موعد عيد ميلاد كارفور وعروض رأس السنة على الأجهزة الكهربائية 2019

في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار خاصة أسعار الأجهزة الكهربائية الناتج عن الزيادة الكبيرة في سعر الصرف للعملة الاجنبية “الدولار” بعد قرار تعويم الجنيه، ينتظر كل من يريد الشراء تقديم المحالات التجارية لعروض تشجع على الشراء، ومن اشهر المتاجر الموجودة في مصر كارفور هايبر ماركت والذي يقدم عروض متميزة على كل السلع المعروضة وهذا ما فعله يوم البلاك فرايدي هذا العام حيث اصدر مجموعة من العروض التي نالت اعجاب الكثير يمكنكم الإطلاع عليها من هنا .

موعد عيد ميلاد كارفور مصر 2019

يحتفل كارفور هايبر ماركت بعيد ميلاده السنوي في مصر في بداية كل عام ميلادي جديد، وبمناسبة هذه الذكري يقدم هايبر ماركت العديد من العروض التي ينتظارها الكثير من المصرين علي الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية والملابس أيضاً. ومع نهاية كل عام واقتراب العام الجديد يطلع محبي التسوق لمعرفة أفضل “عروض كارفور” في رأس السنة.

ومن المتوقع الا تختلف العروض كثيراً هذا العام عما قدمه يوم الاحتفال بالجمعة البيضاء في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر 2018، فالفترة ليست ببعيدة ولكن من المؤكد ان إدارة “كارفور” ماركت تتدخر عروض قوية لعيد ميلاده خصوصاً ان العام الماضي وجدت هذه العروض اقبال كبير من قبل المستهلكين الذين اجلوا شراء احتياجتهم انتظاراً لها.

وستعلن النشرة الخاصة بعروض رأس السنة وعيد ميلاد كارفور لعام 2019 في اخر شهر ديسمبر الحالي وسوف يقدمها لكم موقع نجوم مصرية فور الإعلان عنها بشكل تفصيلي.