موقع الهيئة الوطنية للانتخابات : الاستعلام عن اللجان الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.. تعرف على اللجنة الانتخابية

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والاستفتاء وكيفية الاستعلام عن اللجان الانتخابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أبريل 2019، والتي أصبحت محل بحث في الساعات الأخيرة قبل بدء عملية الاستفتاء، ويسعى حالياً كل مصري وطني للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لذلك كان محاولة معرفة اللجنة الانتخابية التي سيدلي بها كل مصري بصوته هي الشغل الشاغل لكل وطني مصري، لذلك كان هذا المقال الذي يشرح ببساطة ويسر كيفية التعرف على لجنتك الانتخابية، وذلك حتى يكون الاستفتاء على تعديلات الدستور هو عرس ديمقراطي وكرنفال وطني، فاحرص عزيزة المواطن على الإدلاء بصوتك، فصوتك أمانة.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هي الجهة الوحيدة المسئولية عن كل كبيرة وصغيرة بخصوص العملية الانتخابية المصرية، والهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة، وذلك طبقا لدستور 2014، وهي المسئولة عن انتخابات البرلمان المصري، وكذلك انتخابات المجالس المحلية، أيضا هي المسئولة عن تنظيم الاستفتاءات، حيث تقوم بالتنظيم والإدارة والتيسير على المواطن ليتمكن من الإدلاء بصوته بسهولة.

أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت مادته رقم 208 على إنشاء الهيئة العليا للانتخابات كهيئة مستقلة، كما تختص الهيئة العليا للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، وكذلك الانتخابات الرئاسية، وأيذا النيابية الخاصة بالبرلمان المصري، وكذلك الانتخابات المحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، يشكل الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2017 – وذلك لمدة أربع سنوات.

الاستعلام عن الوجود بقاعدة بيانات الناخبين

قائمة برؤساء مصر منذ ثورة 23 يوليو

محمد نجيب تولى المنصب 18 يونيو 1953

مجلس قيادة الثورة (الرئيس: العقيد جمال عبد الناصر) تولى المنصب 14 نوفمبر 1954

(الرئيس: العقيد جمال عبد الناصر) تولى المنصب 14 نوفمبر 1954 جمال عبد الناصر تولى المنصب 23 يونيو 1956

أنور السادات تولى المنصب 15 أكتوبر 1970

صوفي أبو طالب تولى المنصب 6 أكتوبر 1981

حسني مبارك تولى المنصب 14 أكتوبر 1981

المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس: المشير محمد حسين طنطاوي) تولى المنصب 11 فبراير 2011

(الرئيس: المشير محمد حسين طنطاوي) تولى المنصب 11 فبراير 2011 محمد مرسي تولى المنصب 30 يونيو 2012

عدلي منصور (بالإنابة) تولى المنصب 3 يوليو 2013

عبد الفتاح السيسي تولى المنصب 30 يونيو 2014

الاستعلام عن اللجان الانتخابية وخطوات تغيير مقار اللجان الانتخابية

لكل مواطن محل إقامة، وقد لا تسمح ظروف البعض بالتواجد في محال إقامتهم المثبتة على بطاقة الرقم القومي لظروف عملهم أو ما شابه، وقد أتاحت الهيئة العامة للانتخابات إمكانية تغيير مكان الإدلاء بالصوت الانتخابي للمواطن الغير متواجد بمحل إقامته، وذلك تيسيرا على المواطن كي يتمكن من الإدلاء بصوته.

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

ويتيح موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى للناخب أو الناخبة، وذلك من خلال إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقم داخل الخانة المخصصة لذلك فيظهر هل المواطن صاحب الرقم القومى مسجل بقاعدة بيانات الناخبين، وهل له حق الانتخاب أم لا، وإن المواطن له حق الانتخاب سوف تظهر بيانات الناخب بالكامل من مكان اللجنة الانتخابية الخاصة به ورقم اللجنة الفرعية وغيرها من البيانات الخاصة بالناخب.

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والاستعلام عن اللجان الانتخابية

سوف تظهر بيانات الناخب بالكامل من مكان اللجنة الانتخابية الخاصة به ورقم اللجنة الفرعية وغيرها من البيانات الخاصة بالناخب، لذك كل ما عليك عزيزي المواطن المصري هو اتباع ما سبق لتحصل على عنوان لجنتك الانتخابية.

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