مواعيد إجازة البنوك في عيد الفطر 2019 في مصر من المواضيع المهمة التي يبحث عنها زوار موقع ( نجوم مصرية) خاصة مع توقع الكثير أن موعد إجازة عيد الفطر 2019 كان يتوقعه الكثير على أن يكون يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 واتضح بأنه يوم الأربعاء 5 يونيو 2019 بالقرار الصادر من دار الافتاء المصرية الجهة المنوطة برؤية هلال شهر شوال، وفي هذه المقالة ننشر لكم القرار الرسمي الصادر من البنك المركزي الخاص بمواعيد عمل البنوك في عيد الفطر ومتى تبدأ إجازة العاملين في البنوك المصرية ومتى تنتهي فتابعونا.

موعد إجازة البنوك في عيد الفطر 2019

أعلن البنك المركزي المصري عن قراره الصادر يوم الأحد الماضي بأن العاملين في البنوك كافة في مصر لهم إجازة رسمية لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك والثلاثة أيام هي يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 ويوم الأربعاء 5 يونيو 2019 ويوم الخميس 6 يونيو 2019، أما عن موعد بدء عمل البنوك المصرية بعد انتهاء عيد الفطر المبارك يكون من يوم الأحد المقبل ويوافق تاريخ 9 يونيو 2019 وفق المواعيد الرسمية العادية للبنوك المختلفة.

يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 إجازة البنوك في مصر بمناسبة عيد الفطر 2019 يوم الأربعاء 5 يونيو 2019 إجازة البنوك في مصر بمناسبة عيد الفطر 2019 يوم الخميس 6 يونيو 2019 إجازة البنوك في مصر بمناسبة عيد الفطر 2019 الأحد المقبل ويوافق تاريخ 9 يونيو 2019 موعد بدء العمل في البنوك المصرية

هل أصدرت مصر عملات فئة 500 جنيه أو 1000 جنيه؟

وتردد سؤال بمناسبة الحديث عن مواعيد عمل البنوك في عيد الفطر 2019 عن إذا ما أصدر البنك المركزي عملات من فئة 500 جنيه أو 1000 جنيه، وهذا غير صحيح لأن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى بكل تأكيد ما قيل أن بعض من ماكينات الصرافة الآلية تقوم بتوفير عملات فئة 500 جنيه أو 1000 جنيه، وأكد على أن العملات النقدية، والورقية التي يتداولها الشعب المصري كما هي بالشكل المتعارف عليه بدون أي تغييرات أو إصدار عملات جديدة وما أثير عبارة عن شائعات من أجل إثارة البلبة بين أبناء الشعب المصري خاصة وأن إصدار أوراق نقدية جديدة تكون خاضعة للمعادلات الاقتصادية المعقدة والمعايير الأمنية الدولية الصارمة وفي الوقت الحالي أكبر فئة نقدية في مصر هي 200 جنيه ولا توجد أي نوايا لإصدار عملات ورقية جديدة أخرى.

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