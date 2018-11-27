موسم عمرة المولد النبوي 2018 .. تعرف على أسعار رحلات عمرة مولد النبي لجميع المستويات عمرة المولد النبوي .. موعد الحجز والشروط والضوابط

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موسم عمرة المولد النبوي 2018 .. تعرف على أسعار رحلات عمرة مولد النبي لجميع المستويات عمرة المولد النبوي .. موعد الحجز والشروط والضوابط
موسم عمرة 2018 لشهر المحرم

موسم عمرة 2018 المولد النبوي فقد تقرر أن ينطلق موسم عمرة شهر محرم للعام الهجري الحالي، وذلك بدلا من الموعد المعتاد في شهر صفر، كما قررت المملكة السعودية مؤخرا، وهذا القرار المفاجئ قد يربك شركات السياحة خاصة وأن تغيير الموعد كان دون سابق إنذار، وأيضا لقصر المدة الزمنية التي قد لا تكفي للاستعداد لموسم العمرة القادم، هذا ما قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عنه بالفترة الأخيرة، وقد وجه السيد خادم الحرمين الشريفين بضرورة تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، كما قامت بوضع العديد من الشروط والضوابط المتعلقة بالعمرة ليؤدي ضيوف الرحمن العمرة بسلام، وهي ضوابط تتعلق بوكلاء الحج والعمرة السعوديين والشركات المنظمة لرحلات العمرة على حد سواء.

وفي إطار السماح بفتح باب العمرة لهذا العام في الدولة المصرية، تنتظر شركات السياحة المصرية فتح باب وزارة السياحة باب العمرة لتتمكن من وضع برامجها السياحية بالاتفاق مع الجهات السعودية، حيث قامت بالسماح في العام الماضي بتحديد موسم قصير للعمرة، 3 شهور فقط، في أمل بمد موسم العمرة في هذا العام.

موسم عمرة 2018 لشهر المحرم
موسم عمرة 2018 لشهر المحرم

موسم عمرة شهر المحرم 2018 وموعد حجز العمرة واستعدادات المملكة لموسم العمرة هذا العام

تقرر أن يبدأ موسم العمرة في غرة شهر المحرم بدلا من شهر صفر، وقد أكدت المملكة السعودية على العديد من الضوابط منها ما يلي:

  • التأكد من سلامة المواقع الإلكترونية الخاصة باستخراج تأشيرات العمرة للمعتمرين ومعرفة الخدمات المقدمة
  • تفعيل أنظمة شركات العمرة والتي تحدد الخطط التشغيلية للعمل في 100 دولة، لها فيها 100 وكيل.
  • جعل تأشيرة العمرة مجانية تيسيرا على المعتمرين، وتقتصر النفقات على برامج الشركات السياحية

موسم عمرة شهر المحرم 2018 وخطة وضوابط المملكة لموسم العمرة الجديد

وضعت المملكة العديد من الضوابط والشروط لتسهيل العمرة لهذا العام ومنع الإثقال على كاهل المعتمر، وذلك حسب توجيهات السيد خادم الحرمين الشريف كالتالي:

  1. تتم رحلات العمرة للموسم الجديد عن طريق 750 وكيلا سعوديا
  2. يتعامل كل وكيل مع عدد 5 شركات فقط كحد أقصى من كل دولة
  3. تحصل شركات تنظيم رحلات العمرة على 5000 تأشيرة فقط لكل عام، وكل من يخالف العدد المحدد يعرض نفسه للإيقاف.
  4. يحصل كل وكيل سعودي على 50 ألف تأشيرة للعام الواحد، على أن لا يقصّر في أي من البرامج المحددة لكل معتمر كما تم الاتفاق عليها.
  5. يقوم كل وكيل بتقديم طلب التسجيل في موقع الحج والعمرة ويدفع 2000 ريال رط التسجيل.
  6. تكون جميع المعاملات إلكترونية، ولا تعاملات ورقية على الإطلاق.
  7. يحصل المعتمر على التأشيرة مجانا بلا مقابل
  8. تقتصر التكلفة فقط على البرامج السياحية التي تضعها الشركات للمعتمرين بمستوياتها المختلفة.
عمرة 2018 لشهر المحرم
عمرة 2018 لشهر المحرم

وتقوم وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات السعودية وبيان استعدادها لاستقبال المعتمرين وضمان راحتهم وتأمينهم، وتحديد الأماكن الخاصة بهم والتي يتم إقامتهم فيها، وبيان مستويات متعددة للسكن والإقامة طوال فترة العمرة.

وقامت المملكة بالاتفاق مع وكلائها مع الشركات السياحية ووضع معايير اختيار الوكلاء بالشروط المحددة وضوابط الاختيار وكلك وضع العديد من الضوابط في أعداد الشركات التي من المتوقع تعامل الوكلاء معها ووضع الحد الأقصى لعددها.

موسم عمرة شهر المحرم 2018  والأسعار الاسترشادية لرحلات العمرة هذا العام

رحلات العمرة متوسط سعر العمرة للعام 1439
سعر استرشادي رحلات العمرة “البري” متوسط الأسعار رحلات العمرة البرية   تتراوح ما بين 6500 جنيه إلى 7 آلاف جنيه.
أسعار استرشادية لرحلات العمرة “البواخر” متوسط الأسعار رحلات العمرة البواخر بداً من 7 آلاف إلى 7500 جنيه
أسعار استرشادية لرحلات العمرة “الطيران” أما بالنسبة لأسعار رحلات العمرة الجوية تبدأ من 8000 جنيه وحتى 25000 جنيه وذلك لفئة الخمس نجوم حيث يتضمن  الفرق التكلفة  كلا من مدة الرحلة والسكن و الطعام والمواصلات الداخلية.
عمرة محرم 2018
عمرة محرم 2018

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وسنقوم بنشر كل ما يستجد من أخبار.هذا وقد بدأت الاستعدادات من الجميع إنجاح موسم العمرة للعام الحالي، فالاستعدادات على قدم وساق بالمملكة العربية السعودية، وكذلك الأجهزة المعنية والتي تتولى أمر تنظيم العمرة بمصر تعمل أيضا على قدم وساق لتنظيم موسم جيد بلا مشاكل أو عقبات، كذلك المواطنين الراغبين في أداء العمرة يتابعون كل هذا استعداداً للتقدم لنيل شرف تأدية العمرة.

وسنوافيكم بكل جديد يتعلق بالشروط والضوابط الموضوعة لعمرة شهر المحرم من جانب حكومة المملكة العربية السعودية، وأيضا من جانب الحكومة المصرية، فتابع معنا عزيزي القارئ من خلال موقعنا للإطلاع على كل جديد من الأخبار والتصريحات بهذا الخصوص.

قامت وزارة السياحة بدراسة جميع الظروف المحيطة بالسماح بفتح باب العمرة وتأثرها، حيث تدرس الوزارة العوامل التي تخص احتياطات البنوك ومدى تأثير ذلك على الاحتياطي النقدي من الريال السعودي ومدى المبلغ الذي من المقرر أن تعطيه لكل مغادر للأراضي المقدسة، والتنسيق مع الجهات السعودية.

كما قامت السلطات السعودية بعمل العديد من الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث قامت بالتعاقد مع الوكلاء للتعامل مع الشركات السياحية ووضع جميع المعاملات وجعلها إلكترونية بالكامل، والاشتراط عليهم ألا يخلوا ببرنامج العمرة بعد حضور وفود العمرة إلى المملكة.

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