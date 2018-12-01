رابط دعم مصر tamwin .. الآن طريقة تقديم تظلمات وزارة التموين 2019

الآن فتحت وزارة التموين في فتح باب تقديم تظلمات واعتراضات البطاقات التموينية، وذلك بعد انتهاء الموعد المحدد من وزارة التموين لتحديث بطاقات التموين والتي كانت يوم الخميس 8 نوفمبر 2018، حيث يتم تحديث البطاقات الخاطئة عبر موقع رابط دعم مصر tamwin، والآن يتم تقديم تظلمات للبطاقات التموينية في حالة نقص عدد المستفيدين أو وجود أخطاء بالبطاقة التموينية، ويتم تقديم استمارة التظلم عبر مكاتب التموين المنتشرة بانحاء جمهورية مصر العربية في المحافظة والمكتب التابع له البدال التي تم استخراجا لبطاقة عليه.

ويزداد البحث من المواطنين عن كيفية تقديم طلب تظلم لتحديث البطاقات التموينية التي بها أخطاء، حيث تم إضافة بيان في كوبون الحصول على الخبز من ماكينة صرف الخبز عن ضرورة تحديث البطاقات التموينية 2018 مع وضع رابط دعم مصر tamwin الرسمي للدخول عليه، وذلك قبل الموعد المحدد من الوزارة لوقف البطاقات التي لم يتم تحديثها في شهر نوفمبر المقبل، ونقدم لزوار موقع “نجوم مصرية” رابط دعم مصر المخصص من قبل موقع وزارة التموين لتحديث البطاقات التموينية 2018 والتي بها أخطاء سواء بالزيادة أو النقصان في إعداد المضافين بالبطاقة الذكية.

حيث يجب التحديث من الموقع الإلكتروني رابط دعم مصر tamwin وزارة التموين وذلك قبل حلول يوم الثامن من شهر نوفمبر 2018 المقبل، ويزداد البحث من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية لمعرفة الأخبار التي تخص البطاقات التموينية، من اجل الانتفاع بالدعم السلعي المقدم من الحكومة المصرية لكل مواطن مُسجل ببطاقة تموينية، حيث يتم دعم الفرد بسلع قيمتها خمسون جنيهًا، وله مستحق من الخبز بقيمة خمسة عشر جنيهًا في الشهر، كما يحصل على فرق الخبز سلع في حالة وجود له نقاط خبر لم تُصرف.

موقع وزارة التموين tamwin

أنشأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي رابط دعم مصر الإلكتروني والمخصص من موقع وزارة التموين لأجراء أكثر من فائدة تخص المواطنين بجمهورية مصر العربية، حيث يتم منه الآن تحديث البطاقات الذكية قبل الموعد المحدد لتوقف البطاقة الذكية والمحدد له يوم 8-11-2018، حيث حذرت وزارة التموين ومناشدة للمواطنين بسرعة تحديث بيانات البطاقة التموينية الخاطئة، حيث وضحت أن البطاقات التي في حاجة إلى تحديث سوف يتم توقفها النهائي، ولا يستطيع استعمالها إلا بالقيام بطلب عمل بطاقة تموينية جديدة.

رابط دعم مصر الإلكتروني tamwin

نقدم لكم رابط دعم مصر الإلكتروني المخصص من موقع وزارة التموين والذي وضع به عدة أيقونات يتم منها القيام بالأجراء المطلوب لصاحب البطاقة الذكية مع وضع البيانات المطلوبة وهي:

إضافة المواليد

حدث بياناتك

استعلام أفراد

استعلام مكاتب التموين

حدث بيانات تليفونك

فيديو تحديث البطاقات وإضافة المواليد

حالات تحديث بيانات البطاقة التموينية الخاطئة

وضع موقع وزارة التموين tamwin تعليمات وبيانات لمن يجد حالة من هذه الحالات في الموقع الإلكتروني، أن يقوم بإصلاحها وتحديث بيانات البطاقة التموينية بالبيانات الصحيحة حتى يتجنب توقفها، وهذه البيات وما يجب القيام به وفق الجدول التالي:

إضافة المواليد الجديدة 2018

كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديث بيانات البطاقة التموينية بإضافة المواليد الجدد، وذلك في الفترة من أول أغسطس 2018 وحتى نهاية 31 أكتوبر 2018، ويتم ذلك عبر مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية، وذلك عبر موقع وزارة التموين ودعم مصر الإلكتروني، كما وضعت خطة لإضافة المواليد، وذلك من خلال تنظيم المواطنين لمنع التكدس بمكاتب التموين، واصبح يتم إضافة المواليد وفق جدول المواعيد التالي:

حيث يتم استقبال أصحاب البطاقات التموينية لإضافة المواليد حسب الرقم الأول للبطاقة التموينية من جهة اليمين وفق الجدول السابق، والمحدد أسبوع لكل رقم، كما وضعت موعد للمتخلفين عن التسجيل وذلك في الفترة من السبوع الحادي عشر والثاني عشر من تاريخ 12 أكتوبر 2018 وحتى 31 أكتوبر 2018.