موعد برنامج الحكاية لعمرو اديب 2018 عبر شاشة قناة mbc مصر وأشهر الفقرات المقدمة بالبرنامج

تعرف على موعد عرض برنامج عمرو أديب الجديد “الحكاية” على قناة mbc مصر، حيث أعلنت الشبكة من خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل برنامج الحكاية لعمرو أديب بأحد الفنادق الكبيرة بالقاهرةن وكان الحفلة يتواجد بها الكثير من الفنانين المشهورين في مصر ونجوم المجتمع المصري.

ويُعد برنامج “الحكاية” لعمرو أديب هو الثالث للإعلامي الكبير على شاشات الفضائيات، بعد تقديمه برنامج “القاهرة اليوم” على قناة اليوم التابعة لشبكة أوربت، وبرنامج “كل يوم” الذي قدمه على شاشة قناة أون تي في خلال العامين الماضيين، والبرنامج متخصص في الشأن السياسي لكنه يميل بشكل اكبر من ذي قبل إلي الحلقات الترفيهية من المأكولات المشهورة وفقرة رجاء الجداوي كما انه يقوم باستضافة الفنانين ولاعبي كرة القدم، ويقدم سهرات غنائية وترفيهية.

موعد برنامج عمرو أديب الجديد

بدأ عرض أولى حلقات برنامج “الحكاية” للإعلامي عمرو أديب على شاشة قناة mbc مصر يوم السبت 15 سبتمبر، ويستمر عرض البرنامج خلال السنوات المقبلة بموجب العقد المُبرم بين الطرفين، على أن يقدم البرنامج ثلاثة أيام في الأسبوع هو السبت والأحد والاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءا.

البرنامج حقق نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة على مستوي المشاهدة ونسبها، ولكن هذا ليس جديد على البرامج التي يقدمها عمرو أديب.

عمرو اديب يقدم العديد من الفقرات التي تعود عليها مثل فقرته مع رجاء الجداوي وفقرات الأكل المصري واستضافة أشهر أصحاب المطاعم في مصر.