موسم عمرة المولد النبوي 2018 .. تعرف على أسعار رحلات عمرة مولد النبي لجميع المستويات عمرة المولد النبوي .. موعد الحجز والشروط والضوابط

موسم عمرة 2018 المولد النبوي فقد تقرر أن ينطلق موسم عمرة شهر محرم للعام الهجري الحالي، وذلك بدلا من الموعد المعتاد في شهر صفر، كما قررت المملكة السعودية مؤخرا، وهذا القرار المفاجئ قد يربك شركات السياحة خاصة وأن تغيير الموعد كان دون سابق إنذار، وأيضا لقصر المدة الزمنية التي قد لا تكفي للاستعداد لموسم العمرة القادم، هذا ما قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عنه بالفترة الأخيرة، وقد وجه السيد خادم الحرمين الشريفين بضرورة تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، كما قامت بوضع العديد من الشروط والضوابط المتعلقة بالعمرة ليؤدي ضيوف الرحمن العمرة بسلام، وهي ضوابط تتعلق بوكلاء الحج والعمرة السعوديين والشركات المنظمة لرحلات العمرة على حد سواء.

وفي إطار السماح بفتح باب العمرة لهذا العام في الدولة المصرية، تنتظر شركات السياحة المصرية فتح باب وزارة السياحة باب العمرة لتتمكن من وضع برامجها السياحية بالاتفاق مع الجهات السعودية، حيث قامت بالسماح في العام الماضي بتحديد موسم قصير للعمرة، 3 شهور فقط، في أمل بمد موسم العمرة في هذا العام.

موسم عمرة شهر المحرم 2018 وموعد حجز العمرة واستعدادات المملكة لموسم العمرة هذا العام

تقرر أن يبدأ موسم العمرة في غرة شهر المحرم بدلا من شهر صفر، وقد أكدت المملكة السعودية على العديد من الضوابط منها ما يلي:

التأكد من سلامة المواقع الإلكترونية الخاصة باستخراج تأشيرات العمرة للمعتمرين ومعرفة الخدمات المقدمة

تفعيل أنظمة شركات العمرة والتي تحدد الخطط التشغيلية للعمل في 100 دولة، لها فيها 100 وكيل.

جعل تأشيرة العمرة مجانية تيسيرا على المعتمرين، وتقتصر النفقات على برامج الشركات السياحية

موسم عمرة شهر المحرم 2018 وخطة وضوابط المملكة لموسم العمرة الجديد

وضعت المملكة العديد من الضوابط والشروط لتسهيل العمرة لهذا العام ومنع الإثقال على كاهل المعتمر، وذلك حسب توجيهات السيد خادم الحرمين الشريف كالتالي:

تتم رحلات العمرة للموسم الجديد عن طريق 750 وكيلا سعوديا يتعامل كل وكيل مع عدد 5 شركات فقط كحد أقصى من كل دولة تحصل شركات تنظيم رحلات العمرة على 5000 تأشيرة فقط لكل عام، وكل من يخالف العدد المحدد يعرض نفسه للإيقاف. يحصل كل وكيل سعودي على 50 ألف تأشيرة للعام الواحد، على أن لا يقصّر في أي من البرامج المحددة لكل معتمر كما تم الاتفاق عليها. يقوم كل وكيل بتقديم طلب التسجيل في موقع الحج والعمرة ويدفع 2000 ريال رط التسجيل. تكون جميع المعاملات إلكترونية، ولا تعاملات ورقية على الإطلاق. يحصل المعتمر على التأشيرة مجانا بلا مقابل تقتصر التكلفة فقط على البرامج السياحية التي تضعها الشركات للمعتمرين بمستوياتها المختلفة.