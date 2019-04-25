موعد بدء شهر رمضان الكريم 2019 فى مصر والسعودية والدول العربية وامساكية شهر رمضان ومواقيت الصلاة

أيام قليلة ويقترب الشهر الكريم المبارك مما يحمله من نفحات الخير و اليمن البركات والبهجة، و الجميع ينتظر هلال شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا بالخير واليمن فشهر رمضان الكريم هو شهر فرض الله سبحانه وتعالى الصيام على كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل وهو ثلاثون يوما للصيام، يمكن للمسلم من خلاله التقرب من الله سبحانه وتعالى فى رمضان وزيارة المساجد وصلاة التراويح وصلة الرحم،لذلك من خلال هذا المقال ننشر لكم عن موعد أول أيام حلول شهر رمضان المبارك 2019 فى مصر والسعودية وجميع الدول العربية ومواقيت الصلوات وعدد ساعات الصوم وكل عام وانتم بخير.

موعد أول ايام شهر رمضان المبارك

أول ايام شهر رمضان المبارك هذا العام 2019 فى مصر والسعودية سيكون اليوم الموافق الاتنين 6 مايو وسينتهي يوم الاتنين 3 يونيو وهذا الشهر الكريم سيكون 29 يوما،حيث تزداد عدد ساعات الصوم هذا العام في الشهر الكريم وسيكون أكثر من 15 ساعة وسيبدأ أذان الفجر فى مدينة القاهرة حسب التوقيت المحلي الساعة 3.32 ص، وأذا المغرب لمدينة القاهرة الساعة 6.35 م

امساكية شهر رمضان المبارك 2019

مو اعيد شهر رمضان 2019 فى الدول العربية

سيبدأ هلال شهر رمضان فى السعودية يوم الإتنين 6/5/2019، وسيكون اول ايام هلال شهر رمضان المبارك 2019 فى جميع الدول العربية الإمارات والكويت وتونس وقطر والبحرين ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق والسودان وغيرها ستكون يوم الاتنين 6 مايو 2019 .

أدعية شهر رمضان الكريم

شهر رمضان المبارك هو أعظم الشهور للأنتظار العام كاملة فهو شهر نزل فيه القرأن الكريم لزيادة عظمته بعبادة الله سبحانه وتعالى بقيام الليل وصلاة التراويح ودعاء فى ليلة القدر العظيمة قال جلّ وعلا: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ).[استغلال هذا الشهر الكريم فى الصوم والصلاة والدعاء للمسلمين وكثرة الذكر وقرأة القرآن الكريم.

اللهم نسألك أن تجعلنا من أعظم عبادك نصيباً في كل خير تقسمه في شهر رمضان، بالغداة والعشي من نورٍ تهدينا بهِ، ورحمةٍ تنشرها، ورزق تبسطه، وبلاءٍ ترفعه، وفتنةٍ تصرفها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم نسألك الهداية التامة في حلنا وترحالنا، في سرنا وعلانيتنا، في سرائنا وضرائنا. اللهم نسألك الهداية الدائمة إهدِ بها ضلالنا، وقوم شرودنا، وردنا إليك إذا تاهت خطانا عن جنتك وانحرفت عن جادتك.

اللهم إني أسألك ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين.

اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب، يامقيل عثرات المذنبين.

اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام، بِطَولك يا ملجأ الآملين.

اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وانزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، واسكني فيه بحبوحات جناتك، يامجيب دعوة المضطرين.

اللهم اجعلني فيه محباً لأوليائك، ومعادياً لأعدائك، مستناً بسنة خاتم أنبيائك، يا عاصم قلوب النبيين.

اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يامن لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، ياعالماً بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين.

اللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهل سبيلي إلى خيراته، ولاتحرمني قبول حسناته، يا هادياً إلى الحق المبين.

اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن، يامنزل السكينة في قلوب المؤمنين.

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك ياغاية الطالبين.

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلاً، ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلاً، واجعل الجنة لي منزلاً ومقيلاً، يا قاضي حوائج الطالبين.

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