مجلس الوزراء ينفي 6 شائعات انتشرت على مواقع التواصل بمصر هذا الأسبوع

نشر مجلس الوزراء المصري اليوم تقريراً رصد فيه 6 شائعات ترددت كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع المنصرم بين يومي 22 و26 نوفمبر، وكشف حقيقة تلك الشائعات بالتفصيل نظراً لكثافة انتشارها عبر مواقع الإنترنت وهو ما سنوضحه كاملاً في هذا التقرير.

1. خصخصة المجمعات الاستهلاكية (الجمعيات)

نفى المجلس خصخصة المجمعات مؤكداً أنه تم طرح عدد منها فقط للبيع من أجل رفع كفاءة وتطوير المنافذ التابعة لها، مشدداً على أنها ستظل مملوكة للدولة، لكن الحكومة تحاول الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في البيع والتسويق، وكانت وزراة التموين قد أعلنت عن طرح 7 منافذ مجمعات استهلاكية للبيع في 4 محافظات (الجيزة، قنا، القاهرة والاسكندرية) مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

2. دمج كتاب مادة التربية الدينية للتلاميذ المسلمين والمسيحيين

انتشرت أقاويل عبر الإنترنت عن نية وزراة التربية والتعليم دمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في كتاب واحد يدرسه جميع الطلاب، لكن مجلس الوزراء نفى بشكل قاطع هذه الأقاويل مشدداً على عدم صحتها ومؤكداً على احترام الحكومة لخصوصية الأديان السماوية والمعتقدات لكل دين.

3. فرض ضرائب جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية

قال المجلس إنه بالتواصل مع وزارة المالية تأكد من عدم إصدار أو فرض أية زيادة في الضرائب على عوائد السندات والأذون وتأكد من إبقاء نسبة الضريبة عليها عند 20%، وذكرت الوزراة أن الهدف من التعديل الجديد ليس الزيادة بل إصلاح الأخطاء الحاصلة في طريقة تحصيل وتوريد تلك الضريبة.

4. إعادة تدريس مادة المستوي الرفيع بالمدارس

أكد “الوزراء” أن مادة المستوى الرفيع تم استبدالها بنظام “الباقة المترجمة بالإنجليزية” منذ فترة، ولا نية على الإطلاق لإعادة تدريس مادة المستوى الرفيع، لأن محتوى الباقة متفوق عليها وأفضل للطلاب حسبما أوضحت وزارة التربية والتعليم.

5. مد أيام العام الدراسي بنظام التعليم الجديد

باستبيان رأي وزراة التعليم، شددت على نفي أي نية لتغيير أو تعديل أيام الدراسة أو الساعات الدراسية، وأنها ليست محل نقاش أو بحث، وأكّدت أن عدد الأيام سيتناسب مع محتوى المناهج للقضاء على مشكلة طول المنهج وقصر الفترة الدراسية.

6. نفاد جميع الوحدات السكنية المطروحة بمشروع “جنة” للإسكان الفاخر

أكّد تقرير المجلس على أن باب حجز الوحدات في مشروع “جنة” مازال مفتوحاً لكل المصريين المنطبقة عليهم الشروط اللازمة، مُضيفاً أن وحدات مدينة “الشيخ زايد” هي فقط التي نفذت بالكامل، بينما ما تزال الوحدات المتوفرة في بقية المدن متاحة للحجز.