موسم العمرة الجديد 2019 .. الآن تعرف على أسعار الرحلات لجميع المستويات .. موعد الحجز والشروط والضوابط

موسم العمرة الجديد 2019 فقد تقرر أن ينطلق موسم العمرة للعام الهجري الحالي، وذلك بدلا من الموعد المعتاد في شهر صفر، كما قررت المملكة السعودية مؤخرا، وهذا القرار المفاجئ قد يربك شركات السياحة خاصة وأن تغيير الموعد كان دون سابق إنذار، وأيضا لقصر المدة الزمنية التي قد لا تكفي للاستعداد لموسم العمرة القادم، هذا ما قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عنه بالفترة الأخيرة، وقد وجه السيد خادم الحرمين الشريفين بضرورة تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، كما قامت بوضع العديد من الشروط والضوابط المتعلقة بالعمرة ليؤدي ضيوف الرحمن العمرة بسلام، وهي ضوابط تتعلق بوكلاء الحج والعمرة السعوديين والشركات المنظمة لرحلات العمرة على حد سواء.
وفي إطار السماح بفتح باب العمرة لهذا العام في الدولة المصرية، تنتظر شركات السياحة المصرية فتح باب وزارة السياحة باب العمرة لتتمكن من وضع برامجها السياحية بالاتفاق مع الجهات السعودية، حيث قامت بالسماح في العام الماضي بتحديد موسم قصير للعمرة، 3 شهور فقط، في أمل بمد موسم العمرة في هذا العام.
موسم العمرة الجديد 2019
موسم العمرة الجديد 2019 وموعد حجز العمرة واستعدادات المملكة لموسم العمرة هذا العام
تقرر أن يبدأ موسم العمرة في غرة شهر المحرم بدلا من شهر صفر، وقد أكدت المملكة السعودية على العديد من الضوابط منها ما يلي:
- التأكد من سلامة المواقع الإلكترونية الخاصة باستخراج تأشيرات العمرة للمعتمرين ومعرفة الخدمات المقدمة
- تفعيل أنظمة شركات العمرة والتي تحدد الخطط التشغيلية للعمل في 100 دولة، لها فيها 100 وكيل.
- جعل تأشيرة العمرة مجانية تيسيرا على المعتمرين، وتقتصر النفقات على برامج الشركات السياحية
موسم العمرة الجديد 2019 وخطة وضوابط المملكة لموسم العمرة الجديد
وضعت المملكة العديد من الضوابط والشروط لتسهيل العمرة لهذا العام ومنع الإثقال على كاهل المعتمر، وذلك حسب توجيهات السيد خادم الحرمين الشريف كالتالي:
- تتم رحلات العمرة للموسم الجديد عن طريق 750 وكيلا سعوديا
- يتعامل كل وكيل مع عدد 5 شركات فقط كحد أقصى من كل دولة
- تحصل شركات تنظيم رحلات العمرة على 5000 تأشيرة فقط لكل عام، وكل من يخالف العدد المحدد يعرض نفسه للإيقاف.
- يحصل كل وكيل سعودي على 50 ألف تأشيرة للعام الواحد، على أن لا يقصّر في أي من البرامج المحددة لكل معتمر كما تم الاتفاق عليها.
- يقوم كل وكيل بتقديم طلب التسجيل في موقع الحج والعمرة ويدفع 2000 ريال رط التسجيل.
- تكون جميع المعاملات إلكترونية، ولا تعاملات ورقية على الإطلاق.
- يحصل المعتمر على التأشيرة مجانا بلا مقابل
- تقتصر التكلفة فقط على البرامج السياحية التي تضعها الشركات للمعتمرين بمستوياتها المختلفة.
وتقوم وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات السعودية وبيان استعدادها لاستقبال المعتمرين وضمان راحتهم وتأمينهم، وتحديد الأماكن الخاصة بهم والتي يتم إقامتهم فيها، وبيان مستويات متعددة للسكن والإقامة طوال فترة العمرة.
وقامت المملكة بالاتفاق مع وكلائها مع الشركات السياحية ووضع معايير اختيار الوكلاء بالشروط المحددة وضوابط الاختيار وكلك وضع العديد من الضوابط في أعداد الشركات التي من المتوقع تعامل الوكلاء معها ووضع الحد الأقصى لعددها.
موسم عمرة 2019 والأسعار الاسترشادية لرحلات العمرة هذا العام
|رحلات العمرة
|متوسط سعر العمرة للعام 1439
|سعر استرشادي رحلات العمرة “البري”
|متوسط الأسعار رحلات العمرة البرية تتراوح ما بين 6500 جنيه إلى 7 آلاف جنيه.
|أسعار استرشادية لرحلات العمرة “البواخر”
|متوسط الأسعار رحلات العمرة البواخر بداً من 7 آلاف إلى 7500 جنيه
|أسعار استرشادية لرحلات العمرة “الطيران”
|أما بالنسبة لأسعار رحلات العمرة الجوية تبدأ من 8000 جنيه وحتى 25000 جنيه وذلك لفئة الخمس نجوم حيث يتضمن الفرق التكلفة كلا من مدة الرحلة والسكن و الطعام والمواصلات الداخلية.
وسنوافيكم بكل جديد يتعلق بالشروط والضوابط الموضوعة لعمرة شهر المحرم من جانب حكومة المملكة العربية السعودية، وأيضا من جانب الحكومة المصرية، فتابع معنا عزيزي القارئ من خلال موقعنا للإطلاع على كل جديد من الأخبار والتصريحات بهذا الخصوص.
قامت وزارة السياحة بدراسة جميع الظروف المحيطة بالسماح بفتح باب العمرة وتأثرها، حيث تدرس الوزارة العوامل التي تخص احتياطات البنوك ومدى تأثير ذلك على الاحتياطي النقدي من الريال السعودي ومدى المبلغ الذي من المقرر أن تعطيه لكل مغادر للأراضي المقدسة، والتنسيق مع الجهات السعودية.
كما قامت السلطات السعودية بعمل العديد من الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث قامت بالتعاقد مع الوكلاء للتعامل مع الشركات السياحية ووضع جميع المعاملات وجعلها إلكترونية بالكامل، والاشتراط عليهم ألا يخلوا ببرنامج العمرة بعد حضور وفود العمرة إلى المملكة.
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التعليقات
هل يسمح بأداء العمرة في شهر شوال انا من الاردن
اكتب تعليقك هنا…العمره من الشماليه بحرا كم التكلفة لهذا العام
هل يسمح بأداء العمرة في شهر شوال انا من الاردن
لماذا لم تحدد وزيرة السياحة المصريه مواعيد بداية موسم العمره لعام١٤٤٠ هجريه حتى الان وكذلك البرامج
والاسعار
يا اخى الرسوم مش من السعودية الرسوم فرضتها حكومة بلدك
الله نسأل أن يجزيكم خيرات الدنيا والآخرة إنه ولي ذالك والقادر عليه
حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من يعسر الذهاب الى الحج او العمرة
20000غرامة وتسموها سابقة عمرة لاحول ولاقوة إلا بالله اللهم اجعل لنا بمكة قرارا وسلوى أم نواف وكل من يحب مكة وازقنا فيها رزقا حلالا التقوى والإيمان والعمل الصالح ثم المال الحلال الطيب المبارك فيه اللهم آمييين
عنهاتفغعفقب
ربنا يسا محكم يا اهل السعودية العمرة ننتظرها من العام الى العام وعايزين تحرمونا منها عايزين تبيعوا شعاءر الاسلام دا احنا بنوفر من قوتنا وقوت ابناءنا علشان نروح عن انفسنا بطاعة الله بدلا من فعل المعصية والذهاب الة المصايف
انا عايزه اعرف مفيش حد بيتبرع للمعاقين بعمرة مش كفايه الي هما فيه انا انا ولديتى عامله حادثة فى2009 ورجليها الشمال مبتوره وهى نفسها تطلع عمره وهى عندها دلوقتى50سنه
اختي الكريمه
انا اخوكي في الله محمد
وانا ممكن اساعد ولدتك في العمره بس مش هقدر بكل الثمن لاني لسه مطلع ولدي وولدتي في رمضان اللي فات وانا طالع في مولد النبي القادم ولو اقدر اساعد معاكي انا تحت امرك وده رقمي 01224557123
العمرة أيها الإبن المسؤل متى والله اتصلوابى من مكة وقالوا سوف تحضرين قريبا لكى أكون بجوار بيت الله الحرام أسأل الله العظيم رب العرش الكريم يكونوا جدين آمييين يارب العالمين .اللهم اجعل لنا بمكة قرارا ًوارزقنا فيها رزقا ًحلالا وسلوى أم نواف وزوجها وذريتها آمييين
كل عام وجميع المسلمين بخير وخصوصا المشتاقينلبيت الله الحرام كلنا نقول يارب وربنا يكرمنا عن القريب
حرام عليكم واللة انا كل يوم بحلم انى فى بيت اللة منكم للة ربنا مش هيسمحكم ابدا يامسؤ لين عن العمرة
يعنى فى عمره الشهر ده ولا صحيح فى رجب
متى العمرة اليوم ٢٠١٨/١/١٣
إذا كانت العمرة صحيح لفئة معينه نقول حسبنا الله ونعم الوكيل .
المشتاقين للعمرة اصبروا العمرة فى رجب هم يحددوا لنا وقت العبادة لاحول ولاقوة إلا بالله
لو انتورضين بكدة تاكدو ان ربنا مش راضى عنكم ويوم القيامة فى حساب وربنا كتبها عمرة لكل من نوى واللة المستعان
هل العبادة لها أيام الله عزة وجل يبسط الارض لمن يشاء سوى توسعة فى جبل عرفة أخرجوا خارج حدود عرفة وقولوا توسعة ولاحول ولاقوة إلا بالله .
حبايبى محبى بيت الله لايوجد جديد ولاحول ولاقوة إلا بالله أستغفرك رب وأتوب إليك .اليوم ٢٠١٨/١/٥ لا تيأسوا الفرج قريب .
اليوم ٢٠١٨/١/٤المفروض اليوم توثيق عقود العمرة وما كتبوا عنها شيء هل يستهزؤن بالمصريين لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس إليك المشتكا .
غداً إن شاء الله التوثيق لعقود العمرة ابشروا يامحبى بيت الله .
ابشروا الحمد لله باقى يومان جزا الله خيرا كل من يسر العمرة .
برجاء اﻻفادة عن ميعاد بدء العمرة….وهل 2000 ريال عطبق ام ﻻ
شكراً
ياريت نسمع خبر صادق عن الالفين ريال يريح قلوب الغلابة اللى بتقعد تحوش من قوتها طول السنة عشان تطلع عمرة تنفس فيها عن مرضها او تعبهامع ربها مش بتروح تتفسح ولا تتسوق ولا تعمل حاجة تغضب ربنا يعنى مش المعتمر الغلبان هو اللى حايبوظ اقتصاد البلد ياريت تشوفو حل ربنا يجازيكم خير فى ناس داخلة على سبعين سنة عمر وده املهالان خلاص مفيش فى العمر كتير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي بعض اﻻستفسارات
تم تحديد ميعاد التوثيق
اين ميعاد العمرات
هل موضوع 2000 ريال ساري .. وعلي من يتم تطبيقه لو تم تفعيلة .
معلومة نهائية لو سمحت
يارب عمره
ام قلبها اتحرق على ابنها واملها فى ربنا ان تزور الرسول وربنا قادر اى يبرد قلبها اتقوا الله
ابشروا يوم الخميس توثيق عقود العمرة(أم حسين المصرية ً
ام قلبها اتحرق على ابنها واملها فى ربنا ان تذهب لتزور الرسول قادر ربنا اى يبرد قلبها اتقوا الله
بفضل الله سيكون التوثيق ٢٠١٨/١/٤كل من يريد العمرة عليه بالاستغفار والدعاء .
عليكم بالأستغفار إن شاء الله جميعا نعتمر بإذن الله .
لا يجوز لأى جهه تأخير العمرة إلى هذا الحد مهما كانت هذه شعائر دينيه واتمنى ان تصدق وزارة السياحه هذه المرة فنحن مشتاقين جدا لزيارة بيت الله اللهم اكتبها لنا ولكل مشتاق
باقى خمس أيام كما يقولوا يارب صدق اللهم اجعل لى بمكة قرارا آمييين .
ياوزارة السياحة بلاش توفرو دولارات على حساب الغلابة عن طريق العمرة شوفو حل تانى بعيد عن العمرة علشان خاطر النبى
بلد الكباريهات مانعين العمرة
اكتب تعليقك هنا…حسبنا الله و نعم الوكيل
نحن فى إنتظار ٢٠١٨/١/٤ بإذن الله يكون صدق
الحمد لله ابشروا التوثيق 4يناير كمان كذا يوم إن شاء الله وتفتح العمرة عليكم بالدعاء
ابشروا كما يقول الكاتب ٢٥ ديسمبر فتح باب العمرة .
اتق الله يا من بيده التحكم في الذهاب لاداء العمرة حرام عليكو اتركونا نذهب للعمرة التي هي املنا الوحيدلنا جميعا
ياعم الحاج سلمان اتقى اللة هتسال عن كدة يوم القيامة العمرة ربنا يهديك الوقت فات
صفحة ليس عندها مصداقية كل يومين تحديث للصفحة كأن باب التقديم للعمرة اتفتح و نفتح الصفحة و نفاجئ بنفس الكلام مع تغيير التاريخ اتقوا الله في الناس
و حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بتاخير بدء العمرة
بالظبط…انا متابعة الموقع ده و مواقع تانية
و بلاحظ انه كل يومين ينزل نفس الخبر بس بتاريخ جديد
معندهمش اى جديد …بيضحكوا على الناس بس
و حسبنا الله و نعم الوكيل
حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من أخر العمرة
اتقوا الله ياآل سعود واتركوا المصريين للعمرة
يا وزارة السياحة اتقو اللة فينا بنحب بيت اللة وبيت نبينا
ياريت تكون خلال اخر شهر ديسمبر لو تكرمتم
الرجاء الإسراع فى فتح باب التقديم حتى تكون فى أجازة نصف العام
يارب وفقنا جميعا لزيارة رسول اللة
نرجوا الإسراع بفتح باب العمره لأن الوقت تأخر كثيرا ولكم التحيه
اسعار العمرة في يناير المقبل
تأخرت كثيرا الإجراءات لافتتاح موسم العمرة هذا العام في مصر ، مما يعطي الفرصة للشركات لارتفاع أسعار التأشيرات وتذاكر السفر ، وربما يدفع هذا الكثيرين عن تأجيل الذهاب للعمرة لأعوام قادمة
ممكن نسرع في فتح باب الحجز حتى نستطيع اداء العمرة في اجازة نصف العام
هل سيطبق رسوم ٢٠٠٠ ريال لمن ادى العمرة للعام السابق
هل سيطبق مبلغ 2000 ريال لمن سبق له العمرة
غيري جواز سفرك
هل سيطبق الفان ريال لمن سبق له عمرة السنة الماضية
نحن مستفيدى التايم شير في ابراج الحرم متضررين جدا من تاخير التاشيرات هتروح علينا الفلوس والعمرة ارجوكم ايجد حل موعدنا الثابت الاسبوع الثالث من ربيع اول
الرجاء من سيادتكم عدم تطبيق البصمة هذا العام حتى يتم عمل مكاتب فى محافظات الجمهورية حيث يوجد مكتب واحد فى الصعيد بسوهاج ونحن في أسوان لو تم العمل هذا العام سيكون ازدحام شديد وتعب على المعتمرين المصريين وخصوصا كبار السن وشكرا لكم
حافاردنياسمارغنم تعليقك هنا…
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