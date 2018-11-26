مصر للطيران تعلن عن تدريب الطلبة والخريجين – ديسمبر 2018

أعلنت شركة مصر للطيران عن فرصة التدريب الجديدة التي تقدمها للطلبة والخريجين عبر شركاتها المختلفة في المطارات المصرية لمدة اربعة اسابيع لاكتساب بعض الخبرات المناسبة طبقاً لتخصص المتدرب , وذلك للكليات العملية والنظرية حيث سيكون التسجيل الكترونياً , حيث سيكون التقديم خلال شهر ديسمبر 2018 ويبدأ التدريب من شهر يناير 2019 حسب التخصص والتدريب لمدة اربعة اسابيع من الاحد للخميس .
موعد وطريقة التقديم في تدريب مصر للطيران ديسمبر 2018
التقديم سيكون في الفترة من يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 م الساعة التاسعة صباحاً وحتى يوم الاثنين 3 ديسمبر 2018 م الساعة التاسعة مساءاً .
التقديم الكترونياً عبر هذا الرابط …. http://training.egyptair.com/internship
التخصصات المطلوبة ومكان التدريب
يمكن التقديم في التدريب لجميع التخصصات من كل الكليات والمعاهد المختلفة وهذا جدول يوضح تقسيم الشركة للطلبة والخريجين بحسب تخصصاتهم :
المستندات المطلوبة
يرجى العلم ان الشركة قد لا يمكنها قبول جميع المتقدمين للتدريب حيث انها ستختار المتدربين طبقاً للاماكن المتاحة لكل تخصص , ولذلك سيتم الاتصال بالمتدربين المقبولين فقط و ذلك خلال الموسم التدريبي – وعليه رجاء الاستعداد بالأوراق المطلوبة حيث يمكن أن تصلك رسالة القبول في أي وقت وهي :
بالنسبة للطلبة :
- عدد (4) صورة شخصية
- عدد (3) صورة بطاقة شخصية سارية
- عدد (2) صورة كارنيه الكلية أو المعهد
- شهادة قيد من الكلية أو المعهد
- عدد (2) صورة (ID) للوالد أو الوالدة وشهادة ميلاد الطالب لأبناء العاملين
بالنسبة للخريجين :
- عدد (4) صورة شخصية
- عدد (3) صورة بطاقة شخصية سارية
- صورة من شهادة التخرج
- عدد (2) صورة (ID) للوالد أو الوالدة وشهادة ميلاد الطالب لأبناء العاملين
رسوم التدريب
- بالنسبة للطلبة 50 جنية اسبوعياً .
- بالنسبة لخريجي الكليات النظرية 30 جنية يومياً.
- بالنسبة لخريجي الكليات العملية 75 جنية يومياً .
- المصاريف لغير المصريين بالدولار الامريكي
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