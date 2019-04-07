تظلمات البطاقة التموينية الخاطئة عبر موقع دعم مصر الإلكتروني tamwin

مازالت عمليات تحديث بطاقة التموين مستمرة حتي يوم 7 نوفمبر الجاري كما نوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين ضرورة سرعة بدأ الدخول على رابط موقع دعم مصر الرسمي لاستكمال البيانات وتحديث البطاقة للمقيدين تبع المنظومة التموينية للاستفادة من الدعمي التمويني والخبز وكذلك اضافة المواليد الجدد على البطاقة لصرف لهم الدعم .

دعم مصر تحديث البطاقة التموينية

واشارت الوزارة التموينية أنه من لم يستجب من المواطنين المقيدين بالمنظومة لتحديث البيانات الخاطئة وتصحيحها بالبيانات الصحيحة سيتم غلق باب استقبال التحديث في القريب العاجل ثم ستتخذ الوزارة إجراءات اللازمة تجاه المتخلفين عن التحديث بما يشمل تلك الإجراءات منع صرف الدعم التمويني الشهري له وكذلك احتمالية حذف البطاقة لتكون غير مقبولة الصرف نهائياً.

تحديث البطاقة الذكية عبر موقع دعم مصر tamwin

وبجانبي جهود الوزارة المكثفة لحصول كل فرد مستحق الدعم التمويني إليه، ستقوم بتحويل جميع بطاقات التموين الخاطئة والتي قد اقترب عددها إلى مليون بطاقة خاطئة البيانات ومنها البطاقات الخاصة بالمتوفيين إلى إضافة المواليد والفئات الشديدة الاحتياج للدعم.

شرح خطوات تحديث بيانات البطاقة التموينية 2018 الخاطئة

وتتلخص شروط البطاقة الخاطئة إلى عدة بيانات يجب توافرها بالبطاقة التموينية الذكية لضمان استمراريتها وجاءت كالتالي:-

الحالة طريقة المعالجة رقم قومي خطأ يرجي إدخال الرقم القومي الصحيح رقم قومي غير موجود يرجي إدخال الرقم القومي صحيحا رقم قومي مكرر نجد أن الرقم القومي مكرر في بطاقتين مختلفتين برجاء حذف الرقم القومي المكرر من البطاقة الخاطئة نفس الاسم مكرر في البطاقة حذف الاسم المكرر متوفي لا يمكن التعديل عليه وسيتم حذفة عداد الخبز اقل من عدد المستفيدين توجد اعداد تستحق الخبز وغير معلومه يرجي اختيار المستحق منها وذلك بوضح علامة الاختيار امام المستفيد الراغب اضافته عداد الخبز اكثر من عدد المستفيدين يرجي حذف الغير مستحق من المستفيدين وذلك بإلغاء علامة الاختيار من على نوع المستفيد عداد التموين اقل من عدد المستفيدين توجد اعداد تستحق التموين وغير معلومه يرجي اختيار المستحق منها وذلك بوضح علامة الاختيار امام المستفيد الراغب اضافته

عداد التموين اكثر من عدد المستفيدين يرجي حذف الغير مستحق من المستفيدين وذلك بإلغاء علامة الاختيار من على نوع المستفيد

تحديث

تم فتح باب تقديم تظلمات بطاقات التموين الخاطئة عبر موقع دعم مصر، ويمكن الآن الدخول وتقديم تظلم لضمان شمولك مع الفات المستحقة للدعم التمويني.

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