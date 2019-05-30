موعد أول أيام عيد الفطر .. موعد صلاة العيد .. في مصر والسعودية والدول العربية 2019

الوداع الوداع يا شهر رمضان، الوداع الوداع يا شهر القرآن، الوداع الوداع يا شهر القيام والزكاة والصيام، كنت ضيفًا كريمًا، وكنا نود بقائك معنا طوال العام، إلا أنك كنت خفيفًا سريعًا، نستودعك الله وننتظرك بعد 11 شهرًا، وندعوا الله أن يبلغنا أجرك، ويعتق رقابنا فيك من النيران، وأن نعيش لياليك سنوات عديدة ولا يحرمنا من أجر الصيام والقيام والركوع والخشوع والزكاة والقرآن .. أمين .

موعد عيد الفطر بالحسابات الفلكية في مصر 2019

أعلنت هيئة البحوث الفلكية في مصر أن شهر رمضان لن يكتمل هذا العام وسوف يصبح 29 يومًا فقط وعليه، فإن أول أيام العيد سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019م .

موعد عيد الفطر في السعودية 1440 فلكيًا

أعلنت المحكمة العليا ولجنة الاستهلال الديني في مكة المكرمة، أنهم يتوقعون أن يكتمل شهر رمضان هذا العام ليصبح 30 يومًا، وعليه فإن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019م .

موعد صلاة العيد في محافظات مصر

موعد صلاة العيد 2019 في القاهرة سوف يكون في الساعة 5:19 دقيقة، بينما يكون في الاسكندرية في الساعة 5:27 دقيقة، أما باقي المحافظات فسوف تكون على النحو التالي :

صلاة العيد في بعض العواصم العربية

الرياض الساعة 5:20 صباحا.

لكويت الساعة 5:05 صباحا.

دبي الساعة 5:45 صباحا.

الدوحة الساعة 5:00 صباحا.

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