صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب تلقي التظلمات للأفراد المحذوفين من بطاقات التموين، بالإضافة إلى مناشدة المواطنين التوجه إلى المكاتب الخاصة بالتموين من أجل إتمام الإجراءات الخاصة بتقديم التظلمات، فضلا على تحويل البطاقات الورقية إلى بطاقات ذكية، حيث أن الدولة تسعى كثيرًا إلى وصول الدعم إلى الأشخاص المستحقين في كل مكان في الدولة تحديدًا الأماكن الذي يصعب إليها الوصول، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في صرف الدعم.

وكانت وزارة الإنتاج الحربي قد قامت بحذف الأشخاص الغير مستحقين للحصول على الدعم، فضلا عن فصل الوفيات من البطاقات التموينية واستبدالها بالمواليد الجديدة، والتي صرح وكيل وزارة التموين، محمود عبد العزيز، مشيرا إلى العمر المسموح بإضافته إلى البطاقة التموينية، مؤكدا أنها من سن عامين وحتى ستة عشر عاما.

رابط تقديم التظلمات للأفراد المحذوفة من بطاقات التموين

أعلن وزير التموين في الفترة الماضية عن بعض الإجراءات الجديدة التي تخص المواطنين المصريين وتحديثات بطاقات التموين حيث يتم حذف مجموعة من الأشخاص غير مستحقين صرف التموين لهم وذلك وفقاً لمجموعة مواصفات أعلنتها الوزارة حيث حددت ما يقرب من 5 معايير أو أكثر يتم على أساسها صرف التموين أو سحبه من المواطنين وذلك حسب قدراتهم الاستهلاكية، أو المستوى الاجتماعي كما ذكرت بعض الصحف ووسائل التواصل الفترة الماضية التي تحدثت في ضوء هذا الموضوع وركزت على الأشخاص الذين يمتلكون أكثر من عقار أو الذين يبلغ استهلاكهم للكهرباء فوق الحد الأقصى الذي حددته الوزارة.

الفئات التي ليس لها الحق في الدعم التمويني (الفئات المحذوفة من التموين)

حيث ذكر أن هذه القوانين سيتم فرضها بداية من شهر مارس الجاري كما أكد الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن زيادة فواتير الكهرباء للمواطن المصري عن 650 كيلو وات شهرياً لا يستحق صرف التموين بالإضافة للأشخاص المقيد أبنائهم في الجامعات والمعاهد والمدارس الدولية والخاصة والتي تزيد عن 30 ألف جنية للعام الدراسي الواحد كما أشار لبونات صرف العيش التي سيتم رفضها إن كانت فواتير الكهرباء مرتفعة كما سبق الذكر.

مؤكدا أن فاتورة استهلاك الهاتف المحمول التي تتجاوز ال 800 جنيه يمنع أصحابها من فرص الحصول على التموين والذين يتمتعون بحياة الرفاهية بجميع صورها كامتلاك أكثر من سيارة كما حددت وزارة التموين المصرية موقع إلكتروني تابع لدعم مصر يتم من خلاله استقبال جميع التظلمات الخاصة بالمواطنين المتضررين وفق للخمس معايير التي سبق ذكرها وبناء عليه سيتم إدخال الرقم القومي والحصول على جميع بياناته وقبول التظلم أو لا بعد تداول الأمر.

شروط تقديم تظلم من حذف البطاقة التموينية

أعلنت وزارة التموين بشكل نهائي عن كل هذه التصريحات الخاصة بإيقاف بطاقات التموين للمواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير والشروط السابق ذكرها كما عرض شروط التقدم للتظلمات عبر الموقع الخاص بدعم مصر :

يتم وقف البطاقة التموينية بشكل نهائي بداية من شهر أبريل القادم إن لم يقدم المواطن في خلال هذه الفترة تظلماً للموقع الرسمي.

أعلنت الوزارة أن التظلم سيكون مدته 15 يوماً فقط تبدأ من 1\3 وحتى شهر 15\3 .

يتم رفع التظلم على الموقع الإلكتروني الخاص بدعم مصر مدعماً بالرقم القومي ورقم البطاقة التموينية .

لن يتم النظر لأي تظلم مقدم للمكاتب التموينية حيث أن التظلمات جميعها ستكون بشكل إلكتروني مقيده على الموقع فقط.

يتم رفع التظلم على الموقع الإلكتروني الخاص بدعم مصر مدعماً بالرقم القومي ورقم البطاقة التموينية.

لن يتم النظر لأي تظلم مقدم للمكاتب التموينية حيث أن التظلمات جميعها ستكون بشكل إلكتروني مقيده على الموقع فقط.

لن يقبل لأي مواطن بالتعديل داخل بطاقته التموينية أو بياناتها.

نهاية باب التظلمات يوم 15 مارس حيث يتم في اليوم التالي فحص ومراجعة جميع التظلمات واتخاذ الإجراءات الازمة.

لن يقبل لأي مواطن بالتعديل داخل بطاقته التموينية أو بياناتها.

نهاية باب التظلمات يوم 15 مارس حيث يتم في اليوم التالي فحص ومراجعة جميع التظلمات واتخاذ الإجراءات الازمة.

رابط الاستعلام عن البطاقات التالفة وبدل الفاقد

وقد خصصت الوزارة رابط رسمي للاستعلام عن البطاقات التالفة والبطاقات البدل الفاقد وللدخول اضغط هنا.

ويمكن من خلال الرابط السابق ذكره الاستعلام عن البطاقات التالفة أو الذي يتم تجديدها، ومن ثم الذهاب لاستلامها من خلال أقرب مكتب تابع للمنطقة التي تقطن بها، وفي حالة تواجد أي روابط أخرى سوف نقوم بحديث المقال على الفور، فقط قم بتسجيل رابط المقال على الأجهزة التابعة لكم ومتابعتنا بشكل استمراري.

وذلك في إطار توفير رئيس الوزراء جميع الموارد والخدمات والسلع الغذائية في كل مكان في الدولة، بالإضافة إلى توفير المنافذ الخاصة بالوزارة مثل منافذ جمعيتي أو منافذ الجيش المتنقلة هدفًا بتوفير الدعم وتوصيله إلى كل الفئات المستحقة، وذلك من أجل توفير كافة السلع والمنتجات بأقل الأسعار وأعلى جودة من أجل المواطنين وأصحاب الدخل القليل.

وأكد الوزير أنه على هامش الاجتماع المنعقد مع قيادات الوزارة ومديري المديريات بالإضافة إلى رؤساء مكاتب التموين، على أن إضافة المواليد سوف تطلب تواجد العديد من الضوابط والإجراءات التي يتم من خلالها تخصيص الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى عمل التجهيزات اللازمة من أجل سحب الدعم من الأشخاص الغير مستحقه، وذلك حفاظًا على حقوق المواطن الذي يستحق الدعم من خلال منظومة التموين.

جدول بأسعار السلع التموينية 2019

جدول يوضح لكم أسعار السلع الاستهلاكية وفقًا لما جاء من وزارة التموين والتجارة الداخلية لجميع مستخدمي بطاقات التموين

السلعة السعر بالجنيه المصري كيلو السكر 8.5 جنيه لتر الزيت 12 جنيه كيلو الأرز 8.5 جنيه كيلو المكرونة 2.25 جنيه 500 جرام من السمن 12 جنيه 800 جرام من السمن 17.25 جنيه 500 جرام عدس 10 جنيه 500 جرام فول 3.50 جنيه 325 جرام صلصة 7.25 جنيه 250 جرام من الجبن الأبيض 5.25 جنيه الصابون 125 جرام 5.50 جنيه صابون الغسيل 125 جرام 4.25 جنيه كليو الدقيق 6.10 جنيه الشاي 2.75 جنيه 500 جرام جبن 10.25 جنيه مرقة الدجاج 6.15 جنيه المربى 400 جرام 7.75 جنيه التونة 140 جرام 6جنيه زجاجة الكلور 3.10 جنيه