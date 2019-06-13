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محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بـ”برومو بابا”

كتب نهى أشرففي آخر تحديث
محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بـ”برومو بابا”
محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"برومو بابا"

محمد رمضان ،أطلق محمد رمضان يوم الثلاثاء 11 -6-2019 برومو كليب “بابا ” والذي نُشر على  قناة روتانا علي اليوتيوب ، وآثار البرومو ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي أهمها اليوتيوب والانستقرام وتويتر ، كما بلغ عدد مشاهدي البرومو مليون مشاهد فى يوم واحد فقط  على اليوتيوب .

برومو “كليب بابا ” لمحمد رمضان

ويعتبر هذا الكليب أولى أعمال النجم محمد رمضان مع شركة روتانا ، حيث أن رمضان تعاقد مع القناة لمدة 3 سنوات ، ويظهر محمد رمضان فى برومو كليب “بابا”  وهو عاري الصدر ، وبقصة شعر غريبة ومختلفة ، وهو يتراقص على نغمات الأغنية التى تتشابه إلى حد كبير الكليبات الذي طرحها من قبل مثل مافيا، نمبر وان ، الملك ، فيرس ، والعديد من الكليبات التي أطلقها .

ويتضمن التعاقد فى أن تتولى شركة روتانا إنتاج العديد من الاغاني والفيديو كليبات ، كما تتعهد له بانشاء حفلات غنائية ، بالإضافة إلى إدارة أعمال محمد رمضان فى البلاد العربية والعالمية وذلك لمدة ثلاث سنوات اي حتى عام 2020 من هذا العام .

محمد رمضان

محمد رمضان 
محمد رمضان 

محمد رمضان هو ممثل ومغني مصري عمره 31 عام ، ولد بمحافظة الجيزة ، ويعتبر هو الاخ الاصغر بين اخوته ، انضم بمدرسة الكرة بنادي الزمالك ، لكنه عندما التحق بالمدرسة السعيدية الثانوية ترك كرة القدم حتى يتفرغ للتعليم .

ولكنه انضم لمسرح المدرسة وشاهده الناقد الكبير أحمد عبد الحميد وكتب عنه فى صحيفة الجمهورية ، وبعدها أقنع والدته بأنه يواصل تعليمه فى معهد الفنون المسرحية ، وبالفعل التحق بمعهد الفنون المسرحية وشاهده عمر الشريف واثني علي حسن تمثيله لدور ابن بواب في مسلسل ” حنان وحنين ” .

وبدأ حياته بأدوار صغيرة حيث مثل في عدد من المسلسلات مثل مسلسل ” السندريلا ” ، وقدم دور رائع فى فيلم ” احكي يا شهرزاد ” ، كما مثل في العديد من الأفلام التى جعلته من ضمن نجوم الصف الأول مثل فيلم الالمانى ، عبده موته ، قلب الاسد ،شد أجزاء  ، وأصبح نجماً له جمهور كبير.

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عن الكاتب

نهى أشرف

أحب القراءة والكتابة ، وشغوفة بمجال السياحة والتقنية

التعليقات

  1. يا جماعة اي حد هنا يقدر يخليني ابقي مشهور ارجوكم انا ممثلة جيدا جدا وبحبها وصوتي حلو جد ا ارجوجو يا جماعة اي مخرج حتي اي حاجة بس نفسي ايفي مشهوره

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