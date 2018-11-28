عدة شهور وسوف يطل علينا شهر رمضان المبارك، إعادة الله علينا باليمن والبركات، وكما تعلمون جميعا أن شهر رمضان من أحب الشهور لله عز وجل، حيث يقوم العباد بفريضة الصيام، وقرأة القرآن وتأدية صلاة التراويح، لاسيما كل ذلك بل يزيد في هذا الشهر التجمعات الأسرية في العزومات والولائم الكبرى، ويحرص الجميع على تأدية الصلاة داخل بيوت الله عز وجل، ومن هنا رصدنا لكم موعد أول أيام شهر رمضان 2019 وذلك وفقا لما قالته البحوث الفلكية الإسلامية.

موعد أول أيام شهر رمضان 2019 وفقا للبحوث الفلكية

صرح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور حاتم عودة بأن موعد أول أيام شهر رمضان سوف يوافق 6 مايو 2019، حيث أن بداية شهر شعبان في 6 أبريل 2019 وأن أخر أيام شهر شعبان 5 مايو 2019 وكل عام والأمة الإسلامية بخير وسعادة، وعليكم بدعاء هذا الدعاء المستجيب بأذن الله “اللهم بلغنا هذا الشهر الكريم وجمعنا جميعا يا رب العالمين على حسن طاعتك ومرضاتك، واجعلنا دائما نفعل كل ما تحب وترضاه يا رب العالمين”.

نصائح للصيام في شهر رمضان الكريم

1-تناول السوائل بين الإفطار والسحور لتعويض ما يفقده الإنسان في فترة الصيام من فقدان كبير للمياه في صورة العرق.

2-لابد من تأخير وجبة السحور.

3-تجنب تناول العصائر الموجود بها سكريات خاصة في فترة السحور حتي نتجنب الإحساس بالعطش طوال اليوم أثناء فترة الصيام.

4- تناول كوب من الزبادي بعد السحور للترطيب علي المعدة وجعلها مرتاحة طوال فترة الصيام.

5- تناول الحساء أو الشوربة كما تطلقون علي الإفطار خالية من الدهون وتكون دافئه حتي تمهد الطعام للمعدة ولا يحدث عسر هضم من المأكولات الدسمة.

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