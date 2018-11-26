”متابعة” نتيجة كلية الشرطة 2018-2019 بالاسم اكاديمية الشرطة

نوفر لكم من خلال المقال التالى عبر موقعنا نجوم مصرية نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2018-2019 ، حيث ذكرت مصادر من أكاديمة الشرطة المصرية أن نتيجة كلية الشرطة للعام الحالي سوف تعلن خلال الأيام لقليلة المقبلة ، لجميع المتقدمين في كلية الشرطة ، كما يترقب حاليآ الكثير من الذين تقدموا بطلب الالتحاق الى الأكاديمية لمعرفة نتيجة القبول واسماء الموافق عليهم للعام الحالي 2019 على الفور من موقع اكاديمة الشرطة المصرية على شبكة الانترنت.

رابط الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة

رابط الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2019-2018 بالاسم academy.moiegypt.gov.eg لجميع المتقدمين لكلية الشرطة في مصر والتي يتوقع أن تعلن خلال ساعات كما ذكرت الأكاديمية.

تم فرز أوراق 50 ألف طالب متقدم هذا العام للقبول في كلية الشرطة، حيث تم الانتهاء من اجراء الاختبارات الصحية والبدنية وكشف الهيئة للمتقدمين في أكاديمية الشرطة ، كما نوهت أكاديمية الشرطة إلى أن الاختبارات تمت دون وسائط ، كما تم اجراء تحريات على أعلى مستوي على الطلاب المتقدمين وأسرهم بالكامل ، للتأكد من عدم تورط أحد منهم أو من أسرهم في أى نشاطات تضر بالأمن العام فى البلاد.

الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة المصرية للاستعلام عن اسماء المقبولين من خلال البحث برقم الملف أو الرقم القومي للمتقدم : اضــغــط هنـــا

اخر اخبار نتيجة كلية الشرطة 2019

تم الانتهاء من كشوف المقبولين عقب اجتيازهم جميع الاختبارات التى تلزم الوصول الى اختبار الهيئة، تمت مراعاة اختيار أفضل العناصر بشفافية تامة.

حيث نواصل معكم من خلال موقعنا نجوم مصرية أول بأول متابعة آخر اخبار نتائج اختبارات كلية الشرطة مباشرة من موقع أكاديمية الشرطة للعام 2018 لجميع المتقدمين فتابعونا من خلال هذا المقال.