موقع دعم مصر خطوات تقديم تظلم بطاقات التموين في حالة حذف غير مستحقين للدعم

موقع دعم مصر, بدأت وزارة التموين و التجارة الداخلية في التطبيق العملي الذي كشف عنه الدكتور “علي مصيلحي” وزير التموين خلال المؤتمر الصحفى لإستعراض خطة عمل الوزارة في الفترة القادمة حول وقف إهدار المال العام فى صرف المستحقات التموينية والدعم للفئات غير المستحقة منذ عدة أيام من أجل ضبط منظومة الدعم التمويني وتوجيهه صرف التموين للمستحقين فقط وحذف الفئات التي حددتها الوزارة من الذين لا يستحقون صرف الدعم التمويني ويتم الكشف عنه في 1-3-2019 مع بداية صرف التموين الشهري لكل أسرة وهنا تظهر الرسالة التي وضعتها الوزرارة “البطاقة غير مستحقة” سيتم إيقاف صرف بونات السلع والخبز لمن تقع عليهم البنود الأتية “استهلاك كهرباء عالي أو أبناء بمدارس عالية المصاريف أو استهلاك محمول عالي” وعلى ذلك سوف يتم ايقاف البطاقة ابتدأ من ابريل القادم.

موقع دعم مصر.

بدات وزارة التموين منذ أمس الجمعة في تنفيذ خطة ضبط الدعم من خلال إبلاغ غير المستحقين فى المرحلة الثانية من دعم البطاقات وأن من حق المواطن التقدم بتظلم على الموقع الإلكترونى اعتبارًا من 1-3-2019 الى 15-3-2019، ثم بعد ذلك تقوم الوزارة بفحص التظلم خلال مدة لا تذيد عن 15 يوما, وأكد وزير التموين أنه بعد أن تم الإنتهاء من تنقية البطاقات في 11-2018، أصبح لدينا قاعدة بيانات سليمة بنسبه تصل الى ٩٩% للمستفيدين من منظومة دعم الخبز والتموين، لافتًا إلى أن الأفراد الذين يتم حذفهم بطريقة عشوائية من حقهم التظلم لدى المكاتب مع تقديم كافة المستندات, كما يمكنكم معرفة إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية 2019 و خطوات تحديث البيانات ورابط موقع دعم مصر

خطوات تقديم تظلم بطاقات التموين.

وضعت وزراة التموين قائمة بالفئات غير المستحقة من دعم البطاقات على الموقع الإلكتروني

أولا الدخول على موقع دعم مصر —- من هنا

ثانية كتابة الرقم القومى ورقم بطاقة التموين الذكية اذا وجدت اسمك ضمن القائمة، فاعلم أنك من ضمن غير المستحقين

يبدأ تقديم التظلمات من يوم 1-3 وينتهي 15-3 ثم تقوم الوزارة ببحث التظلمات عقب انتهاء المدة المحددة لتقديم التظلم ثم تقوم بالبت فيها على أن يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول أبريل المقبل.

معايير حذف غير المستحقين للدعم.

معدل استهلاك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريًا

معدل استهلاك فاتورة المحمول أكثر من 800 جنيها شهريًا

التحاق الأبناء بالأسرة بالمدارس الأجنبية بمصاريف تصل الى 30 ألف جنيه فأكثر للفرد الواحد في السنة

من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث

شاغلي الوظائف العليا.

جدول أسعار السلع التمونية .