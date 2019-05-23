مواعيد عمل البنوك في رمضان 2019

مواعيد عمل البنوك:
إن مواعيد عمل البنوك في رمضان تختلف عن مواعيد عمل البنوك في الأيام العادية حيث تبدأ عادةً من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في ساعات تختلف من بنك لآخر فبعض البنوك تغلق أبوابها أمام المواطنين في الساعة الثانية ظهرًا مثل بنك قطر الأهلي، وبعضها يغلق أبوابه الساعة الرابعة عصرًا مثل بنك فيصل الإسلامي، بينما يستمر العمل في بنك العربي الأفريقي الدولي حتى الساعة الخامسة مساءً.
مواعيد عمل البنوك في رمضان:
بينما في رمضان وتخفيفًا على الموظفين فإن البنك المركزي أرسل قرارًا بتعديل مواعيد عمل البنوك في رمضان تناسبًا مع مشقة العمل في الصيام فقرر بدء العمل في البنوك من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وانتهاء العمل الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا فلا يستقبل البنك عملاء جدد بعد هذه الساعة ويغلق أبوابه على العملاء الذين يحملون أرقامًا بالفعل وينتظرون معاملاتهم على الشباك أو خدمة العملاء.
على أن يبدأ الموظفون العمل الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا وقد تمتد في بعض البنوك حتى إنتهاء المعاملات التي ينتظرها المواطنون.
ويمكنك الاستفسار عن مواعيد عمل البنوك في رمضان من خلال خدمة العملاء الخاصة بالبنك الذي ترغب في أداء معاملتك المالية به وذلك عبر الرقم المختصر الموجود على موقعهم أو بالتواصل مع صفحتهم على مواقع التواصل كذلك يمكنك بالبحث في جوجل باسم البنك أن تجد مواعيد العمل مكتوبة في الصفحة الأولى.
مواعيد عمل البنوك الخاصة:
لا تختلف مواعيد عمل البنوك الخاصة عن البنوك العامة حيث تستمر أربعة ساعات فقط من الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة الواحدة والنصف أيضًا.
وهنا تجد قائمة بأرقام أشهر البنوك وأكثرها شعبية:
بنك مصر: 19888
البنك الأهلي المصري: 19623
بنك القاهرة: 16990
بنك قطر الوطني الأهلي: رقم 19700
العربي الأفريقي الدولي: 19555
بنك فيصل اتصل بالرقم التالي: 19851
بنك HSBC 19007
بنك الأسكندرية: رقم 19033
مصرف قناة السويس اتصل برقم: 19093
مصرف عودة: 16555
كريديت أجريكول: 19191
إذا أردت معرفة رقم أي بنك آخر ضع اسمه في تعليق وسيتم الإجابة عليك برقم البنك الذي ترغب في التواصل معه.
ولقد تواصلنا مع عدد كبير من البنوك وسألناهم عن مواعيد عملهم في رمضان فأكدوا جميعًا على المواعيد المذكورة في المقال.
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التعليقات
النتبجه تظهر امته ياناس
حضرتك بتعلق على مقال عن مواعيد عمل البنوك في رمضان وليس عن النتيجة وللأسف معنديش معرفة باي نتيجة حضرتك تقصدها بالظبط لو اقدر أساعدك قول إيه النتيجة اللي مستنيها
انا من بدري برن ع خدمه عملاء البنك الاهلي المصري ..والخدمه بترفض المكالمه بعد فتح عداد الرصيد لحد مارصيدي خلص ..ليه البنك بيعمل كدا ..بجد انا شايف من معاملتي مع البنك الاهلي بقي مش كويسه من قبل البنك ..البنك الاهلي المصري بجد ..معاملته بقي 0%
للأسف البنوك الحكومية الضغط عليها بقى شديد جدا ومواعيد عمل البنوك في رمضان خصوصا بقى وقت قليل خالص مما قد يسبب ضغط أكبر على خدمة العملاء