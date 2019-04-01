موسم عمرة 2019 الجديد 1440 : هنا الضوابط والأسعار .. التخفيضات المقدمة عن طريق شركة مصر للطيران

موسم عمرة 2019 الجديد 1440 والتي ينتظرها راغبي أداء العمرة لهذا العام بشغف بالغ، خاصة بعدما قررت المملكة السعودية تحديد موعد العمرة القادم وتقديم الموعد إلى الأول من محرم، كموعد لانطلاق موسم العمرة للعام الحالي، وذلك بدلا من الموعد المعتاد سابقاً في الأول من شهر صفر، هذا وقد صرحت وزارة الحج والعمرة السعودية، من خلال تصريح صحفي سابق، إن وزارة الحج والعمرة السعودية ستعمل بالتعاون من وزارة الخارجية السعودية في إصدار تأشيرات المعتمرين لموسم العمرة الجديد، وذلك طبقا لرؤية السعودية 2030، حيث تسعى المملكة السعودية إلى طفرة في أعداد المعتمرين والحجاج.

ومن الجدير بالذكر ما صرح به عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة السعودي، فقد صرح مشاط بما يلي:

بخصوص المعتمرين أن المملكة تطمح إلى زيادة عدد المعتمرين من الخارج إلى 15 مليونا في 2022، و30 مليونا في 2030،

بخصوص الحجاج أن العدد الحالي هو مليون و800 ألف حاج، فيما يتمثل الهدف المنشود في 5 ملايين حاج بحلول 2030.

موسم عمرة 2019 الجديد 1440

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد وضعت العديد من الشروط والضوابط، بل لقد سنت قوانين جديدة وضعتها خصيصاً لتنظيم موسم أداء العمرة لهذا العام، ومن الجدير بالذكر أضا أن المملكة أعلنت بأنها ستقوم بتقديم الخدمات المميزة لضيوف الرحمن، وتيسيرا على الراغبين في أداء عمرة هذا العام فقد أعلنت شركة مصر للطيران في وقت سابق عن تخفيض قدره 35%، وذلك على أسعار تذاكرها، وهذا ما صرح به رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الطيار شريف عزت، وذلك تيسيراً على عملائها ممن يرغبون في أداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام، وقد صرح شريف عزت أيضاً: أن الشركة قد طرحت سعة مقعديه لموسم العمرة تصل إلى 170 ألف مقعداً، وهذه السعة قابلة للزيادة، وفقاً للعرض والطلب.

وأوضح شريف عزت في بيان صحفي سابق: أن هذا التخفيض والبالغ 35% قد تم تطبيقه بالفعل على رحلات العمرة التي ستغادر من مطار القاهرة الدولي، أما عن التخفيضات التي ستغادر من مطار الأقصر الدولي، فستتمتع هذه الرحلات بتخفيض يبلغ 20%.

كما قامت شركة مصر للطيران أيضا بطرح شرائح مخفضة على تذاكر العمرة، وذلك على خطوط القاهرة – جدة – القاهرة، وكذلك أيضاً على جميع رحلات العمرة التي ستغادر من من مطار برج العرب بالإسكندرية، وتستمر هذه الرحلات حتى نهاية الموسم.

موسم عمرة 2019 الجديد 1440 واستعدادات المملكة العربية السعودية لموسم العمرة

من الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد أتمت الاستعدادات لاستقبال المعتمرين لموسم العمرة هذا العام، وقد صرح وزير الحج والعمرة السعودي السيد محمد بن صالح طاهر بذلك، وأضاف طاهر أن المملكة استعدت لاستقبال 6.7 مليون معتمر، وتشمل استعدادات المملكة للتالي:

التأكيد على سلامة تشغيل المسار الإلكتروني، وهو الخاص بخدمات المعتمرين، وذلك بهدف تسهيل الحصول على التأشيرة والتعرف على كافة الخدمات

تفعيل كافة أنظمة شركات العمرة التي تقدم الخطط التشغيلية للعمل في 100 دولة، ولها فيها 4000 وكيل خارجي.

كما تم تخفيض المقابل المادي لتأشيرة العمرة هذا العام من 2000 ريال إلى 200 ريال تيسيرا على ضيوف الرحمن

موسم عمرة 2019 الجديد 1440 والضوابط التي وضعتها السلطات السعودية للعمرة

تنفيذ رحلات الموسم الجديد عن طريق 750 وكيلا سعوديا

يحق لكل وكيل التعامل مع خمس شركات فقط من كل دولة

يحق للشركات الخارجية الحصول على 5000 تأشيرة فقط في العام الواحد، والشركات المخالفة تعرض نفسها للإيقاف.

تخصيص 50.000 تأشيرة لكل وكيل سعودي في العام الواحد بشرط تطبيق الوكيل لكل البرامج المعلنة داخل الأراضي المقدسة دون تقصير

يسجل الوكيل الخارجي في البداية في موقع الحج والعمرة وسداد 2000 ريال

يتم التعامل إلكترونيا ولن يكون هناك عقود ورقية

تمنح تأشيرة العمرة بلا مقابل

تكون التكلفة الوحيدة التي يتكلفها المعتمر هي تكلفة برنامج الرحلة للشركات السياحية.

أسعار استرشادية لعمرة المولد النبوي

خط سير الرحلة اليوم السعر القاهرة – جدة – القاهرة إلى المدينة والعودة إلى جدة طوال أيام الأسبوع فيما عدا الخميس العودة مساء الجمعة أو يوم السبت طوال أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة والسبت العودة مساء الجمعة أو السبت 7300 جنيه 8000 جنيه 7900 جنيه 8700 جنيه

ويكون أساس مناقشات وزارة السياحة وتداولاتها حور السماح للشركات السياحية بأداء رحلات العمرة هو دراسة مدى تأثير رحلات العمرة والإنفاق من احتياطات البنوك على نقصان الاحتياطي، ومدى التأثير عليه، والمبلغ المتاح من الريال السعودي لكل مغادر إلى المملكة، وكذلك التنسيق مع الجهات السعودية.

وسنقوم بنشر كل ما يستجد من أخبار.هذا وقد بدأت الاستعدادات من الجميع إنجاح موسم العمرة للعام الحالي، فالاستعدادات على قدم وساق بالمملكة العربية السعودية، وكذلك الأجهزة المعنية والتي تتولى أمر تنظيم العمرة بمصر تعمل أيضا على قدم وساق لتنظيم موسم جيد بلا مشاكل أو عقبات، كذلك المواطنين الراغبين في أداء العمرة يتابعون كل هذا استعداداً للتقدم لنيل شرف تأدية العمرة.

تابعونا على موقعنا وسوف نوافيكم بكل ما يستجد في عمرة المولد النبوي وبرامج الشركات السياحية للعمرة في هذا العام، والتي من المتوقع ارتفاع أسعار الحجز في البرامج المختلفة نظرا لارتفاع الأسعار، ومتوقع خلال الأيام المقبلة أن تعلن الحكومة المصرية عن فتح باب العمرة، والذي ينتظرها الكثير من المواطنين المصريين.

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