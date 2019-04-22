تظلمات بطاقات التموين 2019 عبر موقع دعم مصر، حيث بدأت وزارة التموين في تلقي طلبات تظلمات حذف البطاقات التموينية والتي تستمر لمدة 15 يوما، تسمح الوزارة خلال هذه الفترة بتقديم تظلمات على حذف البطاقات التموينية وذلك من خلال موقع دعم مصر لتظلمات بطاقة التموين لعام 2019، كما أوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية موعد حذف بطاقة التموين 2019 خلال المؤتمر الذي عقدته الوزارة وبينت كافة الشروط والطلبات لتقديم تظلمات حذف البطاقات التموينية، حيث طالب المواطنين بسرعة تقديم تظلمات البطاقات التموينية عن طريق الدخول على موقع دعم مصر ، حيث بدأت وزارة التموين في تلقي طلبات تظلمات حذف البطاقات التموينية والتي تستمر لمدة 15 يوما، تسمح الوزارة خلال هذه الفترة بتقديم تظلمات على حذف البطاقات التموينية وذلك من خلال موقع دعم مصر لتظلمات بطاقة التموين لعام 2019، كما أوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية موعد حذف بطاقة التموين 2019 خلال المؤتمر الذي عقدته الوزارة وبينت كافة الشروط والطلبات لتقديم تظلمات حذف البطاقات التموينية، حيث طالب المواطنين بسرعة تقديم تظلمات البطاقات التموينية عن طريق الدخول على موقع دعم مصر اضغط هنا

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجديدة علي بطاقة التموين:

– صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

– صورة شخصية لصاحب بطاقة التموين.

– صور من شهادات ميلاد للأفراد الذي سيتم إضافتهم علي البطاقات التموينية.

– صور الرقم القومي لجميع المستفيدين من الدعم.

– أصل آخر إيصال كهرباء لصاحب بطاقة التموين

بهذه الطريقة يمكنك إضافة مواليدك الجديدة عبر رابط دعم مصر

إضافة المواليد لبطاقة التموين 2018 يقوم المواطن الراغب في إضافة المواليد علي بطاقة التموين بالدخول إلي موقع دعم مصر لتسجيل المواليد، وسرعة التوجه إلي مكاتب التموين بالمحافظات التابعين لها لتقديم الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد 2018 .

ووضح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أنه عقب انتهاء إجراءات مكاتب التموين يتم عمل تطبيق بطاقة التموين، موضحا أنه تم تقسيم بطاقة التموين إلى عشر فئات، مرادفا ” من تبدأ رقم بطاقته برقم صفر يكون من فئة تسجيل الأسبوع الأول ، وتنتهي تدريجيا على مدار عشرة أسابيع.

وفي حالة تخلف أحد المواطنين عن المعاد المحدد له، يكون له الأحقية بعد انتهاء المدة المحددة من جانب وزارة التموين في الأسبوع الحادي عشر والثاني عشر “.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أصدرت توجيهاتها إلى مديريات التموين بجميع المحافظات لبدء إضافة المواليد الجديدة 2018 بداية من، أول الشهر الجاري وتضمنت إضافة المواليد الذين لم يتم إضافتهم منذ عام 2005، وتضمن التوجيه الوزاري رقم 19 لسنة 2018 صادر بتاريخ 30 يوليو.

قرار لوزير التموين بإلغاء برنت التأمينات كشرط إضافة المواليد الجدد وفي إطار التسهيل على المواطنين ورفع كاهل الإرهاق والتعب عنهم، أصدر وزير التموين الدكتور على المصيلحي، قرارًا بإلغاء برنت التأمينات في عملية إضافة المواليد الجديدة أو بعدم مطالبتهم ببحث اجتماعي وسيتم المطابقة مع التأمينات باستخدام الرقم القومى وكذلك مع المواطنين المستفيدين من المعاش الخاص بالضمان الاجتماعى .

وأعلن وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس لاستعراض استعدادات الوزارة لعيد الأضحى، قال أنه تم استقبال ٢٦٢ ألف طلب؛ لإضافة المواليد، وتم تسجيل أكثر من ١٤١ ألف مولود من إجمالي المستفيدين كما تم تعديل بيانات ٢٧٤ ألف بطاقة تموينية.

الأوراق المطلوب لإضافة المواليد بالتبني على البطاقات التموينية

اتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى قرار جديد هو الأول من نوعه، فرصة إضافة أطفال التبني، ضمن إضافة المواليد الجدد. ووضعت وزارة التموين عددا من الشروط والأوراق المطلوبة لإضافة المواليد للأسر البديلة: عقد رعاية الطفل بمعرفة الشئون الاجتماعية.

صورة شهادة ميلاد الطفل.

الرقم التأميني للطفل

صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

صورة بطاقة تموين الأسرة البديلة

تحديث.. أكدت وزارة التموين أن في التحديثات الجديدة الخاصة ببطاقة التموين سوف يتم حذف كل موظف يتخطى راتبه مبلغ 2500 جنيه مصري، مشيرة إلي أن آخر موعد لتحديث البطاقات وإضافة المواليد علي البطاقات التموينية هو يوم 7 من شهر نوفمبر القادم.

خطوات تظلمات تحديث بيانات بطاقة التموين

بدأت وزارة التموين منذ 10-11-2018 في استقبال طلبات التظلمات في مكاتب التموين، وفيما يلي نعرض 8 خطوات لتقديم التظلمات على تحديث بيانات بطاقات التموين.

1- الحصول علي استمارة تظلم من مكتب التموين .

2- ملء جميع بيانات الأفراد المستفيدة من بطاقة التموين.

3- صور من أرقام البطاقات القومية لجميع أفراد الأسرة تقدم إلى مكتب التموين متضمنة رقم الهاتف.

4- تُسلم هذه الاستمارة إلى مكتب التموين ويحصل المواطن على إيصال يفيد بالتسجيل.

5- يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي بإرسال هذه البيانات إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.

6- تقوم هيئة الرقابة الإدارية بمراجعة البيانات وتعديل المستحق منها للتعديل أولا بأول.

7- تقوم مكاتب التموين بإخطار المواطنين بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض.

نتيجة تظلمات تحديث بطاقة التموين أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ظهور نتيجة تظلمات تحديث بطاقات التموين، خلال أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم، حيث يتم مراجعة التظلمات قبل الرد بعودة المحذوفين أو إصدار البطاقة. تظلمات بطاقات التموين 2019 ننشر لكم طريقة تقديم التظلمات على البطاقات التموينية في 4 خطوات بسيطة على النحو الآتى: ادخل على رابط موقع وزارة التموين دعم مصر

ادخل البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب البطاقة التموينية.

تنقل بعد ذلك إلى صفحة طلب التظلم التى تتضم تحديث بيانات بطاقة التموين 2019

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