مجلس النواب يطلب إغلاق لعبة “Pubg” في مصر لخطورتها على الشباب

أعلن نائب مجلس الشعب “أحمد بدوي” رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس أنه تقدم بطلب رسمي لجهاز تنظيم الاتصالات المصري لإغلاق لعبة “بابجي” في مصر نهائياً، وأن مجلس النواب يُناقش فكرة الإغلاق لأسباب عديدة وسوف يخرج القرار النهائي قريباً.

لماذا يطلب مجلس النواب إغلاق اللعبة؟

يقول “بدوي” في مداخلة هاتفية مع قناة “دي إم سي” الفضائية إن لعبة “Pubg” باتت تُشكّل خطراً كبيراً على المجتمع المصري، حيث إنها تُنمّي العنف لدى الشباب وتدفع بعضهم لارتكاب جرائم، مُضيفاً أنها أشد خطورةً من لعبة الحوت الأزرق التي سبق وتم منعها في مصر.

وأكّد النائب أن التواصل جار على قدم وساق مع جهاز تنظيم الاتصالات من أجل منع اللعبة في إطار دور المجلس في حماية المجتمع من أي تطبيقات أو تكنولوجيا ضارة تتسبب في أحداث عنف أو جرائم مجتمعية مثلما وقف من قبل ضد لعبة الحوت الأزرق، كما طالب الأهالي بالوقوف جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية لمنع أبنائهم من ممارسة تلك الألعاب الخطيرة.

وتحظى لعبة “بابجي” بشعبية هائلة بين أوساط الشباب هذه الأيام لدرجة أنه تم إنشاء صفحات خاصة بها على مواقع التواصل وتم نشر آلاف الفيديوهات التوضيحية والساخرة للعبة، بالإضافة إلى انتشار إكسسوارات خاصة لتسهيل اللعبة على الهاتف، رغم أنها لعبة تُشجّع على العنف كما أنها تحتوي مشاهد منافية لتقاليد المجتمع العربي.