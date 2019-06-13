محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بـ”برومو بابا”

محمد رمضان ،أطلق محمد رمضان يوم الثلاثاء 11 -6-2019 برومو كليب “بابا ” والذي نُشر على قناة روتانا علي اليوتيوب ، وآثار البرومو ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي أهمها اليوتيوب والانستقرام وتويتر ، كما بلغ عدد مشاهدي البرومو مليون مشاهد فى يوم واحد فقط على اليوتيوب .

برومو “كليب بابا ” لمحمد رمضان

ويعتبر هذا الكليب أولى أعمال النجم محمد رمضان مع شركة روتانا ، حيث أن رمضان تعاقد مع القناة لمدة 3 سنوات ، ويظهر محمد رمضان فى برومو كليب “بابا” وهو عاري الصدر ، وبقصة شعر غريبة ومختلفة ، وهو يتراقص على نغمات الأغنية التى تتشابه إلى حد كبير الكليبات الذي طرحها من قبل مثل مافيا، نمبر وان ، الملك ، فيرس ، والعديد من الكليبات التي أطلقها .

ويتضمن التعاقد فى أن تتولى شركة روتانا إنتاج العديد من الاغاني والفيديو كليبات ، كما تتعهد له بانشاء حفلات غنائية ، بالإضافة إلى إدارة أعمال محمد رمضان فى البلاد العربية والعالمية وذلك لمدة ثلاث سنوات اي حتى عام 2020 من هذا العام .

محمد رمضان

محمد رمضان هو ممثل ومغني مصري عمره 31 عام ، ولد بمحافظة الجيزة ، ويعتبر هو الاخ الاصغر بين اخوته ، انضم بمدرسة الكرة بنادي الزمالك ، لكنه عندما التحق بالمدرسة السعيدية الثانوية ترك كرة القدم حتى يتفرغ للتعليم .

ولكنه انضم لمسرح المدرسة وشاهده الناقد الكبير أحمد عبد الحميد وكتب عنه فى صحيفة الجمهورية ، وبعدها أقنع والدته بأنه يواصل تعليمه فى معهد الفنون المسرحية ، وبالفعل التحق بمعهد الفنون المسرحية وشاهده عمر الشريف واثني علي حسن تمثيله لدور ابن بواب في مسلسل ” حنان وحنين ” .

وبدأ حياته بأدوار صغيرة حيث مثل في عدد من المسلسلات مثل مسلسل ” السندريلا ” ، وقدم دور رائع فى فيلم ” احكي يا شهرزاد ” ، كما مثل في العديد من الأفلام التى جعلته من ضمن نجوم الصف الأول مثل فيلم الالمانى ، عبده موته ، قلب الاسد ،شد أجزاء ، وأصبح نجماً له جمهور كبير.

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