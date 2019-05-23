مواعيد عمل البنوك في رمضان 2019

مواعيد عمل البنوك:

إن مواعيد عمل البنوك في رمضان تختلف عن مواعيد عمل البنوك في الأيام العادية حيث تبدأ عادةً من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في ساعات تختلف من بنك لآخر فبعض البنوك تغلق أبوابها أمام المواطنين في الساعة الثانية ظهرًا مثل بنك قطر الأهلي، وبعضها يغلق أبوابه الساعة الرابعة عصرًا مثل بنك فيصل الإسلامي، بينما يستمر العمل في بنك العربي الأفريقي الدولي حتى الساعة الخامسة مساءً.

مواعيد عمل البنوك في رمضان:

بينما في رمضان وتخفيفًا على الموظفين فإن البنك المركزي أرسل قرارًا بتعديل مواعيد عمل البنوك في رمضان تناسبًا مع مشقة العمل في الصيام فقرر بدء العمل في البنوك من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وانتهاء العمل الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا فلا يستقبل البنك عملاء جدد بعد هذه الساعة ويغلق أبوابه على العملاء الذين يحملون أرقامًا بالفعل وينتظرون معاملاتهم على الشباك أو خدمة العملاء.

على أن يبدأ الموظفون العمل الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا وقد تمتد في بعض البنوك حتى إنتهاء المعاملات التي ينتظرها المواطنون.

ويمكنك الاستفسار عن مواعيد عمل البنوك في رمضان من خلال خدمة العملاء الخاصة بالبنك الذي ترغب في أداء معاملتك المالية به وذلك عبر الرقم المختصر الموجود على موقعهم أو بالتواصل مع صفحتهم على مواقع التواصل كذلك يمكنك بالبحث في جوجل باسم البنك أن تجد مواعيد العمل مكتوبة في الصفحة الأولى.

مواعيد عمل البنوك الخاصة:

لا تختلف مواعيد عمل البنوك الخاصة عن البنوك العامة حيث تستمر أربعة ساعات فقط من الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة الواحدة والنصف أيضًا.

وهنا تجد قائمة بأرقام أشهر البنوك وأكثرها شعبية:

بنك مصر: 19888

البنك الأهلي المصري: 19623

بنك القاهرة: 16990

بنك قطر الوطني الأهلي: رقم 19700

العربي الأفريقي الدولي: 19555

بنك فيصل اتصل بالرقم التالي: 19851

بنك HSBC 19007

بنك الأسكندرية: رقم 19033

مصرف قناة السويس اتصل برقم: 19093

مصرف عودة: 16555

كريديت أجريكول: 19191

إذا أردت معرفة رقم أي بنك آخر ضع اسمه في تعليق وسيتم الإجابة عليك برقم البنك الذي ترغب في التواصل معه.

ولقد تواصلنا مع عدد كبير من البنوك وسألناهم عن مواعيد عملهم في رمضان فأكدوا جميعًا على المواعيد المذكورة في المقال.

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