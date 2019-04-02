مخالفات المرور بمصر2019.. لجميع السيارات والموتوسيكلات إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت

تُعد مخالفات المرور بمصر من الأشياء التي تشغل بال كل من يمتلك سيارة ويسير بها في الشوارع الرئيسية داخل المدينة، فأصبح الآن موجود في مصر نظام إلكتروني بكل الطريق العامة وهو وجود كاميرات مراقبة ثابتة رقمية، تتمكن من تسجيل المخالفات إلكترونيا على كل من يتخطاها أثناء أن تكون الإشارة حمراء.

ولذا قد لا يعلم قائد المركبة أنه قد سُجل علية مخالفة وأنه قد وقع في خطأ من أخطاء المرور التي يعاقب عليها بدفع غرامة مالية، عند تجديد رخصة السيارة والذهاب إلى وحدة المرور التابع لها، ولذلك نحن نوفر لكم من خلال موقعنا نجوم مصريه رابط إلكتروني تم وضعة بواسطة الإدارة العامة للمرور.

المخالفات المرور بمصر

يمكنك التعرف على مخالفاتك المرورية التي قد سُجلت على رقم اللوحات المعدنية الخاصة بسيارتك أو موتوسيكلك عن طريق الخطوات الأتية.

يمكنك الاستعانة بالصورة التوضيحية السابقة والأسهم الحمراء للتوضيح

قم بالضغط على هذا الرابط الذي يمكنك من فتح نافذة الاستعلام

قم باختيار الدائرة المناسبة لرقم اللوحات المعدنية (حروف وأرقام – أرقام فقط)

قم بإدخال حروف اللوحات المعدنية، ثم إدخال الأرقام

ثم قم بالضغط علي المستطيل ( إجمالي المخالفات) يتم فتح نافذة جديدة

تعرض لك قيمة المخالفات التي تم تسجيلها عليك

في حالة عدم وجود مخالفات تجد كلمة (لا يوجد)

ملحوظة: يتم إضافة مخالفة على هذا الرابط الخاص بالاستعلام عن مخالفات المرور بمصر، إلا بعد أخذ حكم قضائي من النيابة العامة للمرور حتى يتم رفع المخالفة على الموقع الإلكتروني، ولذا فان هذه المخالفات لا يتم رفعها إلا عن طرق السداد الفعلي، أو تقديم تظلم مرفوع للنيابة العامة للمرور.

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