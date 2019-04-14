ينتظر العديد من الأشخاص إجازة شم النسيم 2019 للاحتفال بعيد الربيع هذا العام من أجل الخروج والتنزه، لذلك يزداد البحث عن موعد شم النسيم خلال هذه الفترة للاستمتاع بجو الربيع بعد انتهاء فصل الشتاء، حيث تمنح الحكومة المصرية جميع العاملين فى القطاعين العام والخاص والمصالح الحكومية والبنوك تلك اليوم إجازة رسمية، علماً بأن شم النسيم يأتي اليوم التالي من عيد الفصح عند الأقباط الذي يضم الطائفة القبطية الأرثوذكسية، التي تُعد أكبر طائفة مسيحية بمصر.

موعد إجازة شم النسيم 2019 :-

يوافق إجازة شم النسيم هذا العام يوم الاثنين 29 أبريل 2019 فهو عطلة رسمية من ضمن الإجازات الرسمية فى مصر، ففي هذا اليوم يسود الفرحة والبهجة على كافة البلاد والمحافظات فى جمهورية مصر العربية، ومن العادات المصرية الذي اعتاد عليها المصريين للاحتفال بتلك اليوم من كل عام، هو تلوين البيض بألوان شم النسيم المُبهجة ويشاركون فى تلوينه الكبار والصغار، وتحضير الأطعمة المُخصصة لتلك اليوم لتناولها والتي تتمثل فى ” الفسيخ والرنجة والبصل والليمون وحمص الشام والترمس”، فكل هذه العادات تدخل السعادة والفرحة فى قلوب الجميع، بالإضافة إلي الخروج للحدائق وتقضية اليوم خارج المنزل.

حيث يتميز عيد الربيع بالطقس المعتدل التي تتفتح فيه الأزهار والجو الجميل الذي يعطي إحساس بالأمل والحب، نتمنى لكم من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية تقضية أحلى الأوقات والاستمتاع بالطقس المعتدل مع الأحباب والأقارب والأصدقاء … كل عام وأنتم بخير.

← آخر خبر: