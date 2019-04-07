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تظلمات البطاقة التموينية الخاطئة عبر موقع دعم مصر الإلكتروني tamwin

كتب رانيا خليفه آخر تحديث

مازالت عمليات تحديث بطاقة التموين مستمرة حتي يوم 7 نوفمبر الجاري كما نوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين ضرورة سرعة بدأ الدخول على رابط موقع دعم مصر الرسمي لاستكمال البيانات وتحديث البطاقة للمقيدين تبع المنظومة التموينية للاستفادة من الدعمي التمويني والخبز وكذلك اضافة المواليد الجدد على البطاقة لصرف لهم الدعم .

دعم مصر تحديث البطاقة التموينية

واشارت الوزارة التموينية أنه من لم يستجب من المواطنين المقيدين بالمنظومة لتحديث البيانات الخاطئة وتصحيحها بالبيانات الصحيحة سيتم غلق باب استقبال التحديث في القريب العاجل ثم ستتخذ الوزارة إجراءات اللازمة تجاه المتخلفين عن التحديث بما يشمل تلك الإجراءات منع صرف الدعم التمويني الشهري له وكذلك احتمالية حذف البطاقة لتكون غير مقبولة الصرف نهائياً.

 

تحديث البطاقة الذكية عبر موقع دعم مصر tamwin

وبجانبي جهود الوزارة المكثفة لحصول كل فرد مستحق الدعم التمويني إليه، ستقوم بتحويل جميع بطاقات التموين الخاطئة والتي قد اقترب عددها إلى مليون بطاقة خاطئة البيانات ومنها البطاقات الخاصة بالمتوفيين إلى إضافة المواليد والفئات الشديدة الاحتياج للدعم.

شرح خطوات تحديث بيانات البطاقة التموينية 2018 الخاطئة

وتتلخص شروط البطاقة الخاطئة إلى عدة بيانات يجب توافرها بالبطاقة التموينية  الذكية لضمان استمراريتها وجاءت كالتالي:-

الحالةطريقة المعالجة
رقم قومي خطأيرجي إدخال الرقم القومي الصحيح
رقم قومي غير موجوديرجي إدخال الرقم القومي صحيحا
رقم قومي مكررنجد أن الرقم القومي مكرر في بطاقتين مختلفتين برجاء حذف الرقم القومي المكرر من البطاقة الخاطئة
نفس الاسم مكرر في البطاقةحذف الاسم المكرر
متوفيلا يمكن التعديل عليه وسيتم حذفة
عداد الخبز اقل من عدد المستفيدينتوجد اعداد تستحق الخبز  وغير معلومه يرجي اختيار المستحق منها وذلك بوضح علامة الاختيار امام المستفيد الراغب اضافته
عداد الخبز اكثر من عدد المستفيدينيرجي حذف الغير مستحق من المستفيدين وذلك بإلغاء علامة الاختيار من على نوع المستفيد
عداد التموين اقل من عدد المستفيدينتوجد اعداد تستحق التموين   وغير معلومه يرجي اختيار المستحق منها وذلك بوضح علامة الاختيار امام المستفيد الراغب اضافته
عداد التموين اكثر من عدد المستفيدينيرجي حذف الغير مستحق من المستفيدين وذلك بإلغاء علامة الاختيار من على نوع المستفيد

تحديث

تم فتح باب تقديم تظلمات بطاقات التموين الخاطئة عبر موقع دعم مصر، ويمكن الآن الدخول وتقديم تظلم لضمان شمولك مع الفات المستحقة للدعم التمويني.

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عن الكاتب

رانيا خليفه

خريجة حقوق واعمل محررة بالمواقع الإلكترونية وأفضل تغطية الأخبار الفنية

التعليقات

  4. بعد السلام عليكم ارجو من سيادتكم توضيح موقفى من قبل وزاره التموين او من الجهه التابعه لها فى محافظتى فأنا قد فقد بطاقه التموين خاصتى منذ 9 شهور وقمت بعمل التجديدات لاستخراج بدل فاقد وحتى هذه اللحظه كلما سالت مكاتب التموين التى من شانها صرف التموين الخاص بى يقولون لى موضوعك فى وزاره التموين منعرفش حاجه ارجو المساعده واليكم بياناتى
    الاسم حماده سعيد محمود عبد الفتاح
    الرقم القومى 28108132201391
    ورقم البطاقه التموينيه122800164808
    ورقم المحمول للتواصل لو وجدتم اى معلومات 01212366713
    شاكرا لكم سعه صدركم ورحابته

    رد

  7. هو حضرتك تحذف الموطن المسافر مش لاكان ام ولاده ايه زنبهم حضرتك الغى التموين نهى حضر تك انا بكر ه هنخرج نشحت عيش االعيال احسن دولت عدل بعد اكثر من سنه البطاقه ريحين عليه واستخر جت بدل تلف ورح انا اولد مكتب التموين يقول تم حذف البطاقه لا يو جد مستفدين فىها ازى حت اليو م انا بصرف عيش واخير يوم العيش النهار ه ايقاف البطاقه اول ١١سلام مفيش تحديث ايه الحل

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  8. فين التحديث ويلاش الضحك عليتا وحرام عليكم التعزيب ده وكل مره نيجي ندخل لا لا لا يقبل ويجيب اعلانات وربنا يرعانا واللي يعطل اى مصلحه رينا ينتقم منه في الحال

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  9. لو سمحت انا كل ما ادخل رقم البطاقة التموينية وادخل الرقم القومي في خانة تحديث بيانات على الموقع بتيجى رسالة مكتوب فيها لا توجد بيانات تطلب تطلب التحديث أو البيان المدخلة بها أخطاء اعمل ايه

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    1. لو سمحتم انا استلمت البطاقة من 9 شهور ولحد دلوقتي ارسل رسائل عشان الرقم السري وبرضو مفيش فايدة وكل فترة اروح مكتب تموين بولاق يقولو رقم الفون خطأ واعطيتهم رقم الفون الصحيح وبرضو مفيش فايدة اعمل ايه
      افيدوني الله يجازيكم خيرا مع اني دخلت ع موقع دعم مصر زحدثت البيانات وأدخلت رقم الفون الصح ومفيش فايدة برضو حتي اخدت رقم الفون الخطأ واتصلت بصاحبه مش عايز يساعدني هو في ايه ارجو المساعده

  10. طليقي يعرف رقمي القومي وارقام الابناء ورقم البطاقة التموينية ويريد ان يدخل علي الصفحة ويحذف ابنه من عندي ويضيفه عنده بالرغم من اقامة ابني معي ما الحل؟

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    1. محمد احمد حسين الالفي
      حنين محمد احمد حسين الالفي
      احمد محمد احمد حسين الالفي
      البطاقه وقفت من حوالي سنتين وكنت بصرف فرد واحد فقط
      مكنتش بصرف للأولاد المهم قالولي نشط البطاقه روحت انشطها قالولي اعمل حواله بريديه علشان بطاقتك فيها اعداد زيادة بالفعل عملت حواله بريديه وحتي الان البطاقه وقفه ولكني اكتشفت ان البطاقه طالع لها بدل فاقد وبيصرف بيها حد من السلام روحت مكتب التموين قالولي هتدفع غرامه طيب ازاي وفِي حد تاني بيصرف بيها تنويه لحضرتكم البطاقه الي شغاله حاليا الرقم الداخلي الخاص بيها غير الرقم الداخلي في البطاقه الي بحوزتي برجاء الافاده بالله عليكم نعمل ايه وانا معايا ثلاث اولاد

  12. البطاقه تلفت وقدمت الاوراق المطلوبه الى مكتب التموين من اربع شهورولسه مجتش الاسم عبدالعظيم عبدالرؤف عبدالعظيم على الرم القومى 27803151802599 رقم البطاقه 118009498699

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    1. تم استخراج بطاقة بدل فاقد جديدة بعد مور اكثر من سنة وتم ارسال رقم موبيل لارسال الرقم السرى اللا ان خط الموبيل لا يقوم بارسال رسائل وتم الرجوع الى
      مكتب التموين المختص فارسل رقم اخر اللا انه لم يتم الرد فماذا افعل بالله عليكم

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