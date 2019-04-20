معرفة لجنة الاستفتاء.. أعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي “التعديلات الدستورية 2019” الهيئة الوطنية للانتخابات

صور استقبال كثيفة من الجاليات المصرية في الخارج للإدلاء بأصواتها لليوم التالي وخاصتاً من الجالية المصرية الموجودة بالكويت، حيثُ يشهد مقر السفارة المصرية استقبال المصريين للاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك حرصاً منهم على ممارسة حقهم الوطني أما الانتخابات في الداخل بدأت من يوم السبت الموافق 20 أبريل 2019 ينطلق المصريون للتصويت على التعديلات الدستورية لعام 2019.

في جميع المحافظات المصرية لمدة ثلاثة أيام ويتم الآن الاستعلام عن رقم اللجنة الانتخابية بالرقم القومي للناخبين، عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي كانت تعرف من قبل، للجنة العليا للانتخابات، وذلك لمعرفة مقر اللجنة بشان الأدلاء بالأصوات في التعديلات الدستورية 2019 المقترحة، وذلك لتعديل بعض المواد الدستورية في دستور 2014، والتي من ضمنها مادة الفترة الرئاسية لرئيس الجمهورية، حيث أصبحت مدة 6 سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس الشعب على الدستور المعدل بأغلبية أعضاءه.

رقم اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

يستعلم الآن عن مقر اللجنة الانتخابية، والرقم في كشوف الناخبين،من الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرسمية، وذلك بالرقم القومي للناخب المكون من أربعة عشر رقما، فيظهر بعد ذلك كافة البيانات والتفاصيل حول مقر اللجنة، والرقم الانتخابي في الكشف، ورقم اللجنة،وقد أفادت الهيئة المواعيد، حيث دعت المواطنين بالخارج والداخل للاستفتاء على الدستور، ففي الخارج من يوم 19 أبريل حتى 21، وفي الداخل من يوم 20 وحتى 22 أبريل 2019.

خطوات استخراج لجنتك الانتخابية

بعد الدخول على الموقع السابق، سوف يظهر لكم الصورة السابقة، ويتم الأتي:

كتابة الرقم القومي

الضغط على استعلم

سيتم فتح الصفحة التالية بها جميع البيانات المطلوبة

كما يظهر لك بعد أن يكون الرقم القومي صحيحاً، ومسجل بقاعدة بيانات الناخبين، التي وضعت بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، بيان اللجنة الانتخابية، حيث سيتضمن البيانات الأتية:

المركز الانتخابي للمستعلم

المحافظة التابع لها

قسم الشرطة

العنوان

رقم اللجنة الانتخابية

الرقم بالكشوف

تستعد جميع أجهرة الدولة لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستعد محافظة القاهرة بشكل خاص حيث أعلن اللواء “خالد عبد العال” محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة لتخوض مرحلة الاستفتاء وبها 679 مركز أنتخابي، حيث أن محافظة القاهرة جاهزة لاستقبال (7622722) ناخب ممن لهم الحق في التصويت ويستقبل هذا العدد 1388 لجنة فرعية بجميع أحياء القاهرة.

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