بعد أقل من أسبوعين، يستعد المصريون للتوجه للجان الاقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية المزمع إجراءها – وفق مصادر مطلعة – من 22 إلى 24 من شهر أبريل الجاري.

قاعدة بيانات الناخبين في التعديلات الدستورية

ومن جانبها، قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتجهيز قواعد بيانات الناخبين وتنقيتها بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

كيفية التصويت ومعرفة لجنتك في التعديلات الدستورية بالرقم القومي

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطنين الاستعلام عن مقر لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقم الناخب في الكشوف الانتخابية، وذلك عن طريق الولوج إلى موقع الهيئة عبر هذا الرابط، وإدخال الرقم القومي في المكان المخصص له والضغط على زر البحث.

من يحق لهم التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وطوال الشهر، تعكف لجنة تنقية قواعد بيانات الناخبين على الانعقاد، لتنقية قاعدة الناخبين من المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية والوفيات، كما تضيف من لهم حق التصويت بعد بلوغهم 18 عاما، ثم يتم إغلاق قاعدة البيانات فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ميعاد التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن ميعاد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية رسميا خلال الأيام المقبلة بعد تاريخ 15 أبريل الجاري، في حال موافقة مجلس النواب على التعديلات المقترحة، ومن ثم توجيه الدعوة للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وتنص إجراءات الاستفتاء على الدستور وفقا للدستور والقانون، على أن يكون ذلك خلال 30 يوما من تاريخ إخطار البرلمان لرئيس الجمهورية والهيئة الوطنية للانتخابات، بالموافقة على التعديلات المقترحة، بعدها تقوم اللجنة بوضع الجدول الزمني للاستفتاء على التعديلات الدستورية في خلال مدة الـ30 يوما.

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