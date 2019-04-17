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موقع الاستعلام عن مكان اللجان الانتخابية : تعرف الآن على مقر لجنة الانتخاب الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 Election

كتب تامر أمين آخر تحديث

موقع الاستعلام عن مكان اللجان الانتخابية والذي يدأ البحث عنه من قبل المواطن المصري، وذلك للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدافع من حرصه ووطنيته التي تظهر دائما كلما طُلب استدعائه لحدث وطني، ويمكن معرفة مقر اللجان الانتخابية من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة الوحدية المشرفة على تنظيم الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي انتهى مجلس النواب من إقرارها في وقت سابق.

وتجدر الإشارة أنه يمكن الاستعلام عن مكان ومقر اللجان الانتخابية بعدة طرق سنستعرضها من خلال هذا التقرير، فيمكن الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ومعرفة مكان اللجنة الانتخابية باستخدام الرقم القومي، وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفتها الهيئة المستقلة التي تقوم بإدارة الانتخابات، للمجالس المحلية وانتخابات مجلس النواب وكذلك الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، بإدارة العملية الانتخابية بالدولة المصرية وتحمل مسئولية التنظيم والاستعلام.

الاستعلام عن لجنة الاستفتاء 2019 الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومي
الاستعلام عن لجنة الاستفتاء 2019 الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومي

موقع الاستعلام عن مكان اللجان الانتخابية

حسب دستور مصر لعام 2014، والذي تم الاستفتاء عليه بأغلبية كبيرة، فقد تم اعتبار الهيئة الوطنية الانتخابات هي الجهة الوحيدة المسئولة والنوط بها تنظيم جميع الانتخابات والاستفتاءات التي يتم تنظيمها بمصر، ويتم التعرف على مكان ومقر اللجان الانتخابية للمواطنين المصريين من خلال موقع الاستعلام عن اللجان الانتخابية التابع للهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، من خلالها، كما يمكن أيضا التعرف على مقر اللجنة الانتخابية من من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي على ٥١٥١  أو الاتصال على ١٤١ دليل.

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية دستور 2019
الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية دستور 2019

 

ويسعدنا التواصل معكم للإجابة عن أي استفسار أو سؤال بخصوص الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية للمشاركة الوطنية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، وسنجيب على جميع التعليقات التي نتلقاها على هذا التقرير.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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