موقع دعم مصر. . “استمارة” نتائج تظلمات بطاقات التموين الغير سارية والفئات المستبعدة من البطاقة

سنتعرف من خلال تلك المقالة عن كيفية إضافة المواليد الجدد وتحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر الإلكتروني، حيث قامت وزارة التموين بمنح مهلة إضافية إلي المتخلفين والمتأخرين من أجل إضافة المواليد التي لم يتم تحديد السن لهم بعد، وتنتظر الوزارة تقديم الطلبات في البداية ومن ثم فحصها، في وقت تستمر المكاتب التموينية على مستوى جمهورية مصر العربية في استقبال العديد من الطلبات.

تظلمات بطاقة التموين

أكد وزير التمويل علي مصيلحي، إن التظلمات على بطاقة التموين ستستمر لحدود شهر تقريباً، وذلك لمن تم وقف بطاقات التموين الخاصة بهم، ويكون تقديم التظلم عن طريق التقدم لأقرب فرع تموين وسحب استمارة أداء الخدمة التموينية، ثم ملء الإستمارة وتقديمها للموظف، وانتظار أسبوعين حتى يتم الرد.

وهناك طريقتان لإضافة المواليد الجديد أو لتحديث البيانات، الطريقة الأولي هي إضافة المواليد عن طريق مكاتب التموين المنتشرة في جمهورية مصر العربية وقد أكدت وزارة التموين المصرية أنه يجب أن يكون هناك بعض المستندات كصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب البطاقة التموينية، الأمر الأخر صورة ميلاد الأبناء دون 16 عام، وصورة الرقم القومي لمن يتواجد بالبطاقة التموينية وعمره أكثر من 16 عام، وإيصال فاتورة الكهرباء أو الغاز أو المياه الأخير.

اضافة المواليد على بطاقة التموين

أما الطريقة الثانية لإضافة المواليد فهي عن طريق الأنترنت من خلال موقع دعم مصر الإلكتروني وهو الموقع الرسمي الخاص بوزارة التموين، أدخل إلي الموقع من هنا، وأضف رقم البطاقة التموينية و الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة ومن ثم سيتم دخولك إلي البيانات الخاصة بك وستكون بالأسفل جملة بيانات المستفيد الجديد أضف المعلومات الخاصة بالمولود من الاسم وصلة القرابة ولا تنسي الإشارة إلي الاستفادة بالخبز والتموين ومن ثم اضغط إضافة.

أما بالنسبة لتحديث البطاقة التموينية، فيوجد بعض البطاقات التموينية مطالبة بتحديث البطاقة التموينية، ولمعرفة ذلك قم بالدخول على الموقع من هنا، وبعد ذلك قم بكتابة رقم البطاقة التموينية و الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة، إذا ظهرت لك تلك الرسالة “لا توجد بيانات مطلوبة للتحديث او البيانات المدخله غير صحيحة” فمعني ذلك أن بياناتك صحيحة ولا تحتاج إلي تعديل، أما أذا ظهرت البطاقة الخاصة بك فيجب عليك تعديل بياناتك.

ولم يتبق سوى ساعات غلى غلق باب اضافة المواليد الجدد وتصحيح البيانات الخاصة ببطاقة التموين، حيث تنتهي المهلة التي أقرتها وزارة التموين في صباح يوم الأربعاء 7 نوفمبر.

واستبعدت وزارة التموين 4 فئات من الحصول على الدعم التمويني، المسافرين، المتوفيين، من لا يملكون رقم قومي، الأسماء المكررة.