حدث بياناتك في البطاقات التموينية الذكية والشروط المطلوبة عبر موقع وزارة التموين دعم مصر “التظلمات”

صرح السيد وزير التموين على المصيلحى على الضوابط والشروط المراد تحقيقها في المواطن قبل التقدم لتسجيل وإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، حيث تساءل الكثيرين أيضا عن موعد إضافة المواليد الجديد عبر موقع وزارة التموين ودعم مصر وما الأعمار المطلوبة لهذه المرحلة، لذا من خلال سطور المقال سوف نوفر كافة المعلومات التي تدور في عقل المواطن مع الشرح التفصيلي حتي يتمكن من إتمام عمليات إضافة المواليد الجدد بنجاح، مضيفا السيد أحمد كمال معاون وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أصحاب البطاقات الذكية المنتهية برقم 0 يمكنه التوجه لمكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد ولمدة أسبوع كامل.

موقع إضافة المواليد الجدد 2018

يستطيع الجميع إضافة المواليد من خلال رابط موقع دعم مصر ووزارة التموين وذلك خلال الإعمار التالية : 1-1-2006 حتي يوم 31-12- 2015.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد :

الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

أصحاب الأمراض المزمنة.

أصحاب معاشات تكافل وكرامة.

أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك.

العمال الموسمين.

القصر وليس لم دخل ثابت.

أصحاب المعاشات والعاملين بالقطاع العام والخاص بحد أقصي 2000 للمعاش و2500 للعامل.

موعد إضافة المواليد الجدد:

يمكن لجميع المواطنين إضافة المواليد الجدد بدأ من يوم 1 أغسطس 2018 حتى يوم 31 أكتوبر 2018 عبر رابط موقع دعم مصر الذي سيتم توفيره عبر المقال مع التوضيح أن من يحمل أي تساؤلات يمكن طرحها من خلال التعليقات أسفل المقال.

للتنويه :.. أضاف السيد علي المصيلحي أن يمكن إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية بدأ من يوم الأربعاء 1 أغسطس بحد أقصى 3 أفراد للبطاقة الواحدة.

فيديو إضافة المواليد الجدد

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد:

بيان دخل ولي الأمر أو البحث الاجتماعي.

صور بطاقات الأسرة.

شهادات ميلاد الأطفال المراد إضافتهم.

لقد بدأت الساعات الأولى من يوم الأربعاء مع انطلاق عملية تسجيل المواليد الجدد عبر موقع دعم. مصر والتعرف على كافة التفاصيل.

قد تستمر مرحلة إضافة المواليد الجدد بحد أقصى سنتين للطفل مع طرح اي استفسارات بالتعليقات لتوضيحها لجميع المواطنين، معنا عبر موقع نجوم مصرية تم توضيح كافة الموضوعات التي تهم كل المواطنين الراغبين في إضافة أطفالهم على البطاقات الذكية.

تلقي موقع دعم مصر العديد من الطلبات لتسجيل وإضافة المواليد الجدد خلال الأيام الماضية مع استمرار استقبال الموقع حتى نهاية أكتوبر ويمكن أيضا لجميع الأهالي الراغبين في تسجيل الأطفال التوجه إلى مكتب التموين التابع للمنطقة.

وقد تتزاحم الأهالي حول مكاتب التموين لتسجيل المواليد الجدد وتغيير بيانات التموين وتسليم الاوراق الرسمية الى العامل بالمكتب والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.

ما زالت عمليات تسجيل المواليد الجدد مستمرة حتى الآن وبدأ من الصباح حتى نهاية اليوم العمل بالإضافة لهناك العديد من الأمور الأخرى الخاصة بالتموين.

يتبقى أكثر من شهر لجميع المواطنين لسرعة إنهاء عمليات تسجيل المواليد الجدد وفقا التاريخ الموضوع بالمقال ، وذلك حتى يتمكنوا من صرف مستحقاتهم من الخبز ومنتجات التموين التي تتضمن الزيت والسكر والمكرونة والجبنه وغيرهم.

كادت مكاتب التموين تقترب من عمليات التسجيل لجميع المواطنين لأبنائهم الغير مسجلين سابقا بالبطاقة التموينية والمواليد الجدد، وأو يمكنهم تحديث بياناتهم القديمة وإضافة المعلومات التي جدت وتحديث البيانات وفقا للخطة الموضوعة من قبل وزارة التموين وانتظار عمليات التحقق من قبل الوزارة للاستجابة للتحديث.

انتهت فترة إضافة المواليد ولكن يمكنك تحديث البيانات عبر موقع دعم مصر بوزارة التموين أو التعرف على الشروط الواجبة بالتحويل من محافظة لأخرى أو نقل الزوجات.

هناك بعض المعلومات التي تشير لضرورة تحديث البيانات قبل نهاية 7 نوفمبر حتى لا يتعرض المواطن لحذف بطاقته التموينية.

وقد فتحت وزارة التموين باب التظلمات لجميع المواطنين المحذوفين من صرف كافة مشتمالات التموين من خبز وسلع تموينية باب التحديث من جديد بدأ من يوم 10 نوفمبر.