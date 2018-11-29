يمكنك الآن الاستعلام عن مخالفات المرور برابط مباشر، وهي الخدمة التي أتاحتها وزارة الداخلية المصرية تسهيلا على المواطنين، ومواكبة للتطور التكنولوجي الذي نعيشه، وفي إطار ميكنة الخدمات وتعزيز الخدمات التي يقدمها موقع الحكومة الألكترونية، كما يمكنك استلام شهادة المخالفات على عنوانك بعد دفع المخالفات ألكترونيا أيضا، وذلك إذا كنت قاطن بمحافظتي القاهرة والأسكندرية، ونقدم لكم من خلال هذا المقال الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن مخالفات المرور، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المتاح للمواطنين لهذا الغرض.

ولا زال قانون المرور الجديد غير ساريا، وتؤخذ المخالفات طبقا لقانون المرور المعمول به حاليا، وسنورد في هذا المقال أهم المخالفات الشائعة والعقوبات المحددة لها.

الاستعلام عن مخالفات المرور:

ادخل على الرابط التالي قم باختيار رخص المركبات، إن كنت ترغب في تجديد رخصة المركبة.

سيظهر لك المبلغ المطلوب للمخالفات، أو أنه لا توجد مخالفات لديك.

معرفة المخالفات والتظلم ألكترونيا

بعد معرفة المخالفات، يمكنك تقديم تظلم ألكتروني أيضا إلى نيابة المرور، وخلال ثمانية وأربعون ساعة سيتم الرد عليك بخصوص التظلم، بالقبول أو الرفض مع إبداء أسباب الرفض، ويمكنك متابعة طلبك من رابط خدمات نيابات المرور السالف ذكره، كما يمكنك متابعة طلبك عبر خدمة متابعة الطلبات والتي يوفرها رابط خدمات نيابات المرور.

سداد مخالفات المرور

يمكنك سداد مخالفات المرور من خلال خدمة فوري او خدمة أمان، والحصول على شهادة المخالفات من خلال البريد خلال ثلاثة أيام، وعلى أن يتم تحصيل قيمة توصيل الشهادة منك، وذلك إلى كنت من قاطني محافظتي القاهرة والجيزة، أما باقي المحافظات فلم تتاح لها هذه الخدمة بعد، ولسداد قيمة المخالفات عليك التوجه إلى نيابة المرور المختصة.

وخدمة الاستعلام عن مخالفات المرور هي خدمة متاحة في العديد من الدول العربية، بل أن كثيرًا من تلك الدول خاصة الخليجية قد سبقتنا في مجال الاستعلام والسداد الألكتروني بل ونقل الملكية والبيع والشراء والعديد من الإجراءات التي يمكنك القيام بها بشكل ألكتروني.

أبرز المخالفات المرورية في مصر وعقوبتها:

وتسعى الحكومة إلى تطبيق قانون مرور جديد خلال الفترة المقبلة، يتم من خلاله محاسبة صاحب الرخصة من خلال خصم النقاط.

وحتى يتسنى لك الاستفادة من خدمات الحكومة الألكترونية عليك أن تعلم أن الاستعلام عن مخالفات المرور خدمة تغطى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، إلا أن دفع المخالفات ألكترونيا لا يمكنك القيام به، إلا إن كنت من قاطني محافظتي القاهرة والجيزة، وكذلك خدمة التظلم على المخالفات ألكترونيا، لا يمكنك القيام بها إلا إن كنت تابع لمرور القاهرة أو الجيزة، وتستغرق الخدمة 72 ساعة.

التظلمات على المخالفات المرورية

أتاحت وزارة الداخلية التظلمات على المخالفات المرورية لمحافظتي القاهرة والجيزة، إذ تقوم بتقديم التظلم من خلال موقع وزارة الجاخلية وملء استمارة طلب التظلم، وعلى أن يتم الرد عليك خلال 72 ساعة، إلا أنه يشترط أن تكون تابع لمرور محافظة القاهرة، أو محافظة الجيزة، وفيما عدى تلك المحافظات، عليك التوجه إلى مكتب المرور التابع له لتقديم التظلم.

الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال رسالة على المحمول

الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال قد لا يعرفه، وهي خدمة تم إطلاقها منذ عام 2014، إذ يمكنك الاستعلام عن المخالفات من خلال رسالة محمول 92333، وبها رقم اللوحة الخاصة بك، وستصلك رسالة بها إجمالي قيمة المخالفات الخاصة بك، وتكلفة الخدمة هي 150 قرشًا فقط.

المخالفات المرورية

هناك العديد من المخالفات المرورية والتي قد تعرضك لعقوبة الغرامة، وذلك على النحو الموضح بالجدول التالي: