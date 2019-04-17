موقع الاستعلام عن مكان اللجان الانتخابية : تعرف الآن على مقر لجنة الانتخاب الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 Election

موقع الاستعلام عن مكان اللجان الانتخابية والذي يدأ البحث عنه من قبل المواطن المصري، وذلك للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدافع من حرصه ووطنيته التي تظهر دائما كلما طُلب استدعائه لحدث وطني، ويمكن معرفة مقر اللجان الانتخابية من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة الوحدية المشرفة على تنظيم الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي انتهى مجلس النواب من إقرارها في وقت سابق.

وتجدر الإشارة أنه يمكن الاستعلام عن مكان ومقر اللجان الانتخابية بعدة طرق سنستعرضها من خلال هذا التقرير، فيمكن الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ومعرفة مكان اللجنة الانتخابية باستخدام الرقم القومي، وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفتها الهيئة المستقلة التي تقوم بإدارة الانتخابات، للمجالس المحلية وانتخابات مجلس النواب وكذلك الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، بإدارة العملية الانتخابية بالدولة المصرية وتحمل مسئولية التنظيم والاستعلام.

موقع الاستعلام عن مكان اللجان الانتخابية

حسب دستور مصر لعام 2014، والذي تم الاستفتاء عليه بأغلبية كبيرة، فقد تم اعتبار الهيئة الوطنية الانتخابات هي الجهة الوحيدة المسئولة والنوط بها تنظيم جميع الانتخابات والاستفتاءات التي يتم تنظيمها بمصر، ويتم التعرف على مكان ومقر اللجان الانتخابية للمواطنين المصريين من خلال موقع الاستعلام عن اللجان الانتخابية التابع للهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، من خلالها، كما يمكن أيضا التعرف على مقر اللجنة الانتخابية من من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي على ٥١٥١ أو الاتصال على ١٤١ دليل.

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

قم بالدخول على الرابط التالي والخاص بالاستعلام عن مكان اللجان الانتخابية

رابط الاستعلام عن الوجود بقاعدة بيانات الناخبين

ستظهر لك الصفحة بالشكل التالي

قم بإدخال الرقم القومي

اضغط على كلمة استعلم

ستظهر لك مقر لجنتك الانتخابية

تعرف على خطوات تجديد البطاقة الشخصية قبل الدخول للجان الانتخابية وعقوبة المخالفين من هنا.

ويسعدنا التواصل معكم للإجابة عن أي استفسار أو سؤال بخصوص الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية للمشاركة الوطنية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، وسنجيب على جميع التعليقات التي نتلقاها على هذا التقرير.

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