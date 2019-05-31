موعد عيد الفطر المبارك 2019 فلكيا في مصر والدول العربية

عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2019 في جمهورية مصر العربية وكذلك في باقي الدول العربية، حيث يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم بعد صيام شهر رمضان المبارك، حيث أمرنا النبي الكريم بضرورة الاحتفال بعيد الفطر المبارك من كل عام وذلك بتناول الإفطار في بداية اليوم وقبل الذهاب لأداء صلاة العيد، و شراء الملابس الجديدة لمن يتاح له الأمر، أو ارتداء ملابس نظيفة والذهاب لتأدية صلاة العيد في الصباح الباكر، ويفضل أداء الصلاة في ساحة كبيرة جماعية، أو أقرب مسجد بجوار المنزل، وتهنئة أكبر عدد ممكن من المسلمين أثناء الذهاب لتأدية الصلاة وكذلك أثناء العودة منها.

موعد عيد الفطر المبارك 2019 في مصر والدول العربية



صرح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور حاتم عودة بأن عدد أيام شهر رمضان المبارك 2019 سوف تكون 29 يوم وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي قام بها علماء المعهد، وسوف يكون بداية شهر شوال الأربعاء 4-6-2019 وبذلك سوف يكون أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر والدول العربية.

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موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر وبعض الدول العربية

يقدم لكم موقع نجوم مصرية مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في جمهورية مصر العربية وبعض الدول العربية، حيث سوف توافق صلاة العيد في مصر وبالأخص مدينة القاهرة والجيزة في تمام الساعة 5:19 صباحاً، ومحافظة الإسكندرية في تمام 5:27 دقيقة صباحاً، وبالنسبة لموعد الصلاة في المملكة العربية السعودية وبالأخص في مدينة الرياض في تمام الساعة 5:20 صباحاً، وبالنسبة لدولة الكويت وبالتحديد في مدينة الكويت سوف تكون في الساعة 5:05 صباحاً، أما عن دولة الإمارات العربية المتحدة وخصوصا في مدينة دبي سوف تكون في الساعة 5:45 صباحاً، وأخيرا دولة قطر وموعد الصلاة في مدينة الدوحة توافق الساعة 5:00 صباحاً.

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