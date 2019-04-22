الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجديدة علي بطاقة التموين:
– صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
– صورة شخصية لصاحب بطاقة التموين.
– صور من شهادات ميلاد للأفراد الذي سيتم إضافتهم علي البطاقات التموينية.
– صور الرقم القومي لجميع المستفيدين من الدعم.
– أصل آخر إيصال كهرباء لصاحب بطاقة التموين
بهذه الطريقة يمكنك إضافة مواليدك الجديدة عبر رابط دعم مصر
إضافة المواليد لبطاقة التموين 2018 يقوم المواطن الراغب في إضافة المواليد علي بطاقة التموين بالدخول إلي موقع دعم مصر لتسجيل المواليد، وسرعة التوجه إلي مكاتب التموين بالمحافظات التابعين لها لتقديم الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد 2018 .
ووضح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أنه عقب انتهاء إجراءات مكاتب التموين يتم عمل تطبيق بطاقة التموين، موضحا أنه تم تقسيم بطاقة التموين إلى عشر فئات، مرادفا ” من تبدأ رقم بطاقته برقم صفر يكون من فئة تسجيل الأسبوع الأول ، وتنتهي تدريجيا على مدار عشرة أسابيع.
وفي حالة تخلف أحد المواطنين عن المعاد المحدد له، يكون له الأحقية بعد انتهاء المدة المحددة من جانب وزارة التموين في الأسبوع الحادي عشر والثاني عشر “.
قرار لوزير التموين بإلغاء برنت التأمينات كشرط إضافة المواليد الجدد
الأوراق المطلوب لإضافة المواليد بالتبني على البطاقات التموينية
اتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى قرار جديد هو الأول من نوعه، فرصة إضافة أطفال التبني، ضمن إضافة المواليد الجدد.
ووضعت وزارة التموين عددا من الشروط والأوراق المطلوبة لإضافة المواليد للأسر البديلة:
- عقد رعاية الطفل بمعرفة الشئون الاجتماعية.
- صورة شهادة ميلاد الطفل.
- الرقم التأميني للطفل
- صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
- صورة بطاقة تموين الأسرة البديلة
تحديث.. أكدت وزارة التموين أن في التحديثات الجديدة الخاصة ببطاقة التموين سوف يتم حذف كل موظف يتخطى راتبه مبلغ 2500 جنيه مصري، مشيرة إلي أن آخر موعد لتحديث البطاقات وإضافة المواليد علي البطاقات التموينية هو يوم 7 من شهر نوفمبر القادم.
خطوات تظلمات تحديث بيانات بطاقة التموين
نتيجة تظلمات تحديث بطاقة التموين
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ظهور نتيجة تظلمات تحديث بطاقات التموين، خلال أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم، حيث يتم مراجعة التظلمات قبل الرد بعودة المحذوفين أو إصدار البطاقة.
تظلمات بطاقات التموين 2019
ننشر لكم طريقة تقديم التظلمات على البطاقات التموينية في 4 خطوات بسيطة على النحو الآتى:
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ادخل على رابط موقع وزارة التموين دعم مصر
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ادخل البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب البطاقة التموينية.
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تنقل بعد ذلك إلى صفحة طلب التظلم التى تتضم تحديث بيانات بطاقة التموين 2019
التعليقات
وزير التموين بضحك علي الغلابه طلع لهم فواتير كهرباء بدون استهلاك وطلع لهم فواتير تليفون بدون مايستهلكوا ووقف البطاقات من الغلابه والمعاشات حتي العيش وقف منهم والتظلمات علي النت لم تفتح حسبنا الله ونعم الوكيل
انا ارمله وعلى المعاش من سته سنوات ويوم ١\٢\٢٠١٩ فؤجئت بان بطاقه التموين موقوفه وعند شراء العيش ضاعت البطاقه منى وعملت اجراءات بدل فاقد فى مكتب التموين التابع للزاويه الحمراء يوم ٧\٢\٢٠١٩ ومعى ايصال استلام الاوراق وللان لم استلم بطاقتى وعلمت من مكتب التموين سبب وقوف البطاقه استهلاك الكهرباء علما باننى موجوده بالشقه لوحدى وعملت تظلم يوم ٢١\٣١٢٠١٩ وللان لم اعرف نتيجه التظلم لا عندى سياره وعلى مدارس خاصه ولا حكومه وعلى السبب انى كان عندى شقه بالمساكن الشعبيه وتم بيعهل من حوالى خمسه عشر عاما ولم يغيروا عداد الشقه للان ممكن اعرف انا ذنبى ايها انا وفاء على سيف ياريت اعرف سبب وقوف بطاقتى وحاليا لا معى بطاقه للتموين ولا العيش بسبب ضياع البطاقه منى
انا ارمله وعلى المعاش من سته سنوات ويوم ١\٢\٢٠١٩ فؤجئت بان بطاقه التموين موقوفه وعند شراء العيش ضاعت البطاقه منى وعملت اجراءات بدل فاقد فى مكتب التموين التابع للزاويه الحمراء يوم ٧\٢\٢٠١٩ ومعى ايصال استلام الاوراق وللان لم استلم بطاقتى وعلمت من مكتب التموين سبب وقوف البطاقه استهلاك الكهرباء علما باننى موجوده بالشقه لوحدى وعملت تظلم يوم ٢١\٣١٢٠١٩ وللان لم اعرف نتيجه التظلم لا عندى سياره وعلى مدارس خاصه ولا حكومه وعلى السبب انى كان عندى شقه بالمساكن الشعبيه وتم بيعهل من حوالى خمسه عشر عاما ولم يغيروا عداد الشقه للان ممكن اعرف انا ذنبى ايه
اسمي /مصطفى عبد العزيز مليجى الدرس
انا لم استهلك 1000وات وانا بائع متجول وليس عندي دخل ثابت وزجتي ربه منزل ولدي ثلاث اطفال في التعليم الحكومي وعندي فشل كلي من2011 وعندي ابنه معوقه ولو عندي اي شي غلط ممكن اتنازل عنه قوللي وانا تنازل فورا والله حرام اللي بيحصل دا تعا شوف حالنا
والله انا لم استهلك 1000وات يا جماعه انا بائع متجول وزجتي ربه منزل ولدي ثلاث اطفال في التعليم الحكومي ولايجد لدي دخل ثابت العداد لم يسهلك 300وات ويوجد لدي إيصالات النور انا عندي فشل كلوي وبتعالج منه من 2011وزوجتي لا تعمل وعندي بنت معوقه ياريت حد يوصل صوتي لوزير التموين
هى المواليد الجدد عام 2013 امتى هتاخد تموين
هوه البيئى الكمبيوتر دمار خائف اسم صاحب البطاقه من العيش والتميز والتموين
انا ادمت طلب لاضافت موليد للتموين قامو شالوهم من على العيش
انا معملتش اضافه للمواليد اه الحل
لو سامحت المواليد هاتنزل امتا
عندى خصم فرد والبطاقه 2 فرد الان فرد واحد بالى سنه ونص على كده وكل يوم ياوله مفيش تعلمات
عندى خصم فرد من البطاقه من سنه ونص ومش عارف اعمل ايه عملت كل الاوراق فى مكتب التموين ولحد اليوم كل يوم ياوله مفيش تعلمات
لو سمحت عايز الرقم السري بتاع البطاقه التموينيه
اموقع مش بيفتح يدوب نكتب الرقم القومى ورقم بطاقة التموالتموين وال،قم والرقم الكودى ولايقبل ان يفتح
لو سمحت محتاج الرقم السري بتاع البطاقه