موعد طرح الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي.. وإسكان الشباب محدودي الدخل

في ظل تحرك الحكومة، وبعد توجيهات من رئيس الجمهورية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، للقضاء على العشوائيات وطرح وحدات إسكان للشباب لمحدودي الدخل وأيضا إسكان متميز، وفى ظل نجاح إعلانات الإسكان السابقة والتي لاقت إقبالاً هائلاً من الشباب، والتي كان آخرها الإعلان العاشر الذي تقدم فيها ما يقرب من 250 ألف مواطن، رغباً في حجز وحدة سكنية والتي يتم حالياً مراجعة طلباتهم، والتي سوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين منهم والتي تنطبق عليهم الشروط بمنتصف مارس المقبل.

الإعلان الحادى عشر للإسكان الإجتماعي:

ومن خلال حديث الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي السيدة / مي عبد الرحمن، والتي تقدمت بطلب خلال الفترة الماضية لرئيس مجلس الوزراء، بطرح وحدات سكنية جديدة بإعلان الحادي عشر والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، والذي سوف يتم الإعلان عنه قريباً فور الانتهاء من حصر الوحدات السكنية بالمحافظات الجديدة المختلفة، وحسب احتياج كل محافظة، والتي من المحتمل إعلانها مايو المقبل لعام 2019م.

والجدير بالذكر أن الوحدات السكنية التي سوف يتم طرحها بالإعلان الحادي عشر، ومثل جميع الإعلانات السابقة سوف يبلغ مساحة الوحدة السكنية حوالي 90 متر2 ،والتي تتكون من 3 غرف أو غرفتين وحمام وصالة ومطبخ والتي تستوعب أسرة متوسطة العدد.

وقد حدد صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أرقام خاصة لتلقى أي استفسارات أو شكاوى بخصوص الوحدات أو حجز شقق الإعلان العاشر أو الإعلان الحادي عشر، وهى 5999-5777-1188 للموبايل، أو التليفون المحمول و090071117 للتليفون الارضى طوال أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة فقط.

تحديث:صرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن تفاصيل مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد والإعلان الحادى عشر سوف يتم تحديد جميع تفاصيله الأسبوع المُقبل، والتي من المقترح إعلانه مايو القادم من هذا العام الجاري، والتي مازال حصر عدد الوحدات حالياً، والتي سوف يكون اهتمام الإعلان الحادي عشر بمدن الصعيد والوجه القبلي.