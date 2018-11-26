مصر للطيران تعلن عن تدريب الطلبة والخريجين – ديسمبر 2018

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مصر للطيران تعلن عن تدريب الطلبة والخريجين – ديسمبر 2018

أعلنت شركة مصر للطيران عن فرصة التدريب الجديدة التي تقدمها للطلبة والخريجين عبر شركاتها المختلفة في المطارات المصرية لمدة اربعة اسابيع لاكتساب بعض الخبرات المناسبة طبقاً لتخصص المتدرب , وذلك للكليات العملية والنظرية حيث سيكون التسجيل الكترونياً , حيث سيكون التقديم خلال شهر ديسمبر 2018 ويبدأ التدريب من شهر يناير 2019 حسب التخصص والتدريب لمدة اربعة اسابيع من الاحد للخميس .

موعد وطريقة التقديم في تدريب مصر للطيران ديسمبر 2018

التقديم سيكون في الفترة من يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 م الساعة التاسعة صباحاً وحتى يوم الاثنين 3 ديسمبر 2018 م الساعة التاسعة مساءاً .

التقديم الكترونياً عبر هذا الرابط …. http://training.egyptair.com/internship

التخصصات المطلوبة ومكان التدريب

يمكن التقديم في التدريب لجميع التخصصات من كل الكليات والمعاهد المختلفة وهذا جدول يوضح تقسيم الشركة للطلبة والخريجين بحسب تخصصاتهم :

مصر للطيران تعلن عن تدريب الطلبة والخريجين - ديسمبر 2018

المستندات المطلوبة

يرجى العلم ان الشركة قد لا يمكنها قبول جميع المتقدمين للتدريب حيث انها ستختار المتدربين طبقاً للاماكن المتاحة لكل تخصص , ولذلك سيتم الاتصال بالمتدربين المقبولين فقط و ذلك خلال الموسم التدريبي – وعليه رجاء الاستعداد بالأوراق المطلوبة حيث يمكن أن تصلك رسالة القبول في أي وقت وهي :

بالنسبة للطلبة : 

  • عدد (4) صورة شخصية
  • عدد (3) صورة بطاقة شخصية سارية
  • عدد (2) صورة كارنيه الكلية أو المعهد
  • شهادة قيد من الكلية أو المعهد
  • عدد (2) صورة (ID) للوالد أو الوالدة وشهادة ميلاد الطالب لأبناء العاملين

بالنسبة للخريجين : 

  • عدد (4) صورة شخصية
  • عدد (3) صورة بطاقة شخصية سارية
  • صورة من شهادة التخرج
  • عدد (2) صورة (ID) للوالد أو الوالدة وشهادة ميلاد الطالب لأبناء العاملين

رسوم التدريب

  • بالنسبة للطلبة 50 جنية اسبوعياً .
  • بالنسبة لخريجي الكليات النظرية 30 جنية يومياً.
  • بالنسبة لخريجي الكليات العملية 75 جنية يومياً .
  • المصاريف لغير المصريين بالدولار الامريكي

 

 

 

 

 




     