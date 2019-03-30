موعد عرض برنامج Arabs Got Talent فى مصر والسعودية وتوقيت الاعادة ولجنة التحكيم والحلقة السابعة

يترقب عدد كبير من المشاهدين داخل الوطن العربي كافة البرامج الاستعراضية وغيرها التي تروق الى المواطن والتى تقدم موهبة جديدة للجمهور من خلال برامج تقديم المواهب والبحث عن الاصوات الجميلة وغيرها من المواهب، وقد نجحت تلك البرامج فى إسعاد الجمهور من ناحية وأيضا فى صعود تلك المواهب الى الجمهور وتصديرها الى العالمية وتقديم المواهب على مختلف المجالات الى الطريق الصحيح لكى تكمل المشوار، وضمن تلك البرامج برنامج عرب غوت تالنت، والذى لاقى متابعة كبيرة من المشاهدين داخل مصر بل والوطن العربى أجمع
برنامج Arabs Got Talent
ويقدم برنامج المواهب الشهير Arabs Got Talent، خلال النسخة الحالية بعد نجاح كبير خلال المواسم الماضية والتى مرت على أسماع وأبصار المشاهدين بطريقة جميلة والتى نالت أيضا عدد من النقاد والمعلقين، وبعد أن جاء الإعلان من خلال مجموعة قنوات ام بى سى مصر السعودية عن عودة البرنامج من جديد فى النسخة السادسة ليتم عرض على القنوات المصرية والسعودية وكذلك الوطن العربى أيضا
موعد عرض برنامج برنامج Arabs Got Talent
- حيث يتم عرض البرنامج من خلال مجموعة قنوات ام بي سي مصر MBC MASR على النايل الصناعى يوم السبت من كل اسبوع الساعه 9 بتوقيت السعودية 8 بتوقيت مصر والاردن وفلسطين.
- ومن خلال قناة ام بي سي فور MBC4 السبت الساعه 9 بتوقيت السعودية 8 بتوقيت مصر والاردن وفلسطين .
موعد اعادة برنامج عرب جوت تالنت 2019 Arabs Got Talent
ونظرا للمتابعة الكبيرة من جانب المشاهدين وسهولة المشاهدة فى كافة الاوقات، حيث أعلن قنوات ام بى سى مصر على توقيت اعادة الحلقات التى تم إذاعتها
- يوم الاحد فى تمام الساعة 1:30 منتصف الليل بتوقيت مصر على MBC4 والساعة 2.3 بتوقيت السعودية
- الأحد الساعة 2:30 صباحا على MBC MASR بتوقيت مصر وفى تمام الساعة 3.3 بتوقيت السعودية
شهدت الحلقة الأولى من التصفيات للموسم السادس استعدادات نارية بين كافة الفرق المشاركة، حيث قدم برنامج عرب جوت ثمانى مواهب ليتم التصفية فيما بينهم وقدمت كافة المواهب أفضل ما لديهم. من عروض قوية انبهرت المشاهدين والحضور وكذلك لجنة التحكيم
واستطاع فريق Black & White وفريق جهلوم إلى نهائيات برنامج Arabs Got Talent، بعد أن حازوا على تصويت الجمهور الذي وصلهم لهذه المرحلة المتقدمة. ليكونوا أول الفرق المتاهلة
الحلقة السابعة عرب غوت تالنت
تنطلق اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 حلقة جديدة من برنامج المواهب المثير عرب غوت تالنت والذى ينتظره عدد كبير من الجماهير فى مصر والوطن العربى، وذلك مع بدء تصفية المواهب وحجز مقعد التأهل ، حيث شهدت الحلقة السادسة أولى التصفيات بعد عرض ثمانى فرق ليتم اختيار إثنان منهم ، وجاءت التصفية ليتم اختيار فريق بلاك أند وايت وأيضا فريق جلهوم للجمباز
وخلال حلقة اليوم يتم أيضا عرض ثمانى مواهب ليتم تحديد الاكثر تصويت
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