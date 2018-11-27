الآن دليل موقع المصرية للاتصالات “billing” الاستعلام الأن عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم ☎️ الخواص التي تقدمها المصرية للاتصالات

موقع المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي billing لشهر أكتوبر2018 ، يتم هذه الفترة الاستعلام بكثافة عن فاتورة التليفون لشهر أكتوبر2018، وهذه عادة إصدار الفواتير الربع سنوية، وسنواصل جهدنا من خلال هذا المقال قي التعرف على قيمة الفاتورة الخاصة بشهر أبريل عن التليفون الأرضي، لذلك فقد حرصنا على تسهيل معرفة قيمة الاستهلاك عن فاتورة، وسنقدم لكم من خلال تحديثات مستمرة العديد من الخدمات التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات على تقديمها لعملائها، والتي تسعى الشركة جاهدة لتقديم أفضل ما لديها لجميع عملائها بالإضافة إلى الاستعلام عن فاتورة التليفون2018.

دليل المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2018 يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون 2018 من خلال الرابط التالي:

رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون

اضغط على الرابط السابق

ستفتح هذه الصفحة كما بالصورة

ادخل كود المحافظة ورقم التليفون

اضغط على كلمة أظهر الفواتير

ستظهر لك الفاتورة الخاصة برقم التليفون الذي أدخلته

بعض الميزات والخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات على الخطوط الأرضية

التتبع.

مكالمات من عدة أطراف.

خدمة انتظار المكالمات.

عدم الإزعاج.

الرد السريع.

اختصار الأرقام.

المنبه.

لتفعيل أي من تلك الخدمات يرجي الاتصال برقم 111 والمتابعة حتي تفعيل الخدمة، يرجي العلم أن أسعار تلك الخدمات تضاف إلي قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

دليل المصرية للاتصالات فاتورة التليفون والخواص التي تقدمها المصرية للاتصالات على الخطوط الأرضية

خاصية التتبع.

خاصية مكالمات من عدة أطراف.

خاصية انتظار المكالمات.

خاصية عدم الإزعاج.

خاصية الرد السريع.

خاصية اختصار الأرقام.

خاصية المنبه.

لتفعيل أي من الخواص السابق ذكرها، يتم ذلك من خلال الاتصال بالرقم المخصص لذلك وهو (111) ويتم من خلالة طلب الخاصية التي ترغب فيها.

يمكنكم دفع قيمة الفاتورة الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات بالعديد من الطرق وهي كالتالي:

السداد النقدي المباشر في أحد السنترالات المنتشرة على مستوى الجمهورية

السداد الإلكتروني من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات باستخدام الفيزا وكروت الائتمان

السداد عن طريق فوري أو مصاري

السداد عن طريق التحويل البنكي والخصم من الحساب

أكواد شبكة محمول المصرية للاتصالات

الخدمة رقم الاستعلام وتفعيل الخدمة الاستعلام عن الرصيد من خلال *322# شحن الرصيد من خلال *555*الرقم السري# معرفة رقم الهاتف من خلال *688# تحويل الرصيد لرقم آخر من خلال *323*المبلغ*رقم الهاتف# أو الاتصال برقم 322 سلفني شكرا من خلال *04# كلمني شكرا من خلال *515*رقم الهاتف# خدمات الدليل اتصل برقم 140 عبر شبكة المصرية أو 01555000140 عبر أي شبكة أخرى . كود كلمني شكرا من خلال 515 رقم الهاتف # للاستعلام عن الاستخدام من خلال *414#

أقرأ أيضا وتعرف على:

تابعونا علب موقعنا موقع نجوم مصرية لمعرفة كل جديد وحصري حول الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر2018.

أقرأ أيضا وتعرف على أهم الأخبار اضغط على الصورة