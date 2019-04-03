ينتظر الكثير في الوطن العربي إجازة شم النسيم 2019 للاحتفال بأعياد الربيع لهذا العام، ونجد أن هناك الكثيرون يبحثون بشكل كبير لمعرفة موعد شم النسيم 2019، وذلك للخروج والتنزه، وتقوم الجهات والمؤسسات المصرية بمنح العديد من الإجازات الرسمية طوال العام، فهناك من له ذكرى قومية أو دينية أو غيرها، والتي تتضمن معظم القطاعات في مصر، في ظل استثناء بعضها.

ويشمل العام الواحد العديد من المناسبات والاحتفالات منها الدينية سواء الإسلامية أو القبطية، حيث يحتفل الأخوة الأقباط بعيد الميلاد الجديد بالتزامن من نهاية كل عام، ومن ثم تتوالي العديد من المناسبات والأعياد الأخري على مدار شهور السنة، وربما من أبرزها عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى، والذي يحتفل بهما المسلمين كل عام بالعديد من مظاهر الاحتفال، فضلا عن العديد من المناسبات الأخري كالاحتفال بنصر أكتوبر، عيد القوات المسلحة، عيد تحرير سيناء، وعيد الثورة في 23 يوليو، إضافة إلى الاحتفال بثورة 25 يناير الأخيرة.

موعد إجازة شم النسيم 2019

ويأتي شم النسيم هذا العام يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2019، وينتظر الجميع شم النسيم حتى يذهبون إلى الحدائق والمتنزهات للترفية، وهناك عادات أخري أيضًا يحبها الكبار والصغار مثل تلوين البيض وتناول الفسيخ والرنجة والملوحة، فيعتبر شم النسيم من العطلات الوطنية المصرية بحلول أعياد الربيع، ويأتي شم النسيم بشكل دائم في اليوم التالي بعيد الفسح الخاص بالدين المسيحي الشرقي، وعلي الرغم من أن شم النسيم مرتبط بأعياد الديانة المسيحية إلا أن جميع المصرين بجميع الديانات تحتفل بأعياد شم النسيم.

وتحتفل مصر في كل عام بالكثير من الإجازات الرسمية الأخري ولا تقتصر علي شم النسيم، فهناك عيد الأم وعيد العمال والأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى، وسنقوم اليوم من خلال هذا المقال بالكشف عن مواعيد الإجازات والأعياد للعام الجيد 2019 بمختلف نوعها للقطاعين العام والخاص، وفقا لقانون العمل والإجازات الخاص بدستور مصر.

موعد الإجازات والعطلات الرسمية في مصر 2019

أما عن الجدول التالي فهو يوضح لكم مواعيد كافة الإجازات والعطلات الرسمية في مصر عن العام الحالي 2019، مدرج معها الأيام متوافقة مع التاريخ الميلادي.

الإجازة التاريخ الإجازة عيد الميلاد المجيد 7/1/2019 الاثنين عيد الثورة والشرطة 25/1/2019 الجمعة عيد القيامة المجيد عند أخواتنا المسيحيين 14/4/2019 الأحد شم النسيم 29/4/2019 الاثنين عيد تحرير سيناء 25/4/2019 الخميس عيد العمال 1/5/2019 الأربعاء إجازة عيد الفطر المبارك 1-2-3 يونيو 1/6/2019 السبت والأحد والاثنين إجازة ثورة 30 يونيو 30/6/2019 الأحد إجازة ثورة 23 يوليو 23/7/2019 الثلاثاء إجازة يوم وقفة عرفات 7/8/2019 الأربعاء إجازة عيد الأضحى لمدة 4 أيام 8 و9 و10و11 أغسطس 8/8/2019 الخميس إجازة رأس السنة الهجرية 1441 هـ 29/8/2019 الخميس يوم السادس من أكتوبر عيد النصر 6/10/2019 الأحد المولد النبوي الشريف 9/11/2019 السبت

وبعد عرض كافة الإجازات في مصر طيلة العام، سوف نتابع معكم في حالة وجود أي استثناءات جديدة في مصر، علي أن نقوم بالمتابعة والمداومة بشكل استمراري لرصد كافة القرارات والإجازات الطارئة.

وتتمني لكم أسرة نجوم مصرية قضاء أسعد الأوقات في شم النسيم بالتزامن مع اعتدال الطقس وأجواء الربيع الجميلة الممتلئة بالحب والأمل فصل تفتح الأزهار والجو الجميل.

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