موعد صلاة عيد الفطر 2019 في مصر بتوقيت القاهرة وجميع المحافظات

موعد صلاة عيد الفطر 2019 في مصر أصبح هو كل ما يبحث عنه الكثيرون، فمعظم المسلمين حول العالم يحرصون على أداء صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات الواسعة أو في المساجد، وفي مصر تجد كل الأسر تبدأ عيدها بالتعرف على موعد صلاة العيد من أجل أدائها في الأماكن المفتوحة حيث تخرج كل الأسرة للصلاة ثم بدء طقوس العيد من زيارة الأهل وصلة الرحم والتنزه في الحدائق أو السفر وقضاء الإجازة في أماكن جديدة، في هذا المقال نوفر لكم موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2019 وأهم طقوس الإحتفال بالعيد في مصر وكذلك مظاهر العيد في محافظات مصر المختلفة.

موعد صلاة عيد الفطر 2019 في مصر

إليكم مواقيت صلاة عيد الفطر 2019 في مصر في العاصمة القاهرة وأهم محافظات جمهورية مصر العربية الأخرى:

موعد صلاة عيد الفطر 2019 في القاهرة

تأتيكم صلاة العيد في الساعة 5:19 دقيقة صباحاً.

من أشهر الأماكن لصلاة العيد هي ساحات المساجد الكبرى مثل مسجد الحسين والسيدة زينب.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 في الإسكندرية

في تمام الساعة 5:18 دقيقة صباحاً.

من أشهر الأماكن لصلاة العيد الساحات المفتوحة ومسجد القائد إبراهيم ومسجد المرسي أبو العباس ومسجد القويري في العجمي.

موعد صلاة العيد في بورسعيد

في تمام الساعة 5:12 صباحاً.

من أشهر مساجد ها مسجد مريم ومسجد سعد زغلول والمسجد التوفيقي.

موعد صلاة العيد في السويس

في الساعة 5:16 دقيقة صباحاً.

من أشهر مساجد السويس مسجد الأربعين ومسجد أحمد بن حنبل ومسجد سيدي الغريب.

موعد صلاة العيد في الإسماعيلية

في تمام الساعة 5:12 دقيقة صباحاً.

من أشهر المساجد في الإسماعيلية مسجد أبو بكر الصديق والمسجد العباسي.

موعد صلاة العيد في الزقازيق

في تمام الساعة 5:11 دقيقة صباحاً.

من أشهر مساجد الزقازيق مسجد الفتح ومسجد الزراعة والجامع الكبير.

موعد صلاة العيد في أسوان

في الساعة 5:31 دقيقة صباحاً.

من أشهر مساجد أسوان مسجد بدر أو مسجد الطابية.

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