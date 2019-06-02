موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر 2019 في كل محافظات مصر

يستقبل بعد ايام المسلمون عيد الفطر المبارك ويقام فيه شعائر صلاة العيد، ومن المتعارف عليه أن الموعد الخاص بهذه الصلاة هو عقب ارتفاع الشمس قدر رمح،وينتهى التوقيت الخاص بها مع زوال الشمس،عيد الفطر المبارك له العديد من الطقوس الجميلة التى نحبها كبارًا وصغارًا ومن أجمل تلك الطقوس هي صلاة العيد.

طريقة صلاة العيد

يكبر الامام فى البداية تكبيرة الاحرام ثم يكبر بعدها 6 تكبيرات اى (7 تكبيرات) ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأ سورة (ق) في الركعة الأولى،وفي الركعة الثانية يقوم مكبراً، فإذا انتهى في القيام يكبر خمس تكبيرات، ويقرأ سورة الفاتحة، ثم سورة (القمر) فهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في العيدين، وإن شاء قرأ في الأولى بسورة (الاعلى)، وفي الثانية بـسورة (الغاشية).

وينبغي أن يخص شيئاً من الخطبة يوجهه إلى النساء يأمرهنَّ بما ينبغي أن يقمنَّ به، وينهاهنَّ عن ما ينبغي أن يتجنبنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

موعد صلاة عيد الفطر

محافظتي القاهرة والجيزة، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5.23 دقيقة صباحا.

محافظة الإسكندرية، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:27 دقيقة صباحاً.

محافظة بورسعيد، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:15 دقيقة صباحاً.

محافظة السويس، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:25 دقيقة صباحاً.

محافظة شمال سيناء، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:14 دقيقة صباحاً.

الطور، فمن المقرر أن تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:19 دقيقة صباحاً.

سانت كاترين، فمن المقرر أن تكون الصلاة في تمام الساعة 5:17 دقيقة صباحاً.

محافظة طابا، فمن المقرر أن تكون الصلاة في تمام الساعة 5:12 دقيقة صباحاً.

محافظة دمنهور، فمن المقرر أن تكون الصلاة في تمام الساعة 5:25 دقيقة صباحاً.

محافظة الغربية، فمن المقرر أن تكون الصلاة في تمام الساعة 5:22 دقيقة صباحاً.

مدينة المحلة الكبرى، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:22 دقيقة صباحاً.

محافظة الدقهلية، فمن المقرر أن تكون الصلاة في تمام الساعة 5:24 دقيقة صباحاً.

محافظة الشرقية، فمن المقرر أن تكون الصلاة في تمام الساعة 5:21 دقيقة صباحاً.

مدينة بنها، فمن المقرر أن تكون الصلاة في تمام الساعة 5:22 دقيقة صباحاً.

شبين الكوم، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:24 دقيقة صباحاً.

كفر الشيخ، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:24 دقيقة صباحاً.

الفيوم، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:28 دقيقة صباحاً.

بني سويف، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:27 دقيقة صباحاً.

المنيا، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:31 دقيقة صباحاً.

أسيوط، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:31 دقيقة صباحاً.

قنا، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:27 دقيقة صباحاً.

أسوان، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:31 دقيقة صباحاً.

مرسي مطروح، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:38 دقيقة صباحاً.

محافظة الاسماعيلية، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:17 دقيقة صباحاً.

محافظة دمياط، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:17 دقيقة صباحاً.

شلاتين، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:22 دقيقة صباحاً.

السلوم، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:45 دقيقة صباحاً.

حلايب، فمن المقرر ان تكون الصلاة فى تمام الساعة 5:21 دقيقة صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر فى الدول العربية

المملكة العربية السعودية، فمن المقرر أن تكون الصلاة في تمام الساعة 5:20 صباحا.

دولة قطر، فمن المقرر أن تكون الصلاة في تمام الساعة 5:00 صباحا.

دولة الإمارات العربية، فمن المقرر أن تكون الصلاة في تمام الساعة 5:45 صباحا.

دولة الكويت، فمن المقرر أن تكون الصلاة في تمام الساعة 5:05 صباحا.

كل عام والأمة الإسلامية والعربية بخير

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