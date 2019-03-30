موعد عرض برنامج Arabs Got Talent فى مصر والسعودية وتوقيت الاعادة ولجنة التحكيم والحلقة السابعة

يترقب عدد كبير من المشاهدين داخل الوطن العربي كافة البرامج الاستعراضية وغيرها التي تروق الى المواطن والتى تقدم موهبة جديدة للجمهور من خلال برامج تقديم المواهب والبحث عن الاصوات الجميلة وغيرها من المواهب، وقد نجحت تلك البرامج فى إسعاد الجمهور من ناحية وأيضا فى صعود تلك المواهب الى الجمهور وتصديرها الى العالمية وتقديم المواهب على مختلف المجالات الى الطريق الصحيح لكى تكمل المشوار، وضمن تلك البرامج برنامج عرب غوت تالنت، والذى لاقى متابعة كبيرة من المشاهدين داخل مصر بل والوطن العربى أجمع

برنامج Arabs Got Talent

ويقدم برنامج المواهب الشهير Arabs Got Talent، خلال النسخة الحالية بعد نجاح كبير خلال المواسم الماضية والتى مرت على أسماع وأبصار المشاهدين بطريقة جميلة والتى نالت أيضا عدد من النقاد والمعلقين، وبعد أن جاء الإعلان من خلال مجموعة قنوات ام بى سى مصر السعودية عن عودة البرنامج من جديد فى النسخة السادسة ليتم عرض على القنوات المصرية والسعودية وكذلك الوطن العربى أيضا

موعد عرض برنامج برنامج Arabs Got Talent