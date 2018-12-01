رابط دعم مصر tamwin .. الآن طريقة تقديم تظلمات وزارة التموين 2019

الآن فتحت وزارة التموين في فتح باب تقديم تظلمات واعتراضات البطاقات التموينية، وذلك بعد انتهاء الموعد المحدد من وزارة التموين لتحديث بطاقات التموين والتي كانت يوم الخميس 8 نوفمبر 2018، حيث يتم تحديث البطاقات الخاطئة عبر موقع رابط دعم مصر tamwin، والآن يتم تقديم تظلمات للبطاقات التموينية في حالة نقص عدد المستفيدين أو وجود أخطاء بالبطاقة التموينية، ويتم تقديم استمارة التظلم عبر مكاتب التموين المنتشرة بانحاء جمهورية مصر العربية في المحافظة والمكتب التابع له البدال التي تم استخراجا لبطاقة عليه.
ويزداد البحث من المواطنين عن كيفية تقديم طلب تظلم لتحديث البطاقات التموينية التي بها أخطاء، حيث تم إضافة بيان في كوبون الحصول على الخبز من ماكينة صرف الخبز عن ضرورة تحديث البطاقات التموينية 2018 مع وضع رابط دعم مصر tamwin الرسمي للدخول عليه، وذلك قبل الموعد المحدد من الوزارة لوقف البطاقات التي لم يتم تحديثها في شهر نوفمبر المقبل، ونقدم لزوار موقع “نجوم مصرية” رابط دعم مصر المخصص من قبل موقع وزارة التموين لتحديث البطاقات التموينية 2018 والتي بها أخطاء سواء بالزيادة أو النقصان في إعداد المضافين بالبطاقة الذكية.
حيث يجب التحديث من الموقع الإلكتروني رابط دعم مصر tamwin وزارة التموين وذلك قبل حلول يوم الثامن من شهر نوفمبر 2018 المقبل، ويزداد البحث من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية لمعرفة الأخبار التي تخص البطاقات التموينية، من اجل الانتفاع بالدعم السلعي المقدم من الحكومة المصرية لكل مواطن مُسجل ببطاقة تموينية، حيث يتم دعم الفرد بسلع قيمتها خمسون جنيهًا، وله مستحق من الخبز بقيمة خمسة عشر جنيهًا في الشهر، كما يحصل على فرق الخبز سلع في حالة وجود له نقاط خبر لم تُصرف.
موقع وزارة التموين tamwin
أنشأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي رابط دعم مصر الإلكتروني والمخصص من موقع وزارة التموين لأجراء أكثر من فائدة تخص المواطنين بجمهورية مصر العربية، حيث يتم منه الآن تحديث البطاقات الذكية قبل الموعد المحدد لتوقف البطاقة الذكية والمحدد له يوم 8-11-2018، حيث حذرت وزارة التموين ومناشدة للمواطنين بسرعة تحديث بيانات البطاقة التموينية الخاطئة، حيث وضحت أن البطاقات التي في حاجة إلى تحديث سوف يتم توقفها النهائي، ولا يستطيع استعمالها إلا بالقيام بطلب عمل بطاقة تموينية جديدة.
رابط دعم مصر الإلكتروني tamwin
نقدم لكم رابط دعم مصر الإلكتروني المخصص من موقع وزارة التموين والذي وضع به عدة أيقونات يتم منها القيام بالأجراء المطلوب لصاحب البطاقة الذكية مع وضع البيانات المطلوبة وهي:
- إضافة المواليد
- حدث بياناتك
- استعلام أفراد
- استعلام مكاتب التموين
- حدث بيانات تليفونك
فيديو تحديث البطاقات وإضافة المواليد
حالات تحديث بيانات البطاقة التموينية الخاطئة
وضع موقع وزارة التموين tamwin تعليمات وبيانات لمن يجد حالة من هذه الحالات في الموقع الإلكتروني، أن يقوم بإصلاحها وتحديث بيانات البطاقة التموينية بالبيانات الصحيحة حتى يتجنب توقفها، وهذه البيات وما يجب القيام به وفق الجدول التالي:
إضافة المواليد الجديدة 2018
كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديث بيانات البطاقة التموينية بإضافة المواليد الجدد، وذلك في الفترة من أول أغسطس 2018 وحتى نهاية 31 أكتوبر 2018، ويتم ذلك عبر مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية، وذلك عبر موقع وزارة التموين ودعم مصر الإلكتروني، كما وضعت خطة لإضافة المواليد، وذلك من خلال تنظيم المواطنين لمنع التكدس بمكاتب التموين، واصبح يتم إضافة المواليد وفق جدول المواعيد التالي:
حيث يتم استقبال أصحاب البطاقات التموينية لإضافة المواليد حسب الرقم الأول للبطاقة التموينية من جهة اليمين وفق الجدول السابق، والمحدد أسبوع لكل رقم، كما وضعت موعد للمتخلفين عن التسجيل وذلك في الفترة من السبوع الحادي عشر والثاني عشر من تاريخ 12 أكتوبر 2018 وحتى 31 أكتوبر 2018.
التعليقات
انا جالى تحديث البطاقة
تم حزف عدد اثنين من بطاقة التموين
ولم اعرف السبب
يمكنك تقديم تظلم لمكتب التموين التابع له
فقدت بطاقة التموين وتقدمت بطلب بدل فاقد بتاريخ 9 يناير 2018 وبعد فترة جائتنى رسالة تم قبول الطلب وتقدمت الى مكتب التموين كفر الجزار فقالوا لى ان طلبك رفض يوم 3 نوفمبر الحالى ما\ا افعل
ما سبب الرفض ؟
أنا بطاثتى موقوفه بقالها فترة كبيره بسبب غلطة موظف فى خذف والدى ووالدتى المتوفين وزهقت مشاوير علشان أعملها
لو سمحتوا انا والدي ووالدتي اتوفوا الله يرحمهم والبطاقه باسم والدي وحذفته وجيت اصرف تموين مابيصرفش المفروض اعمل ايه حد يدلني
روحي مكتب التموين التابع له
الحذف الحذف انا وزوجتي وثلاث ابناء.. شهر تسعه حذفو بنتي وحدثة وراح التحديث من البون شهر عشر حذفو بنتان والارقام القوميه سليمه والاسماء سليمه طب ليه انا تعبت من الدوخه على المكتب والبتاع النت احنا من الفئه المستحقه من الدعم والبطاقه كل حيتنا سمحوني على الاطاله
مستلمتش البطاقة بقاله شهرين
فيه بطاقات ذكية كثيرة وردت بالمكاتب ممكن حضرتك تسال بمكتب التموين التابع له
البطاقة شهرين لسه مجتش ومصرفتش تموين
بسم الله الرحمن الرحيم وبعد لي بطاقة تموين بفرد ولم اخذها وسارة حتي الان
انا عندي ابني كان مضاف علي بطاقه ام والدته من سنين طويله وكنا بنصرف مستحقاته حتي الشهر الماضي وتم حذفه من بطاقه ام والدته علما ان معي بطاقه انا وزوجتي وبنتي ما الحل
انا كنت نقلت نفسى من بطاقه اخى لبطاقه جوزى فنقلونى تموين وعيش مع اخويا زى ماانا فجاله انه يحدث بيانات هو كان بياخد تموين 3 هو ومراته وابنه مواليد 2012 وعيش انا وهو ومراته وابنه فلما راح التموين لقى اسم ابنه مش موجود فقالوله اعمله اضافه تانى والعيش اكتب انت ومراتك واعمل ايضافه لولادك الاتنين وهو لو مكتبنيش عيش معاه كده العيش هيروح والخطأ اللى بيحصل ده مسؤليه مين وازاى نحل المشكله
اريد التنازل عن بطاقه التموين ما هى الإجراءات السهله لذلك
من خلال مكتب التموين مُصدر البطاقة لحضرتك