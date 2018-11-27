تظلمات حذف بطاقة التموين .. تحديث بيانات تعرف على خطوات تقديم التظلم على حذف البطاقات التموينية tamwin .. اعادة المحذوفين عبر “رابط إدارة دعم مصر”

موقع إضافة المواليد الجدد دعم مصر في خطوة تم انتظارها كثيرا جاء تحرك وزارة التموين المصرية بتعليمات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مبدولي، فقد تم الإعلان عن إضافة المواليد الجدد 2018 علي بطاقات التموين، خاصة بعد القرارات الأخيرة برفع الدعم جزئيا عن الكهرباء والطاقة وبعد إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية في الآونة الأخيرة مما أدى لارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين، فقد كان لارتفاع أسعار الوقود من والكهرباء والمياه أثر بالغ في صعوبة الحياة لبعض الطبقات من محدودي الدخل.

ولهذا قد جاء قرار رئيس الوزراء بفتح باب إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية بداية من شهر يوليو الجاري، وقد صرح رئيس الوزراء أن الفقراء ومحدودي الدخل يقعوا تحت مظلة أهم أولويات الحكومة في خطتها خلال الأيام القادمة، فقد صرحت وزارة التموين عن إضافة المواليد الجدد من بداية عام 2005 وحتى عام 2013 ببطاقات التموين، وتيسيرا على المواطنين تم تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بإضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر، ويمكن زيارة الرابط التالي لإضافة المواليد الجدد.

خطوات تقديم التظلم على حذف وإلغاء البطاقات التموينية

يتقدم المواطن الذي يرغب في تقديم التظلم للحصول على استمارة تسمى استمارة أداء الخدمة التموينية، ويمكن الحصول عليها من مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

يقوم صاحب البطاقة التموينية بكتابة جميع بيانات أفراد الأسرة التابعين له والمستفيدين من الدعم السلعي من خلال البطاقة التموينية الخاصة بِه ويجب الخرص في التأكد من صحة أرقام الرقم القومي لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية موضوع التظلم

التوجه لمكتب التموين التابع له المتظلم وتقديم الاستمارة الخاصة به لمكتب التموين والمدون بها رقم التليفون المحمول لسهولة التواصل مع صاحب التظلم.

بعد تقديم استمارة التظلم لمكتب التموين التابع له، أحرص على استلام إيصال يفيد تقديمك لطلب التظلم، حتى تتأكد من تسجيل تظلمك على قاعدة البيانات الخاصة بتظلمات بطاقات التموين.

سيتم خلال فتح باب تقديم التظلمات إنشاء قاعدة بيانات خاصة بها وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بذلك لسهولة مراجعتها والتعامل معها من قبل القائمين عبى بحث التظلمات.

بعد الانتهاء من جميع ما سبق سيقوم مركز معلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى برفع كافة البيانات التى تم تسجيلها من خلال مكاتب التموين أو عبر على موقع دعم مصر.

سيتم إرسال جميع التظلمات لهيئة الرقابة الإدارية لتتم مراجعتها.

بعد انتهاء المراجعة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأشير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، والتي تم مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية،

يقوم مكتب التموين بأخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض.

شاهد الفيديو التالي: كل مايخص اجراءات واستفسارات عن البطاقات التموينية

موقع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

وقد أعلنت وزارة التموين أنه يمكن إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية من خلال موقع “دعم مصر“، كما أنه يمكن إضافة المواليد الجدد عبر زيارة مكاتب التموين التي يتبعها المواطن، حيث تنتشر مكاتب التموين في كافة ربوع محافظات مصر، ومن خلال هذا التقرير الهام سنتناول بالتفصيل والتوضيح من هم الفئات المستحقة للدعم والتي يمكنها استخراج البطاقات التموينية.