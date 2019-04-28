“مجلة” عروض كارفور رمضان 2019 في جميع المحافظات .. تخفيضات هائلة على جميع السلع الغذائية والأجهزة المنزلية وكرتونه وياميش رمضان وغيرها

كالعادة يفجأنا كارفور بعروضه في المواسم وقد بدأت عروض كارفور الخاصة بشهر رمضان 2019 منذ ايام ويوفر لكم موقع نجوم مصرية اخر عروض هايبر ماركت كارفور مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم والذي ينتظر عروضه الكثيرين ، ويمكن الشراء من داخل فروع كارفور او يمكن الشراء أون لاين.

وسوف تستمر عروض كارفور رمضان 2019 حتي نهاية شهر أبريل الحالي والتي تحمل شعار ” رمضان جانا .. وفروا معانا”،وقد شملت العروض الكثير من السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن خلال الشهر الكريم ، وزينة شهر رمضان التي لا غني عنها وتعتبر شئ أساسي ، وأدوات المطبخ والشاشات وغيرها من السلع والأجهزة الكهربائية التي لا غني عنها في البيت المصري خلال الشهر الكريم.

وقد منح كارفور أمكانية الشراء أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمجموعة السلع التي تشمل خصومات لشهر رمضان الكريم بالإضافة إلي التوصيل المجاني دون مصاريف شحن لجميع المحافظات.

ليس هذا فقط وقد طبق كارفور إمكانية التقسيط على مشترياتك في عروض كارفور والتي تبدأ من 1000 جنيه خلال الفترة 17 أبريل حتى 12 مايو القادم على ثلاثة اشهر من خلال بطاقات الائتمان الخاصة ببنك cib بدون فوائد ، ويمكنكم الاتصال على رقم البنك 19666 للاستعلام عن عروض التقسيط من كارفور.

وقد قدمت عروض كارفور في رمضان عرض كرتونه رمضان ب 50 جنيهاً فقط وتتضمن الكرتونة زيت خليط 750 مل، سمن نباتي 350 جم، مكرونة 350 جم، أرز 900 جم، سكر كجم، شاي ناعم 40 جم.

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