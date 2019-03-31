صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب تلقي التظلمات للأفراد المحذوفين من بطاقات التموين، بالإضافة إلى مناشدة المواطنين التوجه إلى المكاتب الخاصة بالتموين من أجل إتمام الإجراءات الخاصة بتقديم التظلمات، فضلا على تحويل البطاقات الورقية إلى بطاقات ذكية، حيث أن الدولة تسعى كثيرًا إلى وصول الدعم إلى الأشخاص المستحقين في كل مكان في الدولة تحديدًا الأماكن الذي يصعب إليها الوصول، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في صرف الدعم.
وكانت وزارة الإنتاج الحربي قد قامت بحذف الأشخاص الغير مستحقين للحصول على الدعم، فضلا عن فصل الوفيات من البطاقات التموينية واستبدالها بالمواليد الجديدة، والتي صرح وكيل وزارة التموين، محمود عبد العزيز، مشيرا إلى العمر المسموح بإضافته إلى البطاقة التموينية، مؤكدا أنها من سن عامين وحتى ستة عشر عاما.
رابط تقديم التظلمات للأفراد المحذوفة من بطاقات التموين
أعلن وزير التموين في الفترة الماضية عن بعض الإجراءات الجديدة التي تخص المواطنين المصريين وتحديثات بطاقات التموين حيث يتم حذف مجموعة من الأشخاص غير مستحقين صرف التموين لهم وذلك وفقاً لمجموعة مواصفات أعلنتها الوزارة حيث حددت ما يقرب من 5 معايير أو أكثر يتم على أساسها صرف التموين أو سحبه من المواطنين وذلك حسب قدراتهم الاستهلاكية، أو المستوى الاجتماعي كما ذكرت بعض الصحف ووسائل التواصل الفترة الماضية التي تحدثت في ضوء هذا الموضوع وركزت على الأشخاص الذين يمتلكون أكثر من عقار أو الذين يبلغ استهلاكهم للكهرباء فوق الحد الأقصى الذي حددته الوزارة.
الفئات التي ليس لها الحق في الدعم التمويني (الفئات المحذوفة من التموين)
حيث ذكر أن هذه القوانين سيتم فرضها بداية من شهر مارس الجاري كما أكد الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن زيادة فواتير الكهرباء للمواطن المصري عن 650 كيلو وات شهرياً لا يستحق صرف التموين بالإضافة للأشخاص المقيد أبنائهم في الجامعات والمعاهد والمدارس الدولية والخاصة والتي تزيد عن 30 ألف جنية للعام الدراسي الواحد كما أشار لبونات صرف العيش التي سيتم رفضها إن كانت فواتير الكهرباء مرتفعة كما سبق الذكر.
مؤكدا أن فاتورة استهلاك الهاتف المحمول التي تتجاوز ال 800 جنيه يمنع أصحابها من فرص الحصول على التموين والذين يتمتعون بحياة الرفاهية بجميع صورها كامتلاك أكثر من سيارة كما حددت وزارة التموين المصرية موقع إلكتروني تابع لدعم مصر يتم من خلاله استقبال جميع التظلمات الخاصة بالمواطنين المتضررين وفق للخمس معايير التي سبق ذكرها وبناء عليه سيتم إدخال الرقم القومي والحصول على جميع بياناته وقبول التظلم أو لا بعد تداول الأمر.
شروط تقديم تظلم من حذف البطاقة التموينية
أعلنت وزارة التموين بشكل نهائي عن كل هذه التصريحات الخاصة بإيقاف بطاقات التموين للمواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير والشروط السابق ذكرها كما عرض شروط التقدم للتظلمات عبر الموقع الخاص بدعم مصر :
- يتم وقف البطاقة التموينية بشكل نهائي بداية من شهر أبريل القادم إن لم يقدم المواطن في خلال هذه الفترة تظلماً للموقع الرسمي.
- أعلنت الوزارة أن التظلم سيكون مدته 15 يوماً فقط تبدأ من 1\3 وحتى شهر 15\3 .
- يتم رفع التظلم على الموقع الإلكتروني الخاص بدعم مصر مدعماً بالرقم القومي ورقم البطاقة التموينية .
- لن يتم النظر لأي تظلم مقدم للمكاتب التموينية حيث أن التظلمات جميعها ستكون بشكل إلكتروني مقيده على الموقع فقط.
- يتم رفع التظلم على الموقع الإلكتروني الخاص بدعم مصر مدعماً بالرقم القومي ورقم البطاقة التموينية.
- لن يتم النظر لأي تظلم مقدم للمكاتب التموينية حيث أن التظلمات جميعها ستكون بشكل إلكتروني مقيده على الموقع فقط.
- لن يقبل لأي مواطن بالتعديل داخل بطاقته التموينية أو بياناتها.
- نهاية باب التظلمات يوم 15 مارس حيث يتم في اليوم التالي فحص ومراجعة جميع التظلمات واتخاذ الإجراءات الازمة.
- لن يقبل لأي مواطن بالتعديل داخل بطاقته التموينية أو بياناتها.
- نهاية باب التظلمات يوم 15 مارس حيث يتم في اليوم التالي فحص ومراجعة جميع التظلمات واتخاذ الإجراءات الازمة.
رابط الاستعلام عن البطاقات التالفة وبدل الفاقد
وقد خصصت الوزارة رابط رسمي للاستعلام عن البطاقات التالفة والبطاقات البدل الفاقد وللدخول اضغط هنا.
ويمكن من خلال الرابط السابق ذكره الاستعلام عن البطاقات التالفة أو الذي يتم تجديدها، ومن ثم الذهاب لاستلامها من خلال أقرب مكتب تابع للمنطقة التي تقطن بها، وفي حالة تواجد أي روابط أخرى سوف نقوم بحديث المقال على الفور، فقط قم بتسجيل رابط المقال على الأجهزة التابعة لكم ومتابعتنا بشكل استمراري.
وذلك في إطار توفير رئيس الوزراء جميع الموارد والخدمات والسلع الغذائية في كل مكان في الدولة، بالإضافة إلى توفير المنافذ الخاصة بالوزارة مثل منافذ جمعيتي أو منافذ الجيش المتنقلة هدفًا بتوفير الدعم وتوصيله إلى كل الفئات المستحقة، وذلك من أجل توفير كافة السلع والمنتجات بأقل الأسعار وأعلى جودة من أجل المواطنين وأصحاب الدخل القليل.
وأكد الوزير أنه على هامش الاجتماع المنعقد مع قيادات الوزارة ومديري المديريات بالإضافة إلى رؤساء مكاتب التموين، على أن إضافة المواليد سوف تطلب تواجد العديد من الضوابط والإجراءات التي يتم من خلالها تخصيص الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى عمل التجهيزات اللازمة من أجل سحب الدعم من الأشخاص الغير مستحقه، وذلك حفاظًا على حقوق المواطن الذي يستحق الدعم من خلال منظومة التموين.
جدول بأسعار السلع التموينية 2019
جدول يوضح لكم أسعار السلع الاستهلاكية وفقًا لما جاء من وزارة التموين والتجارة الداخلية لجميع مستخدمي بطاقات التموين
|السلعة
|السعر بالجنيه المصري
|كيلو السكر
|8.5 جنيه
|لتر الزيت
|12 جنيه
|كيلو الأرز
|8.5 جنيه
|كيلو المكرونة
|2.25 جنيه
|500 جرام من السمن
|12 جنيه
|800 جرام من السمن
|17.25 جنيه
|500 جرام عدس
|10 جنيه
|500 جرام فول
|3.50 جنيه
|325 جرام صلصة
|7.25 جنيه
|250 جرام من الجبن الأبيض
|5.25 جنيه
|الصابون 125 جرام
|5.50 جنيه
|صابون الغسيل 125 جرام
|4.25 جنيه
|كليو الدقيق
|6.10 جنيه
|الشاي
|2.75 جنيه
|500 جرام جبن
|10.25 جنيه
|مرقة الدجاج
|6.15 جنيه
|المربى 400 جرام
|7.75 جنيه
|التونة 140 جرام
|6جنيه
|زجاجة الكلور
|3.10 جنيه
الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة التموين وإضافة المواليد على البطاقات
وحرصًا من الدولة على تقديم الدعم إلى مستحقيه فقد خصصت مجموعة من الفئات المستحقة للدعم والتي من المؤكد أن يتم استخراج لهم بطاقات تموينية بالإضافة إلى إضافة المواليد ضمن اللوائح والتعليمات، وتتمثل تلك في الخصائص التالية:-
- مجموعة الأفراد المستفيدين من المعاشات الخاصة بالضمان الاجتماعي وكذلك مبارك وتكافل وكرامة، والسادات.
- ذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات والأرامل والمرأة المعيلة، والقصر، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص اللذين لهم دخل ثابت.
- تتمثل في العمالة الموسمية المؤقتة وتلك بموجب بحث اجتماعي من الأشخاص اللذين دخلهم حد أقصى 2000 جنيه.
- الأشخاص العاملون في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو الأعمال والذي يتقاضون دخل شهري بحد أقصى 2500 جنيه.
- أصحاب المعاشات التابعين للقطاع الخاص أو العام أو الأعمال بحد أقصى 2000 جنيه.
- ويتم إرفاق مع الاستمارة بحث اجتماعي يوضح الدخل.
- بالإضافة إلى إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي، مع شهادة الميلاد الخاصة بالمواليد.
- على أن لا يتجاوز عدد المواليد المضافين على البطاقات عن ثلاثة أطفال.
بهذا فقد قومنا بعرض مجموعة الفئات التي لها الحق في استخراج بطاقة التموين وإضافة المواليد في ظل قانون وزارة التموين الجديد، وفي حالة وجود أي تفاصيل أخرى سوف نقوم بعرضها عليكم على الفور، ولكن سوف نقوم بالمتابعة المستمرة من أجل رصد كافة التفاصيل التي تخص إضافة المواليد الجدد على البطاقات.
التعليقات
حرمة من التموين شهرفبراير وللان شهرمارس لم يصرف على البطاقه رقم 151001703314تموين التبين وعملت تظلمات كثيرة ارجوالاستفسار عنها ت0227140042 باسم سيد عبد الجيد على نصار محمول 01060321720 ولكم جزيل الشكر
أنا كنت أمتلك بيتين وبعتهم والبيتين دول موجود فيهم عدادين كهربا باسمي .. أعمل ايه علشان أحولهم باسم ملاك البيتين حاليآ ؟؟ لأني عرفت إن اللي عنده أكتر من عداد كهربا ! اسمه سوف يتم حذفه من البطاقات التموينيه
موقع دعم مصر بعد تسجيل رقم البطاقة و الرقم القومى والمحافظة ولا يفتح بعد ذلك لاستقبال الشكوى ورقم التليفون ما العمل افيدونا
انا مصطفى على معاش ومعاشى 1200 جنيه وقف صرف تموين ولدى عجز بسبب جلطه ومش عارف اعمل ايه حرام انا لاستطيع شراء لوازم المنزل مثل بطاقه التموين ارجو المساعده ورقم البطاقه هو 101014645628 ارجو الافاده
انا على المعاش اجمالى الماش 1600 ج اشهلاك كهرباء مش 1000كيلو تم ايقاف البطاقة
بالنسبه للمطلقه واولادهافي حضانتها ليه اتشال من التموين بعد مكان بيصرف عادي وديت الورق ولاحياه لمن تنادي ليه التعقيد ده هو الطفل مش له حق يصرف
ولا حياة لمن تنادي وزارة فاشلة فردين ويحذفوا ازاي
اريد اضافة مواليد للبطاقة التموينية الرجاء توضيح طريقة للإضافة
من انفرود كن يبده صرف الموليد
كنت 8 افراد واصبحت بعد التعديل 2 فردتموين وخبز
السلعة السعر بالجنيه المصري
كيلو السكر 8.5 جنيه
لتر الزيت 12 جنيه
كيلو الأرز 8.5 جنيه
كيلو المكرونة 2.25 جنيه
500 جرام من السمن 12 جنيه
800 جرام من السمن 17.25 جنيه
500 جرام عدس 10 جنيه
500 جرام فول 3.50 جنيه
325 جرام صلصة 7.25 جنيه
250 جرام من الجبن الأبيض 5.25 جنيه
الصابون 125 جرام 5.50 جنيه
صابون الغسيل 125 جرام 4.25 جنيه
كليو الدقيق 6.10 جنيه
الشاي 2.75 جنيه
500 جرام جبن 10.25 جنيه
مرقة الدجاج 6.15 جنيه
المربى 400 جرام 7.75 جنيه
التونة 140 جرام 6جنيه
زجاجة الكلور 3.10 جنيه
كل الاسعار دى مش حقيقيه كدابين وروحو شوفو التجار بيبيعو بى كم
تنزيل الام و الابن في البطاقة
انا تعبت مش عارف انزل اولادي
نا يا فندم كانونا فى بطاقة التموين خمس افراد وفجاة لقينا البطاقه ثلاث افراد ومن حوالى سنه قدمت طلب والجيش رجع لينا فرد واصبحنا اربعه ولكن من فتره قلوا اللى عوز يرجع الافراد الناقصة يروح التموين روحت بالرغم انى عندى اعاقه روحت اصلح بطاقة والدتى وانزل الفرد الناقص شتمنى الموظف وقالى امشى بقا الستيم واقع وكمان عاملونى بطريقه وحشه جدا ومش رحموا اعاقتى وقالى الموظف احمدى ربنا ان الجيش رجع ليكى فرد انتى طماعه ليه المهم تعبت وجبت استمارة تعديل افراد علشان ارجع الفرد اللى ناقص ونبقا خمسة زى ما كونا وبدات اتحيل واتزل ليهم لحد ما اخدوا الورق على امل نرجع خمس افراد زى ما كونا بعد ما الموظف اهان كرامتى انا وكل الناس اللى واقفه
المهم بعدها بكام يوم روحت اجيب التموين وضربت البطاقه لقيت ان احنا ثلاثة افراد معنى كده ان الموظف مش رجع فرد دا شال فردين والله حارم يا فندم اللى بيحصل فى الناس والاهانه والذل ده انا بس معوقه مش قادره ارجع التموين والزحمة ارحمونا وارحموا الناس والموظفين وحشين جدا فى التعامل ويا ريت يا فندم تنظر الى شكاوتى وانا اتبع مكتب تموين زواية تانى محافظة القاهرة واسم البقال جوليا جورجى واسم صاحبة البطاقة سعاد تقاوى ندها ورقم بطاقة التموين 101007059227 ولكم جزيل الشكر ا
انا بطاقتى كان فيها فردين ورحت اصرف تموين لاقيت فرد واحد بس ومكتوب اسم زوجتى غير نشط مع انها كانت بتصرف قبل كده اعمل ايه
رجاء منكم فتح الموقغ الناي ىعبن او تحويل الى مكاتب النموين
شوقي عبد الحميد كرم
اضافه مواليد
الموقع لايفتح معى احاول باستمرار منذ شهر وعند ذهابى لمكتب التموين يقول لى حدث فى السيبر تعبت اعمل ايه
كل مسجل فى الموقع يقولو لا توجد بيانات
انا شريف سعد خليل محمد ابراهيم كنا فى البطاقه اربع افراد بقئنا اتنين لماذا
للاسف انتو كدابين .
الموقع مبيفتحش ابدا وانا لسه راجع من مكتب التموين وكم هائل من الشعب فى مكتب التمويت لتحديث البيانات وللاسف لا فيه نت موجود ولا فلاشة النت شغاله بتاعة الةزاره . وان اشتغلت السستم مقفول
انتو كدابين ونصابين
سجلت فى اضافة مواليد جدد و لكن فات اسبوع دورى هل سوف يضاف المضافين الجدد ..
زوجتى ليس لها تموين عند والدها وغير مضافه عندى ارجو الافاده
انا حذفت ابنى بطريق الخط ينفع يرجع
01000351412
هل التقديم من خلال موقع دعم مصر يكفي للاستغناء عن تقديم المستندات بمكتب التموين
خاصة ان موظف مكتب التموين يقول انه لابد من تقديم المستندات بالمكتب لارسالها لقاعدة البيانات الخاص بالانتاج الحربي
ارجو الافادة وشكرا
قمت باضافة ابنتى وجاءنى الرد بانه قد تمت الاضافة فمن فضلكم هل هناك حاجة للذهاب الى مكتب التموين
مع خالص شكرى
هل من الممكن فصل الابنة المتزوجة واضافة الابن مواليد 2008 فى نفس الوقت بمكتب التموين
4شارع الزعبلاوي الشرابيه
البحس عن المتوفى محمد عبد الحكيم مصطفى رمضان
احمد بك فتحى هل تم تفعيل موقع دعم مصر لاضافه المواليد الجديده انا سالت الموظف المختص لاضافه المواليد ف مكتب التموين وقلى الموقع غير مفعل والوزاره لا تعترف بهذا الموقع مش عارف دلوقتى اصدق مين الموظف ولا الموقع ارجو الرد وشكرا
انا بطاقتي اتسرقة وعملة غيرها ولسه لحد دلوقت متطلعتش بقلها شهرين وعندي موليد عايزه اضفها
ازاى اجيب اسم المستخدم وكلمة المرور
رقم بطاقتك ورقم بطاقة التموين
الدخل الشهرى قطاع خاص اساسى 1300ومتغير 1300
ويتم خصم تامينات حوالى 350 مثلا هل سيتم اضافه مواليد لى ام لا وماذا افعل الرجاء الرد بسرعه
تم تسليم جميع الاوراق المطلوبة لاضافة المواليد ولم يعطونى اى مستند يفيد بانى قمت بتليم هذه الاوراق وقالولى كله كلام فاضى فأضمن منين انى سلمته وهيتم اضافة المواليد المطلوبى
البطاقه التموينيه باسمى انا ينفع انزل ابنى عندى
ومع العلم ان اسمى على البطاقه فيه غلطه بس الرقم القومى صح اعمل ايه
الرجاء فتح الرابط على الاجزه لمساعدة المواطن فى تلبيت طلبه وتخفيف الحمل على مكاتب التموين رااحات الناس من بهلدة المكاتب لان النمسؤل مش دعى نحكوا بيحصل ايه منهم وشكرا
حضرتك كل ما ادخل على الموقع مش بيفتح معايا عاوز اسجل والموقع مش بيفتح
حضرتك كل ما ادخل على الموقع مش بيفتح الصفحه اصلا عاوز ادخل على السفحه اسجل مش بتفتح
اذا سمحت حضراتكم كاتبين الشروط للتقديم ومفيهاش اى علاقه او بند يخص الدخل وفى ناس تانيه بيقولو لازم مفردات المرتب وانا زوجى قطاع خاص وبيقبض اكتر من ٢٥٠٠ الكلام دة صح ولا غلط ولو صح المفروض احنا نعمل ايه يعنى احنا ٦ افراد ٢منهم ليهم تموين والباقي لا مش فاهمه ازاى ارجو الافادة
لي ثلاثة أطفال نصرف لهم خبز ولا نصرف تمون لهم رغم تنزيلهم على الرابط على النت وعمل تحديث بيانات مرتين عند البدال لماذا لم يتم صرف لهم تموين؟
اولادي مواليد 2012وعاوز انزلهم في العيش اعمل ايه
ارجو من سيادتكم تفعيل رابط اضافة الموليد الجدد لكى لا يكون هناك تقدس وازدحام فى مكاتب التموين واعباء على الموظفين ومن الممكن ان يضيف المواطن الموليد عن طريق موقع الوزارة وطبع برنت من بيانات بطاقته واخذها بعد ذالك مرفق معها جميع المستندات المطلوبة وعلى الموظف مراجعة بيانات البطاقة والتاكيد على صحة البيانات لتخفيف العبى عن الموطن والموظف
موقع اضافة الموليد لم يفعل هل فى موقع اخر غير دعم مصر لاضافة الموليد الجدد من 1/8/2018 وحتى 30/10/2018 ارجو الافادة وسرعة الرد
العاملين في القطاع الخاص أيه المطلوب أنا عندي خمسة أطفال محدش منهم بياخد تموين
انا عندى ثلاث اولاد اثنين منهم فى بطاقه التموين بابا الله يرحمه التى اصبحت باسم اخى هل استطيع ادخل الثالثه لان جوزى ليس له بطاقه ولا بوجد استخراج بطاقات جديده
انا عندى مرض مزمن ومرتبى اكثر من 2500 وعندى اربع عيال فى الدراسه هل يحق لي اضافة مواليد جديده مع العلم ان مفيش غير بنت واحدة الى بتصرف تموين
ممكن الاضافة على النت
انا مواليد 2001وعايز اضيف نفسى ممكن
عاوزه اضيف ابنى وبنت جوزىواضاف نفس
انا عندي ثلاث اولد بيصرفو خبز ام التموين لا وكل ما اروح مكتب التموين يقولو لسه مفيش تنزيل موليد اعمل ايه
حضرتك انا كل ما ادخل اسجل الاسماء يطلب مني ادخال اسم المستخدم والرقم السري
ان عندى اربع اطفال ولد عنده13 سنة والتانى 12 والثالث 8 والرابعهة 3
اريد إضافة فردي محذوفين بالرغم أننى كنت اصرف ببطاقة ورقية ثلاثة أفراد وعندما أخذت البطاقة الذكية طلعت بفرد واحد اريد إدخال الفردي الاخرين
إدخال الف دين
انا عايز اضيف اوتادي علي نقط العيش تو سمحتو اضيفهم ازاي لاني باخد نفر واحد والعيش مش بيكفي
بلاش كذب علي الناس
كل ماصدر عن اضافة المواليد 2018 كذب ولا اساس له من الصحه ومكاتب التموين تنفي صدور اي قرارات من الوزاره بذلك بل وتؤكد لا يوجد اضافه نهائيآ
حضرتك أنا زوجها شهيد وعندى طفلين واحد مولود 2009 والثانى 2012 نزلتهم على النت وكتابو مستفيدين ومع ذلك مصروفات اى حاجه لحد الان حضرتكم افيدوني
اريد تنزيل اولاددى سليم احمد سليم وعبد الرحمان احمد سليم
ابنتي بتصف خبز فقط ومبتصرفش تموين اضفها تاني ولا كدا خلاص وازاي تصرف تموين مواليد 2010
ابنتي مواليد 2010 بتصرف خبز فقط ومبتصرفش سلع ليها علاقه بالتنزيل الجديد ولا هي خلاص كدا نزله
هل يمكن اضافة المواليد على بطاقه والدى علما انه متوفى والبطاقه باسم الوارثه ….وقدمت اكتر من مره على البطاقه ومفيش فايده لتغيير محل الاقامه
لو سمحتم اللى عندة20 و17 و14 ومبيخدش تموين ولا خبز هل له حل افيدونا لو تكرمتم
الموالىد سن كام
من 2005الي2013
انا عايز اضيف مولد ازي عشان مش عارف
انا عايز اضايف مولد بس مش عارف
لوسمحت رابط اضافه المواليد
فين الموقع لوسمحت
اكتب تعليقك هنا…الاضافه من اول يوليو علي موقع دعم مصر
ذهبت لمكتب التموين قالولي مفيش اضافه
انا روحت مكتب التموين قالولي مفيش اضافه ؟
أن أضفت الأولاد من أكثر من اربع سنوات علي النت ومفيش أي حاجة والان عند دخولي للتسجيل كما ورد في تعليمات الوزارة كل المواقع لا تفتح وانا عندى ولاد وبنت الولد ١٠ سنوات والبنت ٧ سنوات ومفيش عارف اعمل اية
لو سمحت ممكن ربط اضافة المواليد الجديد
اناعايزالربط الربط الموجود مش بيفتح
حضرتك انا كنت مسافر الخارج ورجعت من حوالى 9 سنين وعملت بطاقة تموين وبعد كدا اتفاجا انى اتحذفت علشان كنت مسافر مع العلم انى موجود فى مصر
لو سمحتم لي ابن مضاف في حصة الخبز و ليس مضاف بحصة التموين و انا لفيت اكتر من 100 موقع و ملاقيتش الموقع المطلوب ارجو اضافة موقع صحيح وصالح للأستعمال
طيب انا بجي اغير البيانات واعمل حفظ يقولي اسم المستخدم وكلمه المرور اجبها منين
شكرا
لو سمحت انتوا طالبين وصل كهرباء طب انا لسة مغير عدادى لكرت بيتشحن ينفع بديل فاتورة تليفون مثلا
الرابط الخاص باضافة المواليد مبيفتحش وذهبت الى مكتب التموين قالى لو عايز تخصم فرد ممكن انما اضافة مواليد مش ممكن قولتله الوزارة نشرت اعلان بامكانية اضافة المواليد ابتداء من 1/7 الى 1/10 قالى لم يرد الي تعليمات بذالك مكتب تموين شنتنا الحجر / بركة السبع / المنوفية
الرابط مش بيفتح انتو بتضحكو علينا
ذانتو بتضحكو علينا الرابط مش بيفتح
حضرتك احنا غيرنا الرقم السري والبطاقة كان فيها خصم فرد زائد صفر بالخطأ وحدثنا البيانات وجت رسالة بتقول هيتم التفعيل يوم4/6/2018 ولا زال حتي اليوم ولم تعمل لا عيش ولا تموين .توجهنا لاقرب مديرية تموين بدمياط ومحدش بيفيدنا ولا زال رسالة جديدة بتقول الملف تحت المراجعة بقالنا علي الموضوع دة خمس شهور
لا يوجد اضافة مواليد بالموقع بعد دخولي على صفحة حدث بياناتك(فقط اسماء المسجلين على البطاقة) توجهت بالاوراق الى مكتب التموين التابع له بطاقتي بمحافظة الجيزة مدينة 6 أكتوبر الحي السادس وصدمني الموظف بفوله انه لايوجد اضافة مواليد فعلا وكله كلام جرائد وهذا رقم جوالي محمد ابراهيم01001066557
رابط اضافة الموليد مش بيفتح
اكتب تعليقك هنا…انا عملت اضافه من سنتين عن طريق النت وتقديم الورق في مكتب تموين 6اكتوبر ومضافتش واشتكيت في مكتب التموين اربع مرات وارسلت للوزير اربع مرات وكلمنا وزارة التموين15مره ومجلس الوزراء قالي روح مكتب التموين رحت مكتب التموين النهارده٧/٤ومديرة المكتب رفضت وقالت لي مفيش ورقةجاتلي من الوزاره وزارة التموين هتعوضني عن السنتين دول؟ وهل لو تأخر مرتب موظف في وزارة التموين هيسكت؟ انا عامل يوميه واستحق الدعم
لوسمحت يا استاذ احمد انا مش متثبته فى بطاقه والدى واتجوزت و جوزى فصل عن اهله وطلعله بطاقه بس مش عارفه اضيف نفسي اعمل ايه وايه الاوراق المطلوبه
اعملي بطاقة لوحدك اولا وبعدها يتم الدمج بين بطاقتك وبطاقة الزوج
اكتب تعليقك هنا…اذهبى لمكتب التموين….معكي البطاقه ليكى ولزوجك..وبطاقة التموين….وبطاقة التموين لأبوكي ….وقسيمة الزواج. فاعل خير
اكتب
تعليقك هنا…اذهبي لمكتب التموين
أقوم بالدخول على الموقع لكنه يطلب اسم مستخدم وكلمة مرور
فهل لكل صاحب بطاقة اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به
واذا كان كذلك كيف يمكننى الحصول عليها لاضافة ابنائى
ممكن يكون رقم البطاقة والسري الخاص بها
أستاذى الفاضل..تم تقديم الأوراق لعمل بدل فاقد لبطاقة التموين ومسجل فيها أنا وزوجتى واثنين من أخواتى، وهى الان تحت المراجعة…هل يمكن اضافة أولادى فهم اثنين سنهم يسمح بالاضافة فيكون مجموع البطاقة 6 أفراد على نفس البطاقة أم لا؟! حيث يوجد 2 من أخوات صاحب البطاقة وشكرا
قم بالتقديم على الموقع الرسمي، أو من خلال أحد المكاتب التموينية التابعة لك قم بتخضير كافة الأوراق المطلوبة ثم قدمها للمكتب التابع لك
أنا بطاقتى التموينية اشتغلت شهر واحد فقط بداية من شهر مايو 2018ووقفت البطاقة ومش عارف اصرف لا عيش ولا تموين ومحدش بيفيدنى بحاجه لا مكتب التموين ولا مديرية التموين وانا من محافظة الشرقية
توجهي إلى اقرب مكتب فهي تلزم التحديث
موقع دعم مصر لا يعمل أضيف اولادى ازى
الموقع يعمل الان بشكل سليم
أنا تمويني عند أهلي في محافظة أخ أخرى لكن انا عايزة انقله مع زوجي وخايفه اتحذف من التموين
ما هي الاوراق المطلوبه لتسجيل بنتي
صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة.
إيصال جديد للكهرباء.
صور شهادات ميلاد للأفراد المراد إضافتهم.
صورة شخصية لمالك البطاقة.
صور الرقم القومي لجميع المستفيدين من الدعم.
توجهى الى مكتبانت التموين التابع له زوجك ومعكى صوره بطاقة تموين والدك وبطاقة تموين زوجك ووصل كهرباء للزوج ورقم محمول زوجك وصوره من قسيمهغير الزواج واطلبى اضافتك على زوجك …سيتم اضافتك على زوجك وحوحذفكطذفك من بطاقه والدك اكيد لكنان المشكله ربما بعديكون شهرين او اكثراي بسبب السيستم
مظبوط كلامك
قومي بالتقديم على الفصل واتبعي الاجراءات اللازمة
تم الغاء بطاقة التموين بأس خالد عبد الحليم فرحات وذهبت الى التموين لاعرف السبب. فقالوا بسبب ارتفاع فاتوره الكهرباء وعلما باننى على المعاش وان المنزل الذى أقيم فيه اعيش فيه انا واولاد ى والفواتير كلها باسمى
رابط دعم مصر ما بيفتحش
يعمل الآن بشكل سليم
وبخصوص المحزوفين ايه الي تم من نحيتهم
يا استاذ احمد صبحي رئيس الوزراء قال بدأ اضافه المواليد الجدد من ١ /٧ يبقي المفروض الرابط بتاع الوزارة يشتغل ولا دا كلام قدام مجلس النواب وخلاص
الكلام موضح بناء على قرار مجلس الوزارة التابع للوزارة، وتم توفير الروابط الرسمية بناء على ذلك مع تحديد المواعيد الرسمية لإضافة المواليد من 1 يوليو إلى 1 أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر متتالية
انا ابنى عنده ٧سنين كان بياخد عيش ولما نقلنا البطاقه لمحافظة تانيه مبقاش ياخد نروح أمته مكاتب التموين ننزل عيانا على البطاقة
الرجاء التوجه من جديد إلى اقرب مكتب تابع لك لتجديد البيانات
أولادي بيصرفوا عيش مواليد 2007و2009و2013
وكل ما اروح مكتب التموين التابع ليه يقال لي مفيش اضافه مع العلم تم اضافه هذه المواليد فى مكاتب أخري وانا حتي الآن فرد واحد وفي البطاقة
تم فتح باب التقديم على المواليد من 1 يوليو إلى 1 اكتوبر
انا ابنى مواليد2011 وقمت باضافة عام2017 عند الاعلان عن اضافة مواليد ولم يضاف حتى تاريخه
انا ولادى مواليد 2010 امتى انزلهم
انا بعمل بطاقة جديد
رابط دعم مصر مبيفتحش واحنا 2 فى البطاقة انا واخى بنصرف تموين وعيش و5 اولاد بيصرف عيش فجا بقى واحد بس بيصرف تموين وعيش والتانى اتشال ازاى معرفش والاولاد بيصرفو عيش 3 اولادى و 2 ولاد اخى ماذا افعل
تم فتح باب التقديم على المواليد من 1 يوليو إلى 1 اكتوبر.
انا كنت باصرف حصة التموين لي ولابنائى موليد ٢٠٠٦ و ٢٠١١ وفى شهر مايو ٢٠١٨ وجدت البطاقة وقد تم حذف الابناء دون سبب
ولا دى بيسرفوا عيش بس نفسى ينزلوا على التموين وبطاقتى فيها واحد بس بيصرف تموين وإلى والعيلين عيش بس
حضرتك قدمي في فرع متاح عند حضرتك أو من خلال موقع دعم مصر في حالة إتاحة التقديم
تمت اضافة ابنى يبلغ من العمر ١١ عام يصرف حصة خبز ولا يصرف حصة تموين ايه السبب يا وزير التموين ولا فى حد مستولى على حصته
لا مفيش ممكن يكون في قائمة الانتظار
موثع دعم مصر لايعمل لماذا
الرابط مُعطل من قبِل وزارة التموين، والرابط المتاح رابط الوزارة ورابط الاستعلام عن بدل الفاقد والتالف
اكتب تعليقك هنا…أرسلت شكوي عبر برنامج همسه عتاب أرغب في أضافه اولادي علي بطاقتي رقم 126006336350تموين مكتب الصلعا بسوهاج والرد المعتاد نعدك بألاضافه عند فتح الباب للمواليد ومنذ سنوات نسمع الوعد بدون…والله المستعان.
نحن ننقل لكم كل قرارات وزارة التموين، وفي حالة باب التقديم سوف نقوم بالإعلان عن ذلك فورًا