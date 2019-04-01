موعد أجازة شم النسيم 2019 في مصر في القطاع العام والحكومي

الجميع ينتظر الإجازات الرسمية التي سنحصل عليها من خلال المناسبات، وسنحصل على موعد أجازة شم النسيم 2019 في شهر أبريل الحالي، حيث أن هذا الوقت مميز لدى الجميع، وفي هذا الوقت يكون وقت الاعتدال الرسمي لحالة الجو، ويكون به الجو من اجمل الأجواء التي نمر بها، حيث أن سيكون الجو معتدل بعيد عن الحرارة الشديدة، وبعيد عن العواصف الترابية أو الرياح الشديدة، وبالتالي سيكون الطقس من أجمل ما يكون ومناسب للذهاب إلى المتنزهات.

موعد أجازة شم النسيم 2019 في مصر

سيكون يوم 29 من أبريل الحالي هو موعد أجازة شم النسيم في مصر، وسيكون هذا اليوم الموافق الإثنين من شهر إبريل، وسيقوم العديد من المواطنين التمتع بهذا الطقس الجيد من خلال الذهاب إلى الشواطئ، والذهاب لإلى الحدائق التي ستكون جاهزة لاستقبال الجميع في هذا الوقت.

الأشياء المرتبطة بشم النسيم

وهناك أكلات مميزة في هذا اليوم اعتاد عليها المصريين في هذا اليوم.

كرمز من رموز الاحتفال، وهذه الأكلات مثل الفسيخ الذي تمتلئ به الأسواق.

والبصل الأخضر والكثير من الأشياء المرتبطة بهذه المناسبة.

ويمكننا القول أن هذا اليوم هو بداية الطقس الجيد الذي سنستقبل به بداية فصل الصيف.

وسنقوم بتوديع فصل الشتاء بعد نهاية الطقس السيئ الذي واجهناه في فصل الشتاء من عواصف وطقس غير مستقر.

يمتلئ بالعواصف والأمطار الغزيرة على جميع محافظات مصر، ونأمل أن يكون فصل الصيف القادم من أجمل الفصول المميزة.

تردد قنوات الأطفال على النايل سات 2019