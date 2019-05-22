موعد اذان المغرب اليوم السابع عشر بشهر رمضان فى كافة محافظات مصر بتاريخ 22 مايو 2019 الموافق 17 رمضان 1440

موعد اذان المغرب اليوم فى مصر وفى عدد من المحافظات، ومع اختلاف التوقيت حيث يتابع عدد كبير من المواطنين موعد اذان المغرب وأيضا موعد اذان الفجر فى شهر رمضان الكريم لمتابعة مواقيت الصلاة، والإفطار ومع التغيرات التى تحدث على مدار الشهر يغيب عن الكثيرين التوقيت الفعلي وعدد ساعات الصيام، ومع بداية شهر رمضان الكريم فى مطلع شهر مايو الجاري وقد تم تحديد عدد ساعات الصيام وموعد الاذن

موعد اذان المغرب اليوم

واعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية علي متابعة إمساكية رمضان لعام 2019: وعدد ساعات أول أيام الصيام ومواعيد الصلاة طوال شهر رمضان، وفروق التوقيت خلال الشهر على مدن ومحافظات مصر، ومع اختلاف ساعات الصيام أيضا

ونستعرض سويا اليوم الثانى عشر من شهر رمضان المعظم حيث تكون ساعات الصيام فيه 15.42 ساعة ويؤذن لصلاة المغرب فى تمام الساعة 6.43 مساء لمحافظات القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

تحديث اليوم

موعد اذان المغرب اليوم الاربعاء 22 مايو 2019 السابع عشر من رمضان 1440

ومع متابعة كافة مواعيد الصلاة والتى يبحث عنها كافة المسلمين فى مصر والدول العربية حيث نستعرض موعد اذان المغرب والفجر اليوم الاربعاء فى مصر لمحافظة القاهرة وعلى كافة المحافظات مراعاة فروق التوقيت

مواقيت الصلاة للمسلمين · ٢٢ مايو ٢٠١٩

اليوم 3 يومًا الفجْر الشروق الظُّهْر العَصر المَغرب العِشاء ٣:١٦ ص ٤:٥٨ ص ١١:٥١ ص ٣:٢٨ م ٦:٤٦ م ٨:١٥ م

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم مواعيد الصلاة في مدينة القاهرة، اليوم الأربعاء بتاريخ 22 مايو, 2019 الموافق 17 رمضان, 1440. هجري: 17 رمضان, 1440 هـ ميلادي: 22 مايو, 2019 مـ فجر ظهر عصر مغرب عشاء 03:23 AM 11:52 AM 03:28 PM 06:46 PM 08:16 PM

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة أذان الفجر 3:21 أذان الظهر 11:51 أذان العصر 3:28 أذان المغرب 6:42 أذان العشاء 8:12 مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية أذان الفجر 3:22 أذان الظهر 11:57 أذان العصر 3:36 أذان المغرب 6:50 أذان العشاء 8:20 مواقيت الصلاة في محافظة الاسماعيلية أذان الفجر 3:15 أذان الظهر 11:47 أذان العصر 3:25 أذان المغرب 6:39 أذان العشاء 8:09 مواقيت الصلاة في محافظة الغربية أذان الفجر 3:18 أذان الظهر 11:52 أذان العصر 3:30 أذان المغرب 6:45 أذان العشاء 8:14 مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط أذان الفجر 3:32 أذان الظهر 11:53 أذان العصر 3:24 أذان المغرب 6:39 أذان العشاء 8:04

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