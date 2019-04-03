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موعد إجازة شم النسيم 2019 في مصر للقطاعين العام والخاص والبنوك والمصالح الحكومية

كتب أحمد صبحي آخر تحديث

ينتظر الكثير في الوطن العربي إجازة شم النسيم 2019 للاحتفال بأعياد الربيع لهذا العام، ونجد أن هناك الكثيرون يبحثون بشكل كبير لمعرفة موعد شم النسيم 2019، وذلك للخروج والتنزه، وتقوم الجهات والمؤسسات المصرية بمنح العديد من الإجازات الرسمية طوال العام، فهناك من له ذكرى قومية أو دينية أو غيرها، والتي تتضمن معظم القطاعات في مصر، في ظل استثناء بعضها.

ويشمل العام الواحد العديد من المناسبات والاحتفالات منها الدينية سواء الإسلامية أو القبطية، حيث يحتفل الأخوة الأقباط بعيد الميلاد الجديد بالتزامن من نهاية كل عام، ومن ثم تتوالي العديد من المناسبات والأعياد الأخري على مدار شهور السنة، وربما من أبرزها عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى، والذي يحتفل بهما المسلمين كل عام بالعديد من مظاهر الاحتفال، فضلا عن العديد من المناسبات الأخري كالاحتفال بنصر أكتوبر، عيد القوات المسلحة، عيد تحرير سيناء، وعيد الثورة في 23 يوليو، إضافة إلى الاحتفال بثورة 25 يناير الأخيرة.

موعد إجازة شم النسيم 2019

ويأتي شم النسيم هذا العام يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2019، وينتظر الجميع شم النسيم حتى يذهبون إلى الحدائق والمتنزهات للترفية، وهناك عادات أخري أيضًا يحبها الكبار والصغار مثل تلوين البيض وتناول الفسيخ والرنجة والملوحة، فيعتبر شم النسيم من العطلات الوطنية المصرية بحلول أعياد الربيع، ويأتي شم النسيم بشكل دائم في اليوم التالي بعيد الفسح الخاص بالدين المسيحي الشرقي، وعلي الرغم من أن شم النسيم مرتبط بأعياد الديانة المسيحية إلا أن جميع المصرين بجميع الديانات تحتفل بأعياد شم النسيم.

وتحتفل مصر في كل عام بالكثير من الإجازات الرسمية الأخري ولا تقتصر علي شم النسيم، فهناك عيد الأم وعيد العمال والأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى، وسنقوم اليوم من خلال هذا المقال بالكشف عن مواعيد الإجازات والأعياد للعام الجيد 2019 بمختلف نوعها للقطاعين العام والخاص، وفقا لقانون العمل والإجازات الخاص بدستور مصر.

موعد الإجازات والعطلات الرسمية في مصر 2019

أما عن الجدول التالي فهو يوضح لكم مواعيد كافة الإجازات والعطلات الرسمية في مصر عن العام الحالي 2019، مدرج معها الأيام متوافقة مع التاريخ الميلادي.

الإجازةالتاريخالإجازة
عيد الميلاد المجيد7/1/2019الاثنين
عيد الثورة والشرطة25/1/2019الجمعة
عيد القيامة المجيد عند أخواتنا المسيحيين14/4/2019الأحد
شم النسيم29/4/2019الاثنين
عيد تحرير سيناء25/4/2019الخميس
عيد العمال1/5/2019الأربعاء
إجازة عيد الفطر المبارك 1-2-3 يونيو1/6/2019السبت والأحد والاثنين
إجازة ثورة 30 يونيو30/6/2019الأحد
إجازة ثورة 23 يوليو23/7/2019الثلاثاء
إجازة يوم وقفة عرفات7/8/2019الأربعاء
إجازة عيد الأضحى لمدة 4 أيام 8 و9 و10و11 أغسطس8/8/2019الخميس
إجازة رأس السنة الهجرية 1441 هـ29/8/2019الخميس
يوم السادس من أكتوبر عيد النصر6/10/2019الأحد
المولد النبوي الشريف9/11/2019السبت

وبعد عرض كافة الإجازات في مصر طيلة العام، سوف نتابع معكم في حالة وجود أي استثناءات جديدة في مصر، علي أن نقوم بالمتابعة والمداومة بشكل استمراري لرصد كافة القرارات والإجازات الطارئة.

إجازة شم النسيم 2019
إجازة شم النسيم 2019

 

وتتمني لكم أسرة نجوم مصرية قضاء أسعد الأوقات في شم النسيم بالتزامن مع اعتدال الطقس وأجواء الربيع الجميلة الممتلئة بالحب والأمل فصل تفتح الأزهار والجو الجميل.

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عن الكاتب

أحمد صبحي

بكالوريوس نظم ومعلومات (علوم حاسب)، الهوايات كرة القدم والإنترنت، مجالات الكتابة الأخبار الاقتصادية والإخبارية، القاهرة

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