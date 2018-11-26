مصر للطيران تعلن عن تدريب الطلبة والخريجين – ديسمبر 2018

أعلنت شركة مصر للطيران عن فرصة التدريب الجديدة التي تقدمها للطلبة والخريجين عبر شركاتها المختلفة في المطارات المصرية لمدة اربعة اسابيع لاكتساب بعض الخبرات المناسبة طبقاً لتخصص المتدرب , وذلك للكليات العملية والنظرية حيث سيكون التسجيل الكترونياً , حيث سيكون التقديم خلال شهر ديسمبر 2018 ويبدأ التدريب من شهر يناير 2019 حسب التخصص والتدريب لمدة اربعة اسابيع من الاحد للخميس .

موعد وطريقة التقديم في تدريب مصر للطيران ديسمبر 2018

التقديم سيكون في الفترة من يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 م الساعة التاسعة صباحاً وحتى يوم الاثنين 3 ديسمبر 2018 م الساعة التاسعة مساءاً .

التقديم الكترونياً عبر هذا الرابط …. http://training.egyptair.com/internship

التخصصات المطلوبة ومكان التدريب

يمكن التقديم في التدريب لجميع التخصصات من كل الكليات والمعاهد المختلفة وهذا جدول يوضح تقسيم الشركة للطلبة والخريجين بحسب تخصصاتهم :

المستندات المطلوبة

يرجى العلم ان الشركة قد لا يمكنها قبول جميع المتقدمين للتدريب حيث انها ستختار المتدربين طبقاً للاماكن المتاحة لكل تخصص , ولذلك سيتم الاتصال بالمتدربين المقبولين فقط و ذلك خلال الموسم التدريبي – وعليه رجاء الاستعداد بالأوراق المطلوبة حيث يمكن أن تصلك رسالة القبول في أي وقت وهي :

بالنسبة للطلبة :

عدد (4) صورة شخصية

عدد (3) صورة بطاقة شخصية سارية

عدد (2) صورة كارنيه الكلية أو المعهد

شهادة قيد من الكلية أو المعهد

عدد (2) صورة (ID) للوالد أو الوالدة وشهادة ميلاد الطالب لأبناء العاملين

بالنسبة للخريجين :

عدد (4) صورة شخصية

عدد (3) صورة بطاقة شخصية سارية

صورة من شهادة التخرج

عدد (2) صورة (ID) للوالد أو الوالدة وشهادة ميلاد الطالب لأبناء العاملين

رسوم التدريب