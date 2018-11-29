يبحث عدد كبير من المسلمين على الأنترنت عن موعد شهر رمضان 2019 في مصر والدول العربية، حيث أن شهر رمضان له منزلة كبيرة في نفوس المسلمين وينتظروه من العام للعام، كما تعلمون جميعا أن شهر رمضان يتميز عن باقي شهور السنة بالكثير من المميزات والفضائل فهو أحب الشهور عند الله عز وجل، من جانب أخر يحرص المسلمين على الصيام والصلاة وقيام الليل وصلاة التراويح وإخراج الصدقات وأداء الزكاة ولا ننسي ليلة القدر والذي اختصها الله عز وجل بنزول القرآن الكريم على سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، فمن يقيم الليل في هذه الليلة ويدعو إلى الله بكل مطالبة حتي مطلع الفجر يستجيب الله لعبادة في هذه الليلة المباركة.

موعد شهر رمضان 2019

وفقا لما صرح به علماء الفلك سوف تكون أول أيام رمضان لعام 1440 هجريا، 2019 ميلاديا يوم الاثنين 6 -5-2019، ويمكن للفرد حساب موعد بداية ونهاية شهر رمضان الكريم ووفقا لعلماء الفلك سوف يكون نهاية رمضان يوم الثلاثاء 4-6-2019 وأول أيام عيد الفطر 2019 سوف يكون يوم الأربعاء 5-6-2019 الجدير بالذكر أن عيد الفطر هو مخصص للاحتفال بالإفطار بعد صوم شهر رمضان بالكامل والمصريون معتادون على صناعة الكحك والبسكويت والبتيفور في هذا العيد المبارك كنوع من أنواع أدخال الفرحة على أهل المنزل.

إمساكية شهر رمضان 2019

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