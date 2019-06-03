موعد اداء صلاة عيد الفطر المبارك  1440 – 2019 في جميع محافظات مصر ة

نقدم لكم عن موعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك 1440 – 2019 في جميع محافظات مصر ،يستقبل جميع المسلمين بقدوم عيد الفطر المبارك ويبحثون عبر الأنترنت عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 فيأتي الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك بأداء صلاة العيد ثم الاحتفال بزيارة الأرقاب والأحباب والأصدقاء وقضاء الاجازة في الحدائق والمنتزهات والسينما،ونعرض لكم من موقعنا نجوم مصرية عن مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك في جميع محافظات مصر.

موعد عيد الفطر 2019/1440 في مصر

لقد أعلنت دار الأفتاء المصرية عن موعد عيد الفطر 2019/1440 في مصر سيكون يوم الأربعاء وأن يوم الثلاثاء الموافق الموافق 4 يونيو 2019 هو المتمم لشهر رمضان الكريم إعادة الله علينا باليمن والبركات

موعد صلاة عيد الفطر 1440 – 2019

ننشر إليكم من خلال الجدول التالي موعد صلاة عيد الفطر المبارك 1440_2019 في كل مدن محافظات مصر

لتجهيز المسلمين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد والجوامع واستقبال أول أيام عيد الفطر المبارك بالمشاركة الأحباب والأهل بالفرحة والسعادة والبهجة

القاهرة 5:19 بنى سويف 5:21 الجيزة 5:19 المنيا 5:25 الإسكندرية 5:21 أسيوط 5:25 بورسعيد 5:12 سوهاج 5:25 السويس 5:14 قنا 5:22 العريش 5:06 أسوان 5:25 الطور 5:13 أبو سمبل 5:34 سانت كاترين 5:11 مرسى مطروح 5:32 طابا 5:06 الغردقة 5:15 شرم الشيخ 5:12 الخارجة 5:33 دمنهور 5:20 الإسماعيلية 5:13 طنطا 5:18 دمياط 5:13 المنصورة 5:16 السلوم 5:40 الزقازيق 5:17 حلايب 5:14 بنها 5:18 شلاتين 5:16 شبين الكوم 5:19 الفيوم 5:22 كفر الشيخ 5:18 نويبع 5:08

كيفية أداء صلاة عيد الفطر

صلاة العيد هي سنة مؤكدة عن الرسول صلي الله وعليه وسلم بالخروج المسلمين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك ،وقت صلاة العيد يبدأ عن طلوع الشمس وكذلك نؤدي صلاة العيد ركعتين الركعة الأولي يكبر المسلمين سبع تكبيرات بأن يرفع المصلي يديه للتكبير والركعة الثانية خمس تكبيرات ،

” الله أكبر الله أكبر الله أكبر , لا إله إلا الله , الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ,

الله أكبر كبيرا , والحمد لله كثيرا , وسبحان الله بكرة وأصيلا ,

لا إله إلا الله وحده , صدق وعده , ونصر عبده , وأعز جنده , وهزم الأحزاب وحده ,

لا إله إلا الله , ولا نعبد إلا إياه , مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ,

اللهم صل على سيدنا محمد , وعلى آل سيدنا محمد , وعلى أصحاب سيدنا محمد , وعلى أنصار سيدنا محمد , وعلى أزواج سيدنا محمد , وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا ”.

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