منصة Watch iT تُعلن حصولها على حقوق بث مباريات الدوري المصري رقمياً لمدة 4 سنوات

أعلنت منصة Whatch iT حصولها على حقوق بث مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم رقمياً على منصتها لمدة 4 سنوات، وهو ما يتيح لمستخدمي المنصة الاستمتاع بمشاهدة كافة المباريات والأهداف والملخصات لجميع مباريات الدوري رقمياً، وجميع المباريات التى يقوم الاتحاد المصري كرة القدم بالإشراف عليها، وهى الدوري العام المصري، ومسابقة كأس مصر، السوبر المصري.

كما أعلنت إدارة منصة Watch iT عن أنها ستقوم بتقدمي العديد من البرامج الرياضية المتخصصة فى جميع الألعاب الرياضية المختلفة على المنصة الرقمية، وذلك لإضافة متعة الاستمتاع لدي مشاهدي ومشتركي المنصة الرقمية بمثل هذه الحقوق الحصرية، التى يمكن لمشتركي المنصة الاستمتاع بها والاستفادة منها.

وقد أكدت إدارة منصة watch iT بأن الحصول على حقوق بث مباريات الدوري العام المصري الرقمية تعد إثراء للمحتوي الرياضي الرقمي على المنصة، ويمثل كذلك حماية لحقوق استخدامه، وأن الإدارة ستتولي إضافة الكثير من المحتوي الرقمي فى مختلف المجالات الفن والرياضة والسينما والمسرح.

ويمكن الحصول على خدمة منصة Watch iT للمحتوي الإعلامي الرقمي بالتسجيل فى المنصة من خلال موقع المنصة على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.watchit.com وكانت المنصة قد أعلنت أثناء الساعات الأولي للبداية التجريبية قبل شهر رمضان عن التسجيل المجاني وتم استقبال الآلاف من الطلبات، ثم تم حجب المنصة لعدة أيام بعد تعرضها للقرصنة وتم رفع مستوي التأمين بالمنصة وإعادة التسجيل مرة أخري.

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