محاكمة عاجلة للمدرس صاحب واقعة السخرية من الطفلة “بسملة”

بعد واقعة التنمر التي تعرضت لها طالبة من أصحاب البشرة السمراء بمحافظة دمياط منذ عدة أيام، وبعد أن اتهمت الطفلة “بسملة” مدرس اللغة العربية بالسخرية من لون بشرتها أمام زملائها بالمدرسة، عندما طلب منها إعراب جملة “بسملة طالبة سوداء”، أصدر اليوم المستشار جمال حته، المحامي العامي لنيابات دمياط، قرارة بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المدرس الموجه له الاتهام، يوم 2 ديسمبر القادم.

النيابة تأمر بالحبس اربع أيام للمدرس

يأتي قرار تحديد الجلسة العاجلة للمحاكمة بعد أن أصدرت النيابة العامة بمدينة دمياط قرار بالحبس لمدة اربع أيام على ذمة التحقيق للمدرس “سامي. د” مدرس اللغة العربية بمدرسة الشهيد جمال صابر الإعدادية المشتركة بدمياط، بعد أن وجهة له تهمة التنمر والسخرية والاستهزاء للطالبة مقدمة البلاغ، والتي انكرها المتهم وقال للنيابة انه قال للطالبة حرفيا اعربي جملة “بسملة طالبة سمراء” وليست سوداء كما يدعى البعض، وأكد انه لا يمكن أن يسخر من لون الفتاة السمراء لأنه هو أيضا اسمر.

زيارة السيدة محافظة دمياط للطالبة

جدير بالذكر أن الدكتورة منال عوض، محافظة دمياط كانت قد قامت بزيارة المدرسة التي شهدت الواقعة منذ يومين وقدمت للطالبة “بسملة” باقة ورد، وأكد من خلال كلمتها التي ألقتها بالمدرسة أنها ترفض كل أنواع التمييز، ودعت كافة الطلبة والمعلمين إلى التمسك بالقيم الدينية التي تدعوا للمساواة وعدم التمييز بين جميع البشر.