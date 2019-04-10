مصر تطلق مشروع “مودة” التوعية بالزواج

استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تقريراً أعدته وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي حول مشروع وطني لزيادة الوعي بأهمية الزواج بين الشباب يسمى “المودة” . وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التضامن ، خلال المؤتمر السادس للشباب في جامعة القاهرة ، لمواصلة المشروع الذي يهدف إلى الحد من الارتفاع المطرد للطلاق في المجتمع المصري.

ستبدأ والي المرحلة التجريبية من هذا المشروع حتى يوليو في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ، حيث تتمتع هذه المحافظات بأعلى معدلات الطلاق وفقًا للبيانات التي أعدتها الوزارة. سيتم بعد ذلك تطبيق المشروع على باقي المحافظات اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل بعد نهاية هذه المرحلة التجريبية.

يسعى مشروع “مودة” إلى الجمع بين الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة الأسرة المصرية من خلال تزويد الشباب بالخبرة اللازمة لتشكيل أسرة وحل أي خلافات محتملة ، مما يقلل من إمكانية الطلاق.

وفقًا للتقرير ، تتضمن هذه الخبرة أساسيات اختيار شريك الحياة ، وحقوق وواجبات الزوجين ، والقضايا الزوجية والاقتصادية التي تواجهها الأسر وكيفية إدارتها ، وكذلك معلومات الصحة الإنجابية.

سيقدم المشروع دورات تدريبية من خلال 1200 أستاذ وأخصائي في جميع أنحاء البلاد ، بالإضافة إلى 5000 من الدعاة.

ويهدف المشروع أيضًا إلى استخدام هيئات فض المنازعات الأسرية للقيام بدور في الحد من حالات الطلاق ، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات التي تدعم الأسر وتحمي حقوق الزوجين وأي أطفال.

تأهيل المقبلين على الزواج فى مصر

يستهدف المشروع الشباب في سن الزواج وهي الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا ، وغالبًا ما يكونون من طلاب الجامعات والمعاهد العليا.

وأضاف التقرير أن هذا المشروع يستهدف أيضًا مجندين في وزارتي الدفاع والداخلية ، والأزواج المتزوجين الذين يزورون أي من مكاتب تسوية المنازعات الزوجية البالغ عددها 212 مكتبًا على مستوى البلاد.

تعتمد مودة على عدة مستويات من العمل لنشر رسالتها ، أولها حملات الاتصال المباشر.

كما طورت وزارة التضامن مواد اجتماعية ودينية وصحية من خلال متخصصين.

تهدف هذه المادة إلى تعزيز التواصل الإيجابي وفهم الاختلافات في الأدوار وتوزيعها بين الأزواج وتثبيط العنف المنزلي وطرق إدارة الموارد الاقتصادية.

تشمل المواد الدينية مناقشة الحقوق المالية للمرأة ، والسن المناسب للزواج وتحديد الواجبات الزوجية ، والتي توفر المواد الصحية التعليم الأساسي في مجال الصحة والحمل وتجنب الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر.

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي أيضًا على برنامج تدريبي للزواج للأزواج ، بمعدل 30 ساعة من الحضور وامتحان نهائي.

البعد الثاني من عمل المشروع هو تطوير حملة إعلامية شاملة ومتكاملة لزيادة الوعي بالمشروع من خلال إعداد منصات اجتماعية للمشروع.

يتضمن ذلك إنشاء قناة على YouTube وحساب على Twitter وصفحة على Facebook وحساب على Instagram ، بالإضافة إلى إنشاء تطبيقات على الهواتف المحمولة جنبًا إلى جنب مع إعداد برنامج راديو تحت عنوان “مع المودة نكمل حياتنا” ، من المقرر أن يتم بثه عبر جميع قنوات الراديو المحلية.

وأضاف التقرير أنه سيتم تقديم عرض مسرحي بالتنسيق مع المعهد العالي للفنون المسرحية مجانًا للجمهور في إطار المشروع.

سيتم تطوير الاستشارة العائلية وحل النزاعات في إطار البعد الثالث من مشروع مودة من خلال الخط الساخن ومكاتب الاستيطان التابعة لوزارة العدل.

سيقوم البعد الرابع بمراجعة التشريعات المتعلقة بالزواج بالتعاون مع الأزهر ودار الإفتاء ووزارة العدل.

ينتهي المشروع بإعداد قاعدة بيانات للمستفيدين من هذا المشروع ، من خلال بطاقات الهوية الوطنية.

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