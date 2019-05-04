مينا مجدي رحلة نجاح « متحررة من إسقاطات الشكل الخارجي» وظهور متميز في 3 أعمال رمضانية

مينا مجدي أحد الوجوه الشابة الصاعدة في عالم التمثيل والفن لم يكتفِ بمجرد مشاركته في أحد اعلانات شبكة فودافونعام 2015 في إعلان مارد الشبكات، وانطلق ليشارك في العديد من الأعمال الفنية التي لا تنحصر على توظيف درامي كوميدي لقدراته التمثيلي بل وتتجه إلى الظهور بأدوار وشخصيات مهمة في 3 أعمال رمضانية.

“نجوم مصرية” تواصل مع الفنان مينا مجدي ليعرف أكثر عن رحلة نجاحه المهمة والملهمة في نفس الوقت، فقال إن بدايته في التمثيل كانت في الجامعة عام 2004 وحتى الآن مستمر في ذلك، كماأنه شارك في قصور الثقافة والمسارح الخاصة، فهوممثل قدير في الثقافة الجماهيرية.

وأكد مينا مجدي على أن تمثيله في الميديا والتلفزيون أحدث الفارق في حياته الفنية حيث شارك في إعلان مارد الشبكات فودافون سنه ٢٠١٥ وبعدها في يناير ٢٠١٦ اسكتش الطابور في برنامج SNL بالعربي، وبعد مرور عام شارك بالظهور في مشاهد في مسلسل عائلة الحاج “نعمان” ومشهد في مسلسل “الكبريت الاحمر الجزء الثاني”.

أهم الأعمال الرمضانية التي يشارك فيها مينا مجدي

ويشارك مينا مجدي في رمضان 2019 في ٣ اعمال رمضانيه وهم مسلسل «فكره بمليون جنيه» بطولة علي ربيع وإخراج وائل إحسان، ومسلسل «لمس أكتاف» بطوله ياسر جلال وإخراج حسين المنباوي، ومسلسل «بدل الحدوته ٣» بطوله دنيا سمير غانم، وإخراج خالد الحلفاوي.

وعن رأيه في الأعمال الفنية التي يشارك فيها في الوقت الحالي قال: «اختياري في عمل ياسر جلال خارج الإطار الكوميدي المعتاد، والمعروف بالكاراكتر الخاص به وذلك من قناعة المخرج بأدائي التمثيلي وامتلاك أدواد الممثل، وأن الشخصية دراميه بحته وليس لها إسقاط علي الشكل الخارجي أو استغلاله”.

وتابع: « أما عن دوري في مسلسل فكره بمليون جنيه إن من المعروف عن الذي يقدمه علي ربيع في الأعمال الكوميديا الخفيفة اقوم بدور تاجر مخدرات بطريقه كوميديه لطيفه مع على ربيع .أما عن عملي في مسلسل دنيا سمير غانم فهو دور صامت اللعب البنتو مايم مع أحمد أمين ودنيا داخل السيرك مهرج مع أحمد أمين».

← إقرأ أيضاً: