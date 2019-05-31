موعد حلول عيد الفطر المبارك  1440/2019 في مصر والسعودية والدول العربية ..ومواقيت صلاة عيد الفطر 2019-1440

موعد حلول عيد الفطر المبارك 1440/2019 في مصر والسعودية وجميع الدول العربية ،أيام قليلة ويتم رحيل شهر رمضان المبارك ونستقبل عيد الفطر المبارك 2019 بالسعادة والفرح والجو الجميل باحتفال بحلول عيد الفطر المبارك ،حيث نستقبل أول يوم عيد الفطر المبارك بأداء صلاة العيد في المساجد وبعدها تمل الفرح بالاحتفالات والسعادة وزيارة الأقارب والجو المبهج للأطفال بزيارة الحدائق والملاهي ،ومن خلال مقالنا المميز ننشر لكم عن موعد أول ايام عيد الفطر المبارك 1440/2019 في مصر والسعودية والدول العربية ومواقيت صلاة عيد الفطر 2019

– موعد أول أيام عيد الفطر 1440/2019 فلكيا

نستقبل عيد الفطر المبارك بالفرح والسعادة والاحتفالات المبهجة وحيث تختلف مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في كل بلد مختلفة عن الأخري حيث يؤدي المسلمين من جميع أنحاء العالم بأداء صلاة العيد أول أيام عيد الفطر المبارك في صباح اليوم العيد ،وذكر شهر رمضان المبارك ووفق الحسابات الفلكية في الدول العربية المختلفة بأن شهر رمضان المبارك هذا العام 29 يوماً وسيكون أخر يوم في شهر رمضان المبارك المتمم يوم الاتنين 3 يونيو 2019 ،وأول أيام حلول عيد الفطر المبارك في معظم الدول العربية يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019.

مواعيد عيد الفطر في الدول العربية 2019/1440

الدولة موعد عيد الفطر 2019/1440 موعد عيد الفطر 2019 في مصر الثلاثاء 4-6-2019 موعد أول أيام عيد الفطر في الجزائر الأربعاء 5-6-2019 أول أيام العيد في سلطنة عمان الاربعاء 5-6-2019 موعد عيد الفطر في باكستان الأربعاء 5-6-2019 موعد عيد الفطر في السعودية الثلاثاء 4-6-2019 موعد عيد الفطر في تونس الاربعاء5-6-2019 أول أيام عيد الفطر في العراق الثلاثاء 4-6-2019 موعد عيد الفطر في سوريا الثلاثاء 4-6-2019 أول أيام عيد الفطر في السودان الثلاثاء 4-6-2019 موعد عيد الفطر بالامارات الثلاثاء 4-6-2019 أول أيام عيد الفطر في البحرين الثلاثاء 4-6-2019 موعد اول ايام عيد الفطر في الكويت الثلاثاء 4-6-2019 موعد عيد الفطر في اليمن الثلاثاء 4-6-2019 موعد عيد الفطر في قطر الثلاثاء 4-6-2019 أول أيام عيد الفطر في بنغلاديس الأربعاء 5-6-2019

موعد صلاة عيد الفطر 2019 في مصر وجميع محافظات مصر

ننشر إليكم موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 في جميع محافظات مصر

موعد صلاة عيد الفطر 2019 في محافظات مصر

المحافظة وقت صلاة عيد الفطر

القاهرة و الجيزة 5:19 دقيقة صباحاً

الإسكندرية 5:18 دقيقة صباحاً

بورسعيد 5:12 دقيقة صباحاً

السويس 5:16 دقيقة صباحاً

العريش 5:15 دقيقة صباحاً

الطور 5:19 دقيقة صباحاً

سانت كاترين 5:17 دقيقة صباحاً

طابا 5:12 دقيقة صباحاً

دمنهور 5:15 دقيقة صباحاً

طنطا 5:18 دقيقة صباحاً

المنصورة 5:14 دقيقة صباحاً

الزقازيق 5:11 دقيقة صباحاً

بنها 5:12 دقيقة صباحاً

شبين الكوم 5:14 دقيقة صباحاً

كفر الشيخ 5:14 دقيقة صباحاً

الفيوم 5:18 دقيقة صباحاً

بني سويف 5:17 دقيقة صباحاً

المنيا 5:21 دقيقة صباحاً

أسيوط 5:26 دقيقة صباحاً

سوهاج 5:27 دقيقة صباحاً

قنا 5:25 دقيقة صباحاً

أسوان 5:31 دقيقة صباحاً

أبوسمبل 5:40 دقيقة صباحاً

مرسى مطروح 5:38 دقيقة صباحاً

الإسماعيلية 5:17 دقيقة صباحاً

دمياط 5:17 دقيقة صباحاً

شلاتين 5:22 دقيقة صباحاً

السلوم 5:35 دقيقة صباحاً

حلايب 5:14 دقيقة صباحاً

موعد صلاة عيد الفطر 1440 في السعودية والبلدان العربية

الدولة المدينة وقت صلاة عيد الفطر موعد صلاة عيد الفطر 2019- 1440 هـ في جمهورية مصر العربية القاهرة 5:19 صباحاً موعد صلاة عيد الفطر 2019- 1440 هـ في الكويت الكويت 5:05 صباحاً موعد صلاة عيد الفطر 2019- 1440 هـ في المملكة العربية السعودية الرياض 5:20 صباحاً موعد صلاة عيد الفطر 2019- 1440 هــ في قطر الدوحة 5:00 صباحاً موعد صلاة عيد الفطر 2019- 1440 هـ في الإمارات دبي 5:45 صباحاً

عيد الفطر المبارك 2019

يهتم جميع المسلمين من بقاع الأرض بعيد الفطر المبارك وايضا الأطفال بقدوم عيد الفطر لكي يحتفلوا بالعيدية من أخذها من الأهل والعائلة والأرقارب وكذلك بتفريح جميع المسلمين بزيارة الجيران الأهل والأصدقاء وايضا قضاء الاجازة في المنتزهات والحدائق والملاهي وتنمني لكم قضاء عيد الفطر المبارك بالأيام السعيدة لجميع المسلمين عيد سعيد .

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