 التخطي إلى المحتوى

موعد إجازة شم النسيم 2019

كتب علا عبد الرحمن آخر تحديث

ينتظر العديد من الأشخاص إجازة شم النسيم 2019 للاحتفال بعيد الربيع هذا العام من أجل الخروج والتنزه، لذلك يزداد البحث عن موعد شم النسيم خلال هذه الفترة للاستمتاع بجو الربيع بعد انتهاء فصل الشتاء، حيث تمنح الحكومة المصرية جميع العاملين فى القطاعين العام والخاص والمصالح الحكومية والبنوك تلك اليوم إجازة رسمية، علماً بأن شم النسيم يأتي اليوم التالي من عيد الفصح عند الأقباط الذي يضم الطائفة القبطية الأرثوذكسية، التي تُعد أكبر طائفة مسيحية بمصر.

موعد شم النسيم 2019
موعد شم النسيم 2019

موعد إجازة شم النسيم 2019 :-

يوافق إجازة شم النسيم هذا العام يوم الاثنين 29 أبريل 2019 فهو عطلة رسمية من ضمن الإجازات الرسمية فى مصر، ففي هذا اليوم يسود الفرحة والبهجة على كافة البلاد والمحافظات فى جمهورية مصر العربية، ومن العادات المصرية الذي اعتاد عليها المصريين للاحتفال بتلك اليوم من كل عام، هو تلوين البيض بألوان شم النسيم المُبهجة ويشاركون فى تلوينه الكبار والصغار، وتحضير الأطعمة المُخصصة لتلك اليوم لتناولها والتي تتمثل فى ” الفسيخ والرنجة والبصل والليمون وحمص الشام والترمس”، فكل هذه العادات تدخل السعادة والفرحة فى قلوب الجميع، بالإضافة إلي الخروج للحدائق وتقضية اليوم خارج المنزل.

حيث يتميز عيد الربيع بالطقس المعتدل التي تتفتح فيه الأزهار والجو الجميل الذي يعطي إحساس بالأمل والحب، نتمنى لكم من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية تقضية أحلى الأوقات والاستمتاع بالطقس المعتدل مع الأحباب والأقارب والأصدقاء … كل عام وأنتم بخير.

← آخر خبر:


قد يهمك أيضاً:


عن الكاتب

علا عبد الرحمن

علا عبد الرحمن السن ٢9 سنه حاصله على ليسانس حقوق ولكن احب كتابه المقالات والتدوين من مواليد اسوان محل الاقامه سوهاج هواياتى السفر والكتابه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.