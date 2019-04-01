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موسم العمرة الجديد 2019 .. الآن تعرف على أسعار الرحلات لجميع المستويات .. موعد الحجز والشروط والضوابط

كتب تامر أمين آخر تحديث

موسم العمرة الجديد 2019 فقد تقرر أن ينطلق موسم العمرة للعام الهجري الحالي، وذلك بدلا من الموعد المعتاد في شهر صفر، كما قررت المملكة السعودية مؤخرا، وهذا القرار المفاجئ قد يربك شركات السياحة خاصة وأن تغيير الموعد كان دون سابق إنذار، وأيضا لقصر المدة الزمنية التي قد لا تكفي للاستعداد لموسم العمرة القادم، هذا ما قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عنه بالفترة الأخيرة، وقد وجه السيد خادم الحرمين الشريفين بضرورة تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، كما قامت بوضع العديد من الشروط والضوابط المتعلقة بالعمرة ليؤدي ضيوف الرحمن العمرة بسلام، وهي ضوابط تتعلق بوكلاء الحج والعمرة السعوديين والشركات المنظمة لرحلات العمرة على حد سواء.

وفي إطار السماح بفتح باب العمرة لهذا العام في الدولة المصرية، تنتظر شركات السياحة المصرية فتح باب وزارة السياحة باب العمرة لتتمكن من وضع برامجها السياحية بالاتفاق مع الجهات السعودية، حيث قامت بالسماح في العام الماضي بتحديد موسم قصير للعمرة، 3 شهور فقط، في أمل بمد موسم العمرة في هذا العام.

موسم العمرة الجديد 2019

موسم العمرة الجديد 2019
موسم العمرة الجديد 2019

موسم العمرة الجديد 2019 وموعد حجز العمرة واستعدادات المملكة لموسم العمرة هذا العام

تقرر أن يبدأ موسم العمرة في غرة شهر المحرم بدلا من شهر صفر، وقد أكدت المملكة السعودية على العديد من الضوابط منها ما يلي:

  • التأكد من سلامة المواقع الإلكترونية الخاصة باستخراج تأشيرات العمرة للمعتمرين ومعرفة الخدمات المقدمة
  • تفعيل أنظمة شركات العمرة والتي تحدد الخطط التشغيلية للعمل في 100 دولة، لها فيها 100 وكيل.
  • جعل تأشيرة العمرة مجانية تيسيرا على المعتمرين، وتقتصر النفقات على برامج الشركات السياحية

موسم العمرة الجديد 2019 وخطة وضوابط المملكة لموسم العمرة الجديد

وضعت المملكة العديد من الضوابط والشروط لتسهيل العمرة لهذا العام ومنع الإثقال على كاهل المعتمر، وذلك حسب توجيهات السيد خادم الحرمين الشريف كالتالي:

  1. تتم رحلات العمرة للموسم الجديد عن طريق 750 وكيلا سعوديا
  2. يتعامل كل وكيل مع عدد 5 شركات فقط كحد أقصى من كل دولة
  3. تحصل شركات تنظيم رحلات العمرة على 5000 تأشيرة فقط لكل عام، وكل من يخالف العدد المحدد يعرض نفسه للإيقاف.
  4. يحصل كل وكيل سعودي على 50 ألف تأشيرة للعام الواحد، على أن لا يقصّر في أي من البرامج المحددة لكل معتمر كما تم الاتفاق عليها.
  5. يقوم كل وكيل بتقديم طلب التسجيل في موقع الحج والعمرة ويدفع 2000 ريال رط التسجيل.
  6. تكون جميع المعاملات إلكترونية، ولا تعاملات ورقية على الإطلاق.
  7. يحصل المعتمر على التأشيرة مجانا بلا مقابل
  8. تقتصر التكلفة فقط على البرامج السياحية التي تضعها الشركات للمعتمرين بمستوياتها المختلفة.
عمرة 2018 لشهر المحرم
عمرة 2018 لشهر المحرم

وتقوم وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات السعودية وبيان استعدادها لاستقبال المعتمرين وضمان راحتهم وتأمينهم، وتحديد الأماكن الخاصة بهم والتي يتم إقامتهم فيها، وبيان مستويات متعددة للسكن والإقامة طوال فترة العمرة.

وقامت المملكة بالاتفاق مع وكلائها مع الشركات السياحية ووضع معايير اختيار الوكلاء بالشروط المحددة وضوابط الاختيار وكلك وضع العديد من الضوابط في أعداد الشركات التي من المتوقع تعامل الوكلاء معها ووضع الحد الأقصى لعددها.

موسم عمرة 2019  والأسعار الاسترشادية لرحلات العمرة هذا العام

رحلات العمرةمتوسط سعر العمرة للعام 1439
سعر استرشادي رحلات العمرة “البري”متوسط الأسعار رحلات العمرة البرية   تتراوح ما بين 6500 جنيه إلى 7 آلاف جنيه.
أسعار استرشادية لرحلات العمرة “البواخر”متوسط الأسعار رحلات العمرة البواخر بداً من 7 آلاف إلى 7500 جنيه
أسعار استرشادية لرحلات العمرة “الطيران”أما بالنسبة لأسعار رحلات العمرة الجوية تبدأ من 8000 جنيه وحتى 25000 جنيه وذلك لفئة الخمس نجوم حيث يتضمن  الفرق التكلفة  كلا من مدة الرحلة والسكن و الطعام والمواصلات الداخلية.
عمرة محرم 2018
عمرة محرم 2018

وسنوافيكم بكل جديد يتعلق بالشروط والضوابط الموضوعة لعمرة شهر المحرم من جانب حكومة المملكة العربية السعودية، وأيضا من جانب الحكومة المصرية، فتابع معنا عزيزي القارئ من خلال موقعنا للإطلاع على كل جديد من الأخبار والتصريحات بهذا الخصوص.

قامت وزارة السياحة بدراسة جميع الظروف المحيطة بالسماح بفتح باب العمرة وتأثرها، حيث تدرس الوزارة العوامل التي تخص احتياطات البنوك ومدى تأثير ذلك على الاحتياطي النقدي من الريال السعودي ومدى المبلغ الذي من المقرر أن تعطيه لكل مغادر للأراضي المقدسة، والتنسيق مع الجهات السعودية.

كما قامت السلطات السعودية بعمل العديد من الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث قامت بالتعاقد مع الوكلاء للتعامل مع الشركات السياحية ووضع جميع المعاملات وجعلها إلكترونية بالكامل، والاشتراط عليهم ألا يخلوا ببرنامج العمرة بعد حضور وفود العمرة إلى المملكة.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

التعليقات

  7. 20000غرامة وتسموها سابقة عمرة لاحول ولاقوة إلا بالله اللهم اجعل لنا بمكة قرارا وسلوى أم نواف وكل من يحب مكة وازقنا فيها رزقا حلالا التقوى والإيمان والعمل الصالح ثم المال الحلال الطيب المبارك فيه اللهم آمييين

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  9. ربنا يسا محكم يا اهل السعودية العمرة ننتظرها من العام الى العام وعايزين تحرمونا منها عايزين تبيعوا شعاءر الاسلام دا احنا بنوفر من قوتنا وقوت ابناءنا علشان نروح عن انفسنا بطاعة الله بدلا من فعل المعصية والذهاب الة المصايف

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  10. انا عايزه اعرف مفيش حد بيتبرع للمعاقين بعمرة مش كفايه الي هما فيه انا انا ولديتى عامله حادثة فى2009 ورجليها الشمال مبتوره وهى نفسها تطلع عمره وهى عندها دلوقتى50سنه

    رد

    1. اختي الكريمه
      انا اخوكي في الله محمد
      وانا ممكن اساعد ولدتك في العمره بس مش هقدر بكل الثمن لاني لسه مطلع ولدي وولدتي في رمضان اللي فات وانا طالع في مولد النبي القادم ولو اقدر اساعد معاكي انا تحت امرك وده رقمي 01224557123

  11. العمرة أيها الإبن المسؤل متى والله اتصلوابى من مكة وقالوا سوف تحضرين قريبا لكى أكون بجوار بيت الله الحرام أسأل الله العظيم رب العرش الكريم يكونوا جدين آمييين يارب العالمين .اللهم اجعل لنا بمكة قرارا ًوارزقنا فيها رزقا ًحلالا وسلوى أم نواف وزوجها وذريتها آمييين

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  19. هل العبادة لها أيام الله عزة وجل يبسط الارض لمن يشاء سوى توسعة فى جبل عرفة أخرجوا خارج حدود عرفة وقولوا توسعة ولاحول ولاقوة إلا بالله .

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  20. حبايبى محبى بيت الله لايوجد جديد ولاحول ولاقوة إلا بالله أستغفرك رب وأتوب إليك .اليوم ٢٠١٨/١/٥ لا تيأسوا الفرج قريب .

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  21. اليوم ٢٠١٨/١/٤المفروض اليوم توثيق عقود العمرة وما كتبوا عنها شيء هل يستهزؤن بالمصريين لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس إليك المشتكا .

    رد

    1. ياريت نسمع خبر صادق عن الالفين ريال يريح قلوب الغلابة اللى بتقعد تحوش من قوتها طول السنة عشان تطلع عمرة تنفس فيها عن مرضها او تعبهامع ربها مش بتروح تتفسح ولا تتسوق ولا تعمل حاجة تغضب ربنا يعنى مش المعتمر الغلبان هو اللى حايبوظ اقتصاد البلد ياريت تشوفو حل ربنا يجازيكم خير فى ناس داخلة على سبعين سنة عمر وده املهالان خلاص مفيش فى العمر كتير

  25. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عندي بعض اﻻستفسارات
    تم تحديد ميعاد التوثيق
    اين ميعاد العمرات
    هل موضوع 2000 ريال ساري .. وعلي من يتم تطبيقه لو تم تفعيلة .
    معلومة نهائية لو سمحت

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  32. لا يجوز لأى جهه تأخير العمرة إلى هذا الحد مهما كانت هذه شعائر دينيه واتمنى ان تصدق وزارة السياحه هذه المرة فنحن مشتاقين جدا لزيارة بيت الله اللهم اكتبها لنا ولكل مشتاق

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  34. ياوزارة السياحة بلاش توفرو دولارات على حساب الغلابة عن طريق العمرة شوفو حل تانى بعيد عن العمرة علشان خاطر النبى

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  37. الحمد لله ابشروا التوثيق 4يناير كمان كذا يوم إن شاء الله وتفتح العمرة عليكم بالدعاء

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  41. صفحة ليس عندها مصداقية كل يومين تحديث للصفحة كأن باب التقديم للعمرة اتفتح و نفتح الصفحة و نفاجئ بنفس الكلام مع تغيير التاريخ اتقوا الله في الناس
    و حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بتاخير بدء العمرة

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    1. بالظبط…انا متابعة الموقع ده و مواقع تانية
      و بلاحظ انه كل يومين ينزل نفس الخبر بس بتاريخ جديد
      معندهمش اى جديد …بيضحكوا على الناس بس
      و حسبنا الله و نعم الوكيل

  50. تأخرت كثيرا الإجراءات لافتتاح موسم العمرة هذا العام في مصر ، مما يعطي الفرصة للشركات لارتفاع أسعار التأشيرات وتذاكر السفر ، وربما يدفع هذا الكثيرين عن تأجيل الذهاب للعمرة لأعوام قادمة

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  53. نحن مستفيدى التايم شير في ابراج الحرم متضررين جدا من تاخير التاشيرات هتروح علينا الفلوس والعمرة ارجوكم ايجد حل موعدنا الثابت الاسبوع الثالث من ربيع اول

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  54. الرجاء من سيادتكم عدم تطبيق البصمة هذا العام حتى يتم عمل مكاتب فى محافظات الجمهورية حيث يوجد مكتب واحد فى الصعيد بسوهاج ونحن في أسوان لو تم العمل هذا العام سيكون ازدحام شديد وتعب على المعتمرين المصريين وخصوصا كبار السن وشكرا لكم

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