تظلمات البطاقة التموينية الخاطئة عبر موقع دعم مصر الإلكتروني tamwin

مازالت عمليات تحديث بطاقة التموين مستمرة حتي يوم 7 نوفمبر الجاري كما نوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين ضرورة سرعة بدأ الدخول على رابط موقع دعم مصر الرسمي لاستكمال البيانات وتحديث البطاقة للمقيدين تبع المنظومة التموينية للاستفادة من الدعمي التمويني والخبز وكذلك اضافة المواليد الجدد على البطاقة لصرف لهم الدعم .
دعم مصر تحديث البطاقة التموينية
واشارت الوزارة التموينية أنه من لم يستجب من المواطنين المقيدين بالمنظومة لتحديث البيانات الخاطئة وتصحيحها بالبيانات الصحيحة سيتم غلق باب استقبال التحديث في القريب العاجل ثم ستتخذ الوزارة إجراءات اللازمة تجاه المتخلفين عن التحديث بما يشمل تلك الإجراءات منع صرف الدعم التمويني الشهري له وكذلك احتمالية حذف البطاقة لتكون غير مقبولة الصرف نهائياً.
- أعرف آخر موعد لتحديث بطاقات التموين و إضافة المواليد الجدد
- اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين
- -شرح بالخطوات تحديث بطاقة التموين الذكية للاستفادة من المنظومة التموينية
تحديث البطاقة الذكية عبر موقع دعم مصر tamwin
وبجانبي جهود الوزارة المكثفة لحصول كل فرد مستحق الدعم التمويني إليه، ستقوم بتحويل جميع بطاقات التموين الخاطئة والتي قد اقترب عددها إلى مليون بطاقة خاطئة البيانات ومنها البطاقات الخاصة بالمتوفيين إلى إضافة المواليد والفئات الشديدة الاحتياج للدعم.
شرح خطوات تحديث بيانات البطاقة التموينية 2018 الخاطئة
وتتلخص شروط البطاقة الخاطئة إلى عدة بيانات يجب توافرها بالبطاقة التموينية الذكية لضمان استمراريتها وجاءت كالتالي:-
|الحالة
|طريقة المعالجة
|رقم قومي خطأ
|يرجي إدخال الرقم القومي الصحيح
|رقم قومي غير موجود
|يرجي إدخال الرقم القومي صحيحا
|رقم قومي مكرر
|نجد أن الرقم القومي مكرر في بطاقتين مختلفتين برجاء حذف الرقم القومي المكرر من البطاقة الخاطئة
|نفس الاسم مكرر في البطاقة
|حذف الاسم المكرر
|متوفي
|لا يمكن التعديل عليه وسيتم حذفة
|عداد الخبز اقل من عدد المستفيدين
|توجد اعداد تستحق الخبز وغير معلومه يرجي اختيار المستحق منها وذلك بوضح علامة الاختيار امام المستفيد الراغب اضافته
|عداد الخبز اكثر من عدد المستفيدين
|يرجي حذف الغير مستحق من المستفيدين وذلك بإلغاء علامة الاختيار من على نوع المستفيد
|عداد التموين اقل من عدد المستفيدين
|توجد اعداد تستحق التموين وغير معلومه يرجي اختيار المستحق منها وذلك بوضح علامة الاختيار امام المستفيد الراغب اضافته
|عداد التموين اكثر من عدد المستفيدين
|يرجي حذف الغير مستحق من المستفيدين وذلك بإلغاء علامة الاختيار من على نوع المستفيد
تحديث
تم فتح باب تقديم تظلمات بطاقات التموين الخاطئة عبر موقع دعم مصر، ويمكن الآن الدخول وتقديم تظلم لضمان شمولك مع الفات المستحقة للدعم التمويني.← آخر موضوع: شاهد ماذا قال والد الشهيد الرائد ماجد عبد الرازق وماهو الطلب الذي طلبه من الدولة
التعليقات
ايه رايكم فى الطريقة حلوه …..و الرابط مش شغال …ههههههههه
و الرابط مش شغال …ههههههههه
انا معرفتيش احدث البطاقة ممكن اعرف اعمل ايه
بعد السلام عليكم ارجو من سيادتكم توضيح موقفى من قبل وزاره التموين او من الجهه التابعه لها فى محافظتى فأنا قد فقد بطاقه التموين خاصتى منذ 9 شهور وقمت بعمل التجديدات لاستخراج بدل فاقد وحتى هذه اللحظه كلما سالت مكاتب التموين التى من شانها صرف التموين الخاص بى يقولون لى موضوعك فى وزاره التموين منعرفش حاجه ارجو المساعده واليكم بياناتى
الاسم حماده سعيد محمود عبد الفتاح
الرقم القومى 28108132201391
ورقم البطاقه التموينيه122800164808
ورقم المحمول للتواصل لو وجدتم اى معلومات 01212366713
شاكرا لكم سعه صدركم ورحابته
حضراتكم البطاقه موجود فيها شخص واحد فقط وبيقولى الخبز اكثر من عدد المستفيدين اعمل ايه احذفه من الخبز واللى اعمل ايه
لو سمحت بطاقتي واقفه بأله شهرين ومش عارف اعمل ايه وكل أما اروح مكتب التموين ميدنيش عقاد نافع ارجوك فدني
هو حضرتك تحذف الموطن المسافر مش لاكان ام ولاده ايه زنبهم حضرتك الغى التموين نهى حضر تك انا بكر ه هنخرج نشحت عيش االعيال احسن دولت عدل بعد اكثر من سنه البطاقه ريحين عليه واستخر جت بدل تلف ورح انا اولد مكتب التموين يقول تم حذف البطاقه لا يو جد مستفدين فىها ازى حت اليو م انا بصرف عيش واخير يوم العيش النهار ه ايقاف البطاقه اول ١١سلام مفيش تحديث ايه الحل
فين التحديث ويلاش الضحك عليتا وحرام عليكم التعزيب ده وكل مره نيجي ندخل لا لا لا يقبل ويجيب اعلانات وربنا يرعانا واللي يعطل اى مصلحه رينا ينتقم منه في الحال
لو سمحت انا كل ما ادخل رقم البطاقة التموينية وادخل الرقم القومي في خانة تحديث بيانات على الموقع بتيجى رسالة مكتوب فيها لا توجد بيانات تطلب تطلب التحديث أو البيان المدخلة بها أخطاء اعمل ايه
لو سمحتم انا استلمت البطاقة من 9 شهور ولحد دلوقتي ارسل رسائل عشان الرقم السري وبرضو مفيش فايدة وكل فترة اروح مكتب تموين بولاق يقولو رقم الفون خطأ واعطيتهم رقم الفون الصحيح وبرضو مفيش فايدة اعمل ايه
افيدوني الله يجازيكم خيرا مع اني دخلت ع موقع دعم مصر زحدثت البيانات وأدخلت رقم الفون الصح ومفيش فايدة برضو حتي اخدت رقم الفون الخطأ واتصلت بصاحبه مش عايز يساعدني هو في ايه ارجو المساعده
طليقي يعرف رقمي القومي وارقام الابناء ورقم البطاقة التموينية ويريد ان يدخل علي الصفحة ويحذف ابنه من عندي ويضيفه عنده بالرغم من اقامة ابني معي ما الحل؟
27605011501177
هشام خضر طلبة طلب هاله كامل توفيق
خالد هشام خضر طلبة
محمد هشام خضر طلبة
العد. 4 الرد
01061378574
محمد احمد حسين الالفي
حنين محمد احمد حسين الالفي
احمد محمد احمد حسين الالفي
البطاقه وقفت من حوالي سنتين وكنت بصرف فرد واحد فقط
مكنتش بصرف للأولاد المهم قالولي نشط البطاقه روحت انشطها قالولي اعمل حواله بريديه علشان بطاقتك فيها اعداد زيادة بالفعل عملت حواله بريديه وحتي الان البطاقه وقفه ولكني اكتشفت ان البطاقه طالع لها بدل فاقد وبيصرف بيها حد من السلام روحت مكتب التموين قالولي هتدفع غرامه طيب ازاي وفِي حد تاني بيصرف بيها تنويه لحضرتكم البطاقه الي شغاله حاليا الرقم الداخلي الخاص بيها غير الرقم الداخلي في البطاقه الي بحوزتي برجاء الافاده بالله عليكم نعمل ايه وانا معايا ثلاث اولاد
البطاقه تلفت وقدمت الاوراق المطلوبه الى مكتب التموين من اربع شهورولسه مجتش الاسم عبدالعظيم عبدالرؤف عبدالعظيم على الرم القومى 27803151802599 رقم البطاقه 118009498699
تم استخراج بطاقة بدل فاقد جديدة بعد مور اكثر من سنة وتم ارسال رقم موبيل لارسال الرقم السرى اللا ان خط الموبيل لا يقوم بارسال رسائل وتم الرجوع الى
مكتب التموين المختص فارسل رقم اخر اللا انه لم يتم الرد فماذا افعل بالله عليكم
ما هو رلبط التحديث وما منع لايوجد بيانات للتحديث
طب انا كل م اجي احدثها يقولي مفيش صلحيه عايز افهم
أين رابط التحديث