دعم مصر تظلمات بطاقة التموين 2019 tamwin- المرحلة الثالثة لتحديث البطاقات الذكية والاستفادة من الدعم

نتابع معكم اليوم تحديث بطاقات التموين 2019 عبر موقع الإلكتروني tamwin المخصص من قبل وزارة التموين، حيث قامت الوزارة بإتاحة الدخول والتسجيل وتحديث بيانات البطاقة التموينية الذكية الكترونية دعم مصر، وذلك نظراً إلى وجود ازدحام بمكاتب التموين، وتهدف تحديث بيانات بطاقات التموين إلى فلترة بطاقات التموين الخاطئة وتبديلها بإضافة المواليد الجدد ضمن منظومة التموين للاستفادة من دعمي التموين والخبز.

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إضافة المواليد الجدد على البطاقة

التموين حدث بيانات البطاقة التموينية وإضافة المواليد الجدد إلى المنظومة

موقع دعم مصر tamwin

وضعت الوزارة إرشادات وتعليمات لاستكمال عملية تحديث بطاقة التموين الذكية 2019 بطريقة صحيحة وتبديل البيانات الخاطئة وتحديثها لضمان وصول الدعم، كما حددت الوزارة مهلة زمنية يجب تحديث بيانات البطاقة التموينية خلالها قبل غلق باب قبول تحديث بيانات البطاقات التموين في يوم 8 نوفمبر المقبل، وحذرت الوزارة المقيدين بالمنظومة التموينية سرعة التحديث حيث سيتم الغاء بطاقات التموين الخاطئة ولن تمتلك القدرة باستلام الدعم التمويني الشهري مرة أخري.

تحديث بطاقة التموين الذكية 2019

ويذكر من قبل دشنت الوزارة مشروع حدث بياناتك والذي هدف على استكمال كافة بيانات بطاقة الأسرة وتحويلها إلى بيانات صحيحة موحدة ومستوفية، واليوم نرفق لكم صور موضحة كيفية تحديث بيانات بطاقات التموين للحصول على الدعم واضافة المواليد الجدد إلى المنظومة التموينية.

ما زالت الفرصة مستمرة لتحديث بيانات البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر المخصص من قبل الوزارة لمساعدة المواطنين بتحديث بيانات البطاقة التموينية الذكية بسهولة لتجنب إلغاء البطاقة الخاطئة أو حذفها، حيث أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، أنه إحصائيات المرحلتين الأولى والثانية التي تخص الغير ستحقين للدعم التمويني نتجت عنها إلى إنذار 400 ألف بطاقة ، وهذا العدد يقع على ممن هم أصحاب البطاقات المخالفة للمعاييير المحددة للحذف.

تحديث:7/4/2019

وقد وضع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي مجموعه من المحددات للمرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستفيدين من نظام الدعم ، وتتضمن مصاريف بالمدارس أكثر من 30000 جنيهاً لطفل واحد ، ومتوسط تكلفه المدارس هو 20000 جنيها لأكثر من طفل واحد في المدارس .

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