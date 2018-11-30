مخالفات المرور 2018 الاستعلام برقم السيارة عبر خدمات المرور الإلكترونية والسداد من خدمة فوري

نعرض لكم رابط الاستعلام عن مخالفات المرور والذي تقدمه لكم بوابة الحكومة المصرية، والذي يسهل لك طريقة الاستعلام الإلكتروني، عن مخالفات المرور التي تخصك، وقد قدمت الحكومة المصرية خدمة استعلام مخالفات المرور، لمعرفة المخالفات المرورية الخاصة بكل مواطن، وذلك بعد تعديل قانون المرور الجديد في أواخر العام الماضي، ويمكنك من خلال تلك الخدمة، استعلام مخالفات رخص القيادة، استعلام مخالفات رخصة المركبة التابعة لك، يذكر أن حوادث المرور قد زادت الفترة الأخيرة، مما يجعل إصدار القوانين والغرامات بحزم أمرا ضروريا، وهو ما راعته وزارة الداخلية والبرلمان، عند وضع مواد ومخالفات المرور، في قانون المرور الجديد.

أضافت وزارة الداخلية مؤخراً، بواسطة الإدارة العامة للمرور، خدمة جديدة تسمى احذر أنت مخالف، والتي بمقتضاها يتم تنبيه سائق المركبة، باستخدام الرسائل النصية القصيرة، فور ارتكابه للمخالفة المرورية المحددة، من قبل قانون المرور الجديد، وذلك شامل جميع المحافظات المصرية، أما الدفع الإلكتروني، فهو يشمل القاهرة والجيزة فقط، ويبقى الطلب لمدة 3 أيام للرد عليه، من تاريخ تقديم الطلب للدفع، كما قد أتاحت الإدارة العامة للمرور، خدمة التظلم على الغرامات وأيضاً قيمة مخالفات المرور المفروضة، وتغطي تلك الخدمة محافظتي الجيزة والقاهرة.

الاستعلام عن مخالفات المرور

كل ما عليك فعله هو الدخول على موقع استعلام المخالفات المرورية والذي يتبع موقع البوابة الرسمية الخاصة بالحكومة المصرية، ويمكنك من خلاله معرفة جميع ما يتعلق بخدمات السيارة، وما يتعلق برخصة القيادة والغرامة، ومخالفات المرور الخاصة بك، ويمكنك أيضاً معرفة مخالفات المرور بواسطة استخدام رقم لوحة السيارة الخاصة بك، ينقسم الموقع الخاص باستعلام المخالفات المرورية إلى ثلاثة أقسام رئيسية، فهناك قسم خاص من أجل استعلام مخالفات رخص القيادة، وقسم آخر من أجل استعلام مخالفات رخصة المركبة، وخدمة خاصة لمتابعة الشكاوى والطلبات.

الفيديو التالي سوف يوضح لكم الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة الخاصة بك، حيث يمكنك الإطلاع على الفيديو إذا كنت تعاني من مشكلة في محاولة الاستعلام عن المخالفات.

استخدام خدمة استعلام المخالفات المرورية

توفر تلك الخدمة المستحدثة الوقت والجهد على المواطن، لأنها تمكنه من الاطلاع على مخالفاته أولاً بأول، فلا تتراكم المخالفات عليك، كما توفر لك وزارة الداخلية المصرية، فرصة سداد الغرامة بعدة خدمات، فقط أدخل رقم لوحة سيارتك، أو استخدم رقم رخصة قيادتك واختار زر عدد المخالفات، وحينها سوف تظهر لك تفاصيل مخالفات المرور والغرامة الموقعة عليك، كما أن خدمة استعلام مخالفات المرور، ترصد المخالفات المرورية، التي يقع فيها الكثير من قائدي السيارات، أثناء قيادتهم المركبة الخاصة بهم، مثل مخالفة السرعة الزائدة عن السرعات المحددة، من قبل الإدارة العامة للمرور، أو مخالفة السير عكس الاتجاه، أو مخالفة عدم اتباع الإرشادات المرورية اللازمة، وربط حزام الأمان، لذا لابد من استخدام تلك الخدمة دورياً، لدفع الغرامات أولا بأول.

استعلام مخالفات رخص القيادة

عند الاستعلام خصيصاً عن المخالفات والغرامات التي تخص رخص القيادة، يرجى زيارة الرابط، أو اتباع الآتي:

الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية، لا تنسى اختيار تبويب خدمات نيابات المرور.

واختيار قسم مخالفات رخص القيادة، أو يمكن اختيار مخالفات رخص المركبات، كما هو موضح بالصورة.

عليك أولا إدخال رقم رخصتك صحيحاً.

ثم اختيار المحافظة التي تتبع لها رخصة قيادتك، كما تختار أيضا وحدة الترخيص التي تكون تابع لها.

عليك بعد ذلك، اختيار نوع الترخيص، سواء كان ترخيص درجة أولى أو ثانية أو ثالثة، أو ما إلى ذلك.

اضغط على الزر الخاص بإجمالي عدد المخالفات، وسوف تظهر لك كل مخالفاتك.

أهمية استعلام مخالفات المرور

تذكر عزيزي القارئ أهمية استعلام مخالفات المرور، حيث يمكن أن تتعرض لمخالفة مرورية ما.

خصوصاً أثناء قيادتك للسيارة ومن دون علمك، على الرغم من رصد المخالفة التي قمت بها.

وقد تتراكم أيضا عدة مخالفات على صاحب السيارة، لذا كان لابد من متابعة مخالفاتك المرورية بشكل دوري، عبر الإنترنت.

وتقوم إدارة التجاوزات في إدارة المرور بمصر، بفرض الغرامات على أصحاب جميع أنواع المركبات.

وذلك في حالة عدم الالتزام بقوانين المرور المصرية، والتزام معايير الأمن والسلامة، أثناء القيادة.

حيث قامت بتحديد غرامة كل مخالفة، بواسطة نظام عدد النقاط المتبع في قانون المرور الجديد.

المخالفات المرورية

وكذلك يمكنك دفع المخالفات إلكترونياً، من خلال خدمة فوري، وذلك بالاتصال بهم، وتتيح خدمة فوري للدفع الإلكتروني رقم 16421 من أجل التواصل معهم، كما يمكنك مراسلتهم على صفحة الفيس بوك الخاصة بهم، حيث يقوم بالتواصل معك مندوب فوري، وتقوم بإعطائه البيانات، على أن يتم إرسال شهادة سداد المخالفات لك، عبر البريد خلال يومين في مقابل دفع رسوم الخدمة، وتعد خدمة فوري من أبرز خدمات الدفع الإلكتروني السريع، والتي تعاقدت رسمياً مع الإدارة العامة للمرور، خصوصاً بعد تطبيق قانون المرور الجديد، الذي يعتمد على نظام النقاط، كما يمكنكم أيضاً دفع مخالفات المرور باستخدام خدمة مصاري أو خدمة Bee.

سداد مخالفات المرور

في حالة رغبتك في سداد الغرامات إلكترونياً، عن طريق الإنترنت، توفر لك إدارة المرور خدمة السداد الإلكتروني.

حيث يمكنك استعمال خدمة فوري للسداد الإلكتروني، وهي خدمة معترف بها رسمياً.

كل ما سوف تحتاجه هو، رقمك القومي، رقم لوحة السيارة، رقم الهاتف، تحديد الموقع، وأيضا معرفة قيمة مخالفاتك القانونية.

يعمل النظام الإلكتروني الخاص برصد المخالفات المرورية، بنظام سريع يحدد المخالفة عندما يرتكبها قائد المركبة فورا.

ثم إبلاغه بها سريعا من خلال رسائل نصية قصيرة على الهاتف.

وتدرج المخالفات داخل نظام إلكتروني خاص بالنيابة، والتي يتيح لها اتخاذ الإجراء القانوني اللازم للواقعة.

ومع استعمال خدمة فوري من أجل السداد، تم توفير الوقت والجهد على المواطن.

فهو يدفع بسرعة ويستلم شهادة مخالفاته بسرعة، حيث يستلمها منهم في أربعة أيام على أقصى تقدير.

وتم إطلاق الخدمة لكي تشمل جميع أنواع المركبات، مثل الملاكي وعربات النقل والتاكسي والدراجة النارية.

أبرز مخالفات المرور في مصر

عند السير عكس الاتجاه، يتم سحب رخصة القيادة من قائد المركبة، لفترة زمنية محددة، لا تتجاوز شهرا.

الزجاج الفاميه، يكلفك غرامة مالية، لا تتجاوز 300 جنيه مصري، ولا تقل عن 100 جنيه مصري.

كما يمكن أن يتم سحب رخص القيادة والسيارة، أو الجمع بين العقوبتين أو إحداهما فقط.

كما أن عدم ربط الحزام، يعرض السائق إلى نفس القدر من الغرامة المالية.

أما الأعمال الغير مشروعة، في سيارة الفرد في الطريق العام، فهي تكلف أيضا غرامة قد تصل إلى 300 جنيه مصري.

وبالنسبة إلى الدراجات النارية، فإن قيادتها بدون ارتداء خوذة الرأس، يعرضك لغرامة مالية، قيمتها 100 جنيه مصري، إلى 300 جنيه.

كما أن عدم امتلاكك طفاية حريق، داخل سيارتك الخاصة، يعرضك للمخالفة، وتفرض عليك غرامة 300 جنيه، وقد تصل إلى 3000 جنيه.

عدم استخدام سيارات الأجرة لنقل الركاب بها، تصل الغرامة حينها إلى 1500 جنيه مصري، ولا تقل عن 1200 جنيه مصري.

كما تم إضافة استخدام المثلث الضوئي وامتلاك حقيبة الإسعافات الأولية من الأمور اللازمة للسائق.

ويؤدي عدم الالتزام بذلك إلى خصم بعض النقاط التي تؤدي بدورها إلى توقيع الغرامات على السائق.

بالنسبة إلى اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات فقد تم وضع غرامة على عدم وضعها.

وتبلغ تلك الغرامة حوالي 1500 ولكن قد تكون أقل بحد أدنى 300 جنيه مصري.

خدمة نيابة المرور

كما يمكن للمواطن الذهاب لمقر إدارة المرور بنفسه، للاستعلام عن أي استفسار يخصه، وذلك طوال أيام الأسبوع كلها، عدا يوم الجمعة، لأنه إجازة رسمية حكومية، أما باقي الأيام الأسبوعية، فتكون الإدارة العامة للمرور، متاحة من الصباح في الثامنة والنصف، ويختلف يوم الخميس في أن الإدارة تغلق أبوابها مبكرا، وتحديدا في الثانية من ظهر اليوم، كما يمكنك ترك رقم رخصتك، ورقم لوحة سيارتك، وسوف نساعد في استعلام المخالفات المرورية، الخاصة بك في الحال، من خلال التعليقات أسفل المقال، بكل سهولة وسرعة، كما يمكنك الاستعلام عن الكثير من الفواتير الخاصة بك، مثل فاتورة التليفون الأرضي وذلك من خلال زياراة المقال التالي، كما يمكنك الاستعلام عن فاتورة أبريل من خلال المقال التالي.

قانون المرور الجديد 2018

يعتمد قانون المرور الجديد 2018 على نظام النقاط، والذي يعطي لكل سائق حوالي 50 نقطة، ويتم خصم عدد معين من النقاط وذلك بحسب المخالفة نفسها، لأن المخالفات يتم إدراجها في خمس شرائح مختلفة، أبسط المخالفات هي التي تقع في الشريحة الأولى مثل عدم وجود المثلث الذي يعكس الضوء، وتلك المخالفات تخصم من السائق نقطة واحدة وتتسبب في تغريمه بحد أقصى 200 جنيهاً مصرياً.

جاء قانون المرور الجديد ببعض التعديلات التي تقف بالمرصاد لأي مخالفة مرورية يتم ارتكابها.

وقد شمل قانون المرور الجديد على كل شئ يخص المرور بما في ذلك من قوانين تخص الدراجات النارية.

وعلى سبيل المثال تم توقيع عقوبة الغرامة في حالة الرجوع بالدراجة النارية للخلف بشكل خطير.

كما تم إلغاء إمكانية تجديد أي رخصة تخص سيارة أجرة مر عليها أكثر من ثمانية عشر عاماً.

ويشمل قانون المرور الجديد على بند يفيد بإعطاء تراخيص لقائدي عربات الكارو والحنطور وعربات اليد أيضاً.

وفي حالة انتهاء الرخصة عليك التجديد في مدة لا تزيد عن شهر واحد فقط.

كما قام القانون الجديد بتحديد رسوم استخراج تراخيص السيارات بحسب السعة اللترية لها.

على سبيل المثال فإن رسوم تراخيص سيارات 1030 cc قد بلغت 255 جنيه مصري.

بينما بلغت رخص سيارات 1330 cc حوالي 350 جنيه مصري.

أما سيارات 1630 cc فقد بلغت 750 جنيه مصري.

وأخيراً تربعت سيارات 2030 cc على قائمة رسوم التراخيص بمبلغ 1500 جنيه مصري.

وكذلك أيضاً تم ضم بعض البنود التي تنظم عمل منادي السيارات الملقب بالسايس.

تنظيم عمل مناد السيارات

يذكر أنه وفقاً لقانون المرور الجديد الصادر هذا العام من مجلس الشعب، تم تحديد أهم الصفات التي يجب أن تتوفر فيمن يتم اعتماده منادياً للسيارات، وأبرز تلك الصفات هي تجاوزه لسن 21 عاماً، ومعرفته مهارة القراءة والكتابة، وأن يكون معه بالفعل رخصة قيادة سارية، مع توفر حسن السمعة والسير والسلوك، ومعه شهادة رسمية تفيد عدم تعاطيه أي مخدر، وأن يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليماً، وقد نال هذا القانون فور إصداره استحسان الكثيرين من ملاك السيارات، الذين كانوا يعانون من كثرة منادي السيارات في مختلف الأماكن والشوارع، وسوف يتم تحصيل بعض الأموال منهم بهدف تطوير مكان ركن السيارات، وأن هذا القانون يضمن عدم جمع تلك الأموال لصالح المنادي، وفي نفس الوقت يتم عن طريق القانون توفير فرصة عمل مناسبة لبعض الشباب، يذكر أنه بعد اعتماد قانون المرور الجديد قد أصبحت غرامة استخدام أجهزة التشويش على رادار الطريق تصل إلى 3000 جنيه مصري.