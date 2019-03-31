معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل برقم التليفون عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات

ننشر لكم معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 برقم التليفون رسمياً من خلال الموقع الرسمي لشركة المصرية الاتصالات،يمكنك من خلالها الموقع على الانترنت معرفة الفاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد المختلفة عبر الموقع ،وايضا يمكن لجميع المواطنين التواصل مع العملاء الشركة المصرية للاتصالات للاستفسارات الخاصة بخدمة التليفون المنزلي مع العملاء المصرية الاتصالات عبر الموقع الرسمي على شبكة الانترنت، ونوفر لكم من خلال المقال فى موقع نجوم مصرية طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي على الانترنت أو من خلال الاتصال بالرقم المخصص للدليل.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019

تعمل الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمة العملاء لجميع المواطنين من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ،وكذلك تقديم خدمة طرق السداد الفاتورة كل ثلاثة شهور وخدمة اشتراك شهري الفاتورة التليفون،ومن خلال الفاتورة يمكن للعميل معرفة استهلاك الفاتورة من خلال المكالمات المحمول والأرضي والخط الساخن وايضا خدمة 0900 .

معرفة أرقام العملاء من المصرية للاتصالات وموقع التواصل

للتواصل أو التحدث مع عملاء المصرية من خلال الخطوط التالية :

الخط الساخن 111

من خلال الاستفسار على رقم المحمول 01555000111

وايضا الاستعلام والتواصل على موقع الرسمي لخدمة العملاء والرد على جميع الاستفسارات من خلال هذا الرابط

شركة المصرية للاتصالات

الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 ،ومعرفة طرق السداد قيمة الفاتورة المنزلي من خلال الدفع الإلكتروني على موقع الانترنت ،أو يمكنك السداد النقدي عن طريق أقرب سنترال المحافظة التابعة لك أو خدمة فوري

لمعرفة قيمة فاتورة من خلال الضغط على الموقع اعلاه موقع الشركة المصرية للاتصالات ،وسوف يتم خلال الساعات القادمة معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 .